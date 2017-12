寻找梦想||追寻亲情

(本段拷贝自网络)从10月31日起,墨西哥举国欢度“亡灵节”——也叫死人节Day of the Dead”。11月1日是墨西哥的“幼灵节”——祭奠死去的孩子,11月2日是“成灵节”——祭奠死去的成年人,这两天通称为“鬼节”。墨西哥的这一节日,既与西方的“万圣节”有类似,表现了浓厚的印第安民族文化特色。墨西哥人天性乐观,连鬼节都开心无比。

所以,相比之下墨西哥导演的《生命之书》更加的快乐。画面有更强的装饰感,鲜艳热闹开心疯狂到极致——感人都不重要,开心至上。《生命之书》更接近墨西哥文化的本质。它更“简单”——没有PIXAR的说教,也没有迪斯尼的套路,只有墨西哥人满心的快乐,这叫人能专心地投入到亡灵节的忘我情绪之中。墨西哥不富裕,可是墨西哥人极度快乐,把死亡看得很淡然。相反亚洲人会把死亡看得很严肃,这都是文化使然,没有对错。相同的是都希望先人和世人之间产生连接:比如《寻梦环游记》中讲到逝者如果被世人彻底遗忘,那么他的灵魂会走向彻底的死亡——消失,而中国人也有供奉祖先牌位的习惯,希望逝者能够保佑后代顺利安康。

而《寻梦环游记》犯了和《芳华》同样的问题:感动有余,情节不足。《芳华》是靠记忆片段堆砌的唯美感,《寻梦环游记》是靠亲情牌煽情弥补了套路。两者导演都很明晰怎么用最套路的手段赚足眼泪,冷静下来以后愈发觉得空洞。《寻梦环游记》好在是个动画片,好在带着PIXAR的光环,它的套路最适合一家老小一起看,五十年不过时。PIXAR的优点就是每个作品都很正能量甚至有点说教还能得很好看。比如《寻梦环游记》讲到的亲情至上,看完以后真的会希望自己的家人能更加紧密的在一起。

PIXAR·爱情系列

《飞屋环游记》

开场的催泪八分钟很长时间被人津津乐道,温馨简单,加之画面的鲜艳,感人至深~老头子和老太太从爱情到亲情浪漫的几十年化作记忆,瞬间能理解老头子为什么会这么固执了

《WALL·E》

瓦力和女友的爱情有点像阿甘和女友的爱情,呆呆的,纯纯的,比阿甘更可爱,更有仰望的态度

《寻梦环游记》

太太姥姥和太太姥爷的爱情死后都要纠缠几十年,霸气的太太姥姥至死不原谅抛弃妻子的太太姥爷,在太太姥爷真的要离去的时候,太太姥姥却心软了——虽然在人世间在一起的时间恐怕只有短短几年,可是在阴间还能打打闹闹几十年,这是真爱啊~~

《疯狂动物城》

兔子和狐狸的爱情,逻辑不合理?情节上很合理!

PIXAR·友情系列

《飞屋环游记》、《寻梦环游记》里忠诚的狗朋友,真的是不离不弃~~~《料理鼠王》里的Remy不也是个给力的朋友吗?

《头脑特工队》

不同情绪共存才能形成完整的心智~同样的,一个团队要有不同的角色分工才完整~一群朋友可能会很有打打闹闹可是少了谁都会感觉有缺失~

PIXAR·亲情系列

《海底/超人总动员》

父子矛盾/夫妻矛盾等等都是常见的家庭矛盾,谁没有和自己的父母/老婆/丈夫争吵过呢?适当的矛盾能够增进感情~

《寻梦环游记》

把亲情发挥到了极致。因为亲情让米格尔感到压抑,才导致他落入另一层世界,也促进他阻止了太太姥爷的消失和找回了家中缺失多年的音乐(音乐这个因素是米格尔一家贯穿始终的重要的感情纽带)

太太姥姥向米格尔送出花瓣的时候总是附加条件,一次又一次,附加条件越来越简单,唯独要求不能追求音乐,最后太太姥姥对他说:“接受我的祝福,没有任何条件!” 米格尔已经泣不成声。

当音乐帮助老糊涂的太姥姥又回忆起爸爸的时候,一家人留下了泪水,同时默认了一件事:从此音乐又回到了这个家庭!

无论何时,无论何地,请永远记得你的每一个亲人!

Whenerver!Whatever!Forever!Remember!

