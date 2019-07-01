《监护风云》：末路丢失之后，家战恐怖来袭





家暴是一个极其棘手的话题,此类题材的代表性电影并不多。在上世纪90年代有几部反映家暴的电影产生了很大的影响,特别像李·塔玛霍瑞(Lee Tamahori)的《夕阳武士》、约瑟夫·鲁本的《与敌共眠》、蒂娜·特纳的传记片《与爱何干》和加里·奥德曼的《切勿吞食》,但近来家暴题材似乎被归入到了复仇类型电影中(例如2018年的《义务警员》)。

法国编剧、导演泽维尔·勒格朗曾凭借《末路丢失》获得2014年奥斯卡最佳真人短片提名。《末路丢失》时长不到30分钟,却是一部典型的“猫捉老鼠”式惊悚片，渐进的激烈刺激感令人欣喜若狂,短片主要讲述一位母亲和她的孩子们在超市见面,开始实施逃离暴虐丈夫计划的第一步。《监护风云》作为泽维尔·勒格朗的长片处女作,延续了《末路丢失》的故事线索。





《监护风云》继续围绕着这个家庭,依旧由同样的演员出演,从一场监护权听证会开始。法官基本上扮演了一个没看过《末路丢失》的观众角色,她听取了这对已经分居一年,即将离婚的工薪阶层夫妇分别提供的证据。

从局外人的角度来看,很难清楚这个家庭的真实情况。两姐弟——11岁的朱利安(托马斯·吉奥利亚饰)和再过几天就要庆祝18岁生日的音乐学院学生约瑟芬(马蒂尔德·奥恩维尔饰)——都不想跟爸爸在一起。体格魁梧,但说话轻声细语的爸爸安托万(丹尼斯·门诺切特饰)似乎并不像是证词中所描述的那种可怕恶棍。难道是妈妈米里亚姆(蕾雅·德吕盖饰)因为一些不可告人的原因操纵孩子们污蔑爸爸吗?米里亚姆的律师理直气壮,安托万的律师咄咄逼人,双方唇枪舌剑争辩不休。双方的说法法官都没有完全相信,最终判决由这对前夫妇共同监护他们年幼的儿子(约瑟芬即将成年,不需要爸爸的监护)。





在采访中,泽维尔·勒格朗曾用三部电影来描述《监护风云》的三幕式剧情:"第一幕是《克莱默夫妇》,第二幕是《猎人之夜》,第三幕是《闪灵》"。影片的主要展现了朱利安和爸爸安托万之间无人监督的往来。到岳父家接朱利安时,安托万说着"你好,宝贝",吻着儿子的额头表示问候。但朱利安并没有回应爸爸的感情,试图与其保持清醒的距离,坐在汽车里的座位上凝视前方,到了他爷爷奶奶家,坐在餐桌上依然目不斜视。在《末路丢失》中,泽维尔·勒格朗没有给出任何解释性的对话去向观众透露为什么米里亚姆要离开她的丈夫,《监护风云》也依然没有直接告知观众——渐渐地,我们意识到米里亚姆和她的家人正在拼命避免让安托万知道他们新家的地址。

然后在第二幕"猎人之夜"部分,我们就看到了一个施虐者无情地利用肢体威胁、欺骗和情感操纵等手段,试图从他的儿子口中套出前妻的住址。丹尼斯·门诺切特雄伟的身材笼罩着托马斯·吉奥利亚,冰冷的眼睛让人感觉到在他圆圆的大脸后面确实潜伏一个邪恶的怪物。

朱利安(托马斯·吉奥利亚饰)





托马斯·吉奥利亚痛苦流露的表演更令人印象深刻——这位小演员基本不需要台词,仅靠脸上变换闪现的焦虑、蔑视、愤怒、恐惧和绝望等复杂表情,就已经完美演绎出了在安托万的冷酷盘问下他很快陷入崩溃的精神状态。

《监护风云》不是一部暴力电影,但影片中一直笼罩在恐惧和暴力即将来袭的阴影中(想想迈克尔·哈内克和克劳德·夏布洛尔的电影)。这部电影没有采用配乐,但无声也具有意义——例如谈话过程中意味深长的停顿,或黑暗的走廊里轻微的脚步声。随着巨石一般的安托万越来越逼近这绝望的一家人,泽维尔·勒格朗不断加剧紧张感,加快节奏,直到灾难如约来临,电影进入到最后一幕'闪灵'...

爸爸安托万(丹尼斯·门诺切特饰)





泽维尔·勒格朗的《监护风云》从开场的法庭庭审戏展开,紧接着是肥皂剧式的家庭戏,然后又转变为惊悚片,最后完全成了恐怖片,令人不寒而栗地展现了失败婚姻的潜在可怕后果和家庭暴力所带来的痛苦创伤。【 电影角 】系头条号签约作者