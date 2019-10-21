《呼吸》：第一个因为雾霾而沦陷的城市竟然是巴黎！中国人民不服气

由于灾难电影的大量预算都用于特效，而其成功很大程度上也取决于特效，因此快速推进剧情，尽快呈现灾难事件已成为了灾难电影的标准操作流程。

当然，在将主角置于危险境地之前，该类型电影往往会先简练而概括地勾勒出主角的人物形象，并且通过简短的故事背景介绍来引导观众，然后剩下的部分，基本上就由演员和观众共同来填补了。

雾袭巴黎





原定于10月25日上映的《呼吸》也是如此。影片一开始，观众目睹主人公马修（罗曼·杜里斯饰）降落巴黎，飞奔家中，然后灾难很快上演，先是地震致使电力中断，接着从地下涌出的有毒气体迅速弥漫整个城市。

马修走出公寓，眼看着路人受毒雾影响，一个个横尸街头，赶紧穿过街道，来到欧嘉·柯瑞兰寇饰演的科学家兼教师安娜和他们的爱女莎拉（芳汀·阿杜安饰）所在的公寓。莎拉患有免疫缺陷障碍，只能生活在玻璃舱里。

玻璃舱由电池供电，配备有空气过滤系统，因此莎拉在里面暂时安全，但马修和安娜别无选择，只能赶紧向雾霾没有达到的高层爬去。

救女心切两公婆





两人躲进顶层公寓和年迈的邻居（米歇尔·罗宾和安娜·盖洛饰）一起避难，然后发现这种雾霾虽然在继续上升，但对他们的皮肤并没有什么影响，于是马修突然印第安纳·琼斯附体，外出寻找补给和氧气面罩，以保证他和安娜可以持续去给莎拉的玻璃舱更换电池。

意识到不会有救援到来后，他俩为了带上女儿一起离开公寓，不顾风险外出搜寻女儿所需要的医疗设备。

影片从始至终也没有挑明马修与安娜现在究竟是什么关系，对于马修为什么会像连姆·尼森一样具备专业的求生技能更没有丝毫解释，总之看这部电影时你必须忽视很多逻辑问题（例如他为什么突然间就知道如何在迷雾中生存了）。但是不可否认，演员很卖力，而且影片的摄影和视觉效果一流。





真实打造毒霾视效





《呼吸》由皮埃尔-伊夫·巴斯塔德掌镜，视觉特效由布鲁诺·梅拉德带领的专业团队打造，从视觉上看，明显致敬了《鬼雾》《迷雾》等主题类似的作品。

当然，影片中也不乏快节奏的动作场面，例如马修和安娜手持电筒在雾霭沉沉、尸横遍野的巴黎街道上的历险，乃至最后马修不得不闯过屋顶的意外险阻才回到公寓，这些场面自然会让人联想到《我是传奇》《僵尸世界大战》等世界末日灾难电影。

《我是传奇》





很显然，罗曼·杜里斯这次饰演的动作型主角与他以往在文艺片中塑造的那类更有深度的角色相去甚远，甚至让人觉得有些荒谬，但作为一位性格演员，他在《呼吸》中出人意料的角色转型依然令人印象深刻，毫无疑问他的表演大大提升了影片的可看性。

虽然《呼吸》已经相当扣人心弦，但无疑剧本还是太过单薄，以至于尽管影片拥有优秀的演员阵容，故事情节似乎也理所应当让人感动，但实际上角色们带给我们的触动却微乎其微。

再加上影片的诸多前后矛盾，例如一开始介绍马修是一个摩托车骑手，然后就彻底忘记了他有一辆摩托车（直到电影结尾才终于上演了一场精彩的摩托车动作戏），任凭他徒步在巴黎街头跑来跑去浪费时间和氧气，甚至于影片在不同场景之间的切换也让我们看得云里雾里的。

《呼吸》台湾版海报





《呼吸》表面上似乎是传达环境保护的信息，但在电影进行到一半时，我们已隐约明白了接下来的发展走向，尽管我们知道最后必然会出现意外的转折，但最终结尾耐人寻味的反转依然让人叫绝。

导演丹尼尔·罗比似乎想要通过这一部电影给观众呈现多种类型元素，不光是动作片、家庭剧，甚至是恐怖片，只可惜剧本薄弱，力有不逮。像大多数灾难电影一样，《呼吸》自有其亮点和不足，但大家一定会记住这场罕见的灾难、街头暴走的罗曼·杜里斯及其雾霾特效。【 电影角 】系头条号签约作者