《天上再见》: 一部值得全人类欣赏的残酷史诗

《天上再见》将我们带回到 1918年, 第一次世界大战停战前夕, 战争已进入尾声。爱德华·佩里科 (纳威尔·佩雷兹·毕斯卡亚特饰演) 和艾伯特·梅拉德 (阿尔贝·杜邦泰尔饰演) 与同连队的其他士兵受命最后一次向两军阵地间的无人地带进军。指挥官亨利·杜内-普拉代尔(罗兰·拉斐特饰演) 命令他们向索姆河阵地前线冲锋进击, 在此期间爱德华救了艾伯特的命。但当两人准备撤退时, 爱德华在爆炸中受伤, 下巴被炸掉, 永久毁容。

回到法国后, 爱德华陷入了深深的沮丧之中, 拒绝见家人, 并伪造了自己已死的假象。他把脸藏在一系列精致华丽的面具后面, 与隔壁的孤儿路易丝 (埃洛伊兹·巴尔斯特饰演) 交上了朋友。作为幸存者而心怀负罪感的艾伯特, 最终同意了爱德华用一系列他们并不打算建造的子虚乌有的战争纪念碑向各地政府收钱的惊天诈骗计划。

纳威尔·佩雷兹·毕斯卡亚特 饰 爱德华·佩里科

这部电影改编自皮耶尔•勒迈特的同名小说。身兼编剧和导演的阿尔贝·杜邦泰尔并不满足于委身幕后, 还充分发挥自己的专业演员实力, 亲自饰演了男主角艾伯特·梅拉德。

故事由摩洛哥的一名法国外籍军团军官而起, 以闪回倒叙的方式娓娓道来, 由于回忆式叙事, 故事中的法国始终有一种脱离现实的虚幻感。让人不由想起让-皮埃尔·热内的电影, 《天上再见》在视觉风格上与《天使爱美丽》对奇妙而古怪的巴黎的时尚描绘颇有相似之处。但准确来说, 《天上再见》更像是让-皮埃尔的《漫长的婚约》的黑暗对立面。这两部电影都涉及到了法国在一战后的重整旗鼓再次振作, 叙事风格都轻松愉快但又不至于削弱主题的严肃性, 而且在故事剧情趋向黑暗的时候, 确实避免了过于沉重的压抑感。

两个男人、一个女孩 组成临时家庭

如果要说有什么不妥之处, 首先值得一提的就是这个故事很不寻常。两位主人公的所作所为本质上就是诈骗, 虽然他们骗的是那些发战争横财的奸商政客, 但这一动机并不足以赢得观众的好感, 而且也会对人物形象有所影响。坏人也是骗子, 所以很难看出主角和反派之间有什么区别。但是, 《天上再见》正是通过这种有趣的对比结构来讲述这个不寻常的故事-黑暗, 却轻松愉快;悲伤, 但振奋人心。

沉浸在孤独中的爱德华, 在他的创作和路易丝的陪伴中都找到了认同和目标。他把自己的容貌绘制在他戴的面具上, 通过工艺传达他的脸无法传达的表情。他通过假死使自己与世隔绝, 由此创造出了最真实意义上的局外人艺术。饰演爱德华的纳威尔·佩雷兹·毕斯卡亚特表现极其出色, 在电影中大部分时间他都隐藏在一系列奢华的纸质面具后面, 用他的眼睛和单音节的呼噜声表演。但是, 我们完全能理解他, 并且敏锐地感受到他的痛苦。

阿尔贝·杜邦泰尔 饰 艾伯特·梅拉德

饰演艾伯特的杜邦泰尔则极力表现出了这个角色逆来顺受听天由命的懦弱性格。他对于曾救自己一命的战友爱德华深感亏欠, 导致他最终选择违背自己的意愿参与了这项诈骗计划。

最让人印象深刻的是饰演陆军上尉普拉代尔的罗兰·拉斐特的精彩表演。他非常收放自如地演活了这个卑鄙小人、花花公子、草菅人命的杀人凶手, 可以说这确实是一个让人咬牙切齿的“完美”坏人。

此外, 《天上再见》也给我们呈现了很多令人印象深刻的漂亮镜头。影片的摄影富有创造性且灵活多变, 总会不失时机地为我们呈现精彩的空中视角镜头, 特别是战场和战争公墓的画面, 震撼地表现出了伤亡的惨重程度。

凭借别致的视觉效果和近乎幻想的美学风格, 《天上再见》非常成功地将严肃性和异想天开的表现形式结合在一起。虽然切入点有些离经叛道, 但其主题是普世的, 这样感人、有趣且富有新意的电影非常值得在大银幕上欣赏。【 电影角 】系头条号签约作者