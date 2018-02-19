地球炸了也不怕 ——《忍者神龟2012第4季》

**《忍者神龟2012第4季》片名Teenage Mutant Ninja Turtles 2012 Season 4(2015)。

动画美剧。

书接上季，第三季的结尾时，三角龙强势入侵地球，在地球上放置了一个黑洞制造机，整个地球被吸入黑洞。斯普林特在抵抗三角龙的时候，被施莱德暗算，也牺牲了。

地球炸了也不怕。在本季时，为了拯救被吸入黑洞的地球，忍者神龟们在智能机器人富士卓的帮助下，回到六个月前，寻找黑洞制造机三个配件，以阻止三角龙毁灭地球。当初，奥特姆制造出了终极武器黑洞制造机，碍于武器威力过于巨大，奥特姆将黑洞制造机分成三个部分分散到宇宙各个角落，目的就是为了防止这件大杀器被人利用。第三季的时候，野心勃勃的三角龙收集完成了黑洞制造机，现在忍者神龟们就要抢在三角龙之前，找到黑洞制造机。

协助忍者神龟们的智能机器人 Fugitoid，它名字音译是富士卓，意译是逃亡机器人。其实是一名装着人类大脑的机器人，十分赛博朋克范儿。

上一季是克朗占领地球，这次是三角龙毁灭了地球。于是本剧风格从原来的都市赛博朋克风改到了浓郁的太空朋克风。

第一集忍者神龟们就 “轻轻松松”地惹毛了宇宙一半的智慧生物，惹恼了昆虫之王德雷格。于是德雷格开始疯狂的追杀忍者神龟们。尽管这个昆虫之王很残暴，但架不住主角光环。

崇尚原始力量的种族都喜欢搞一个角斗场，在《银河护卫队》里也有同样的设定，在忍者神龟太空之旅中，三角龙也建了角斗场。角斗场永远是强者的舞台，忍者神龟们在角斗场大放异彩，有主角光环和大无畏乐观精神，什么困难都难不倒他们。

在共同的目标下，大家形成了同盟。为了共同对抗三角龙，奥特姆、忍者神龟、蜥蜴人形成同盟。奥特姆是克朗这种虫子的种族名称。前三季嚣张的克朗，说出了入侵地球的原因，为的就是躲避三角龙。而克朗原本是一名顶级奥特姆科学家，精神错乱后奴役了奥特姆种族，成了克朗至尊。除了克朗，其余的奥特姆都有名有姓。忍者神龟找到蜥蜴人结盟，对抗三角龙，原因也很好理解，三角龙要进攻蜥蜴人的星球，多个同盟多份力量。而且脾气暴躁的拉斐尔遇到了爱人，女蜥蜴人蒙娜丽莎，两方结为同盟就顺理成章了。

本季花了 14集的时间，忍者神龟们成功阻止了三角龙毁灭地球，逃亡机器人也牺牲自己，和三角龙的军队同归于尽。自此故事剧情进入下一阶段，又回到和施莱德对抗的剧情。

太空飘了一大圈后，爱普尔的超能力得到加强，她的超能力类似原力，可以隔空控制物体，多次在关键时刻反败为胜扭转战局，十分抢戏。相比之下，卡莱和死神就黯然失色了。

本季的高潮是，重伤之下的施莱德服下变异药剂，变身为超级施莱德，能力得到极大增强。结局则和第三季一样，第四季的最后，斯普林特又死了，被超级施莱德所杀，随后施莱德也被秒杀。

遨游太空破黑洞，