《急速逃脱》：先炸掉银行经理，再炸掉房地产商，接着该谁了？

《急速逃脱》



诚如《蓝色情人节》中瑞恩·高斯林所说，男人更浪漫，女人更务实。在外出差的卡尔（沃坦·维尔克·默林饰）特意在结婚纪念日提前回家，打算给妻子西蒙娜（克里斯蒂安妮·保罗饰）一个惊喜。但是正如《调音师》中想要给妻子惊喜却把自己“惊喜”到了的阿尼尔·达万一样，现实给卡尔泼了一盆冷水，回到家他根本没有时间也没有心情去制造惊喜。于是，卡尔决定开车送两个孩子去上学。但是当他们都坐在车里时，手机响了，一个人在电话里告诉他车里有炸弹，如果卡尔不按他吩咐的去做，炸弹就会爆炸......

千万不要被 《急速逃脱》浮夸的特效海报蒙骗了



刚经历了史上最卖座的国庆档，谁知道到了10月第二周，电影院却骤然降温，除了古天乐的《犯罪现场》，似乎就只剩下相对小众的德语电影《急速逃脱》可供选择了。因为对这部电影没有太高的期望，结果看过之后，反而觉得这部电影还可以。

尽管对于国内观众来说，《急速逃脱》的一众演员相对生僻，但不可否认他们的表现都很不错，尤其是几乎一个人撑起整部电影的沃坦·维尔克·默林。可惜碍于戏份，女性角色——尤其是汉娜·赫斯普朗——虽然出色，但并没有太多表现的机会。演员绝对是这部电影的最大优势之一，但他们并没有得到充足的发挥空间，实在有点可惜。

《极速逃脱》中警察的智商令人捉急



而且，故事剧情也没有营销宣传炒作得那么神乎其技。基本上都是些我们以前已经在其他电影中看到过的桥段和套路，更何况本片据以翻拍的原版西班牙电影《炸掉银行经理》本就算不上什么佳作。更甚至，有些情节发展根本无法令人信服——完全是幕后主创一厢情愿，只会让观众不断产生质疑，游离于电影之外。

《炸掉银行经理》



另外，最后的幸福圆满结局也太过生硬，根本不合实际。仅仅因为炸弹危机被化解了，卡尔得以安全回家，然后他的婚姻问题也就解决了？濒临瓦解的夫妻关系哪有那么容易修复。

但是，如果你只是想看一部电影打消时间的话，《急速逃脱》还是可以一看的。同时不可否认，它确实是一部很常规的电影。即使错过了，你也没有什么损失。

《炸掉银行经理》日本海报



如果你还是拿不定主意是否要去电影院看这部电影，可以先把原版《炸掉银行经理》找来看了再做决定。此前有消息说，《炸掉银行经理》还要翻拍美版，拟定由连姆·尼森主演，佐米·希尔拉执导。原版电影要“炸掉银行经理”，德版《急速逃脱》要炸掉房地产商，到了美版中，坐在炸弹上的主角成了华尔街高管，不过连姆·尼森的年纪显然已经不适合扮演接送孩子上学的老爸了。

此外，据说韩国版《炸掉银行经理》也在筹划中，鉴于韩国电影一向的大胆写实，让人不禁期待又一部《恐怖直播》。【 电影角 】系头条号签约作者