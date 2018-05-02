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我的余生——《你的名字。》

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2018-5-2 21:23:05

 

 

我的余生——《你的名字。》

**《你的名字。》片名Your Name / 君の名は(2016)，别名君之名。

 

日本爱情动画电影。

 

这部现象级的动画电影在票房和口碑获得双丰收，成为日本第一个票房破百亿日元的非吉卜力的电影，也引爆了国内电影市场。要说影片最成功的地方，主要还是两点，一点是外号“壁纸狂魔”新海诚一以贯之的精美画面，第二点就是节奏到位让观众感慨无限的爱情故事。

 

和新海诚几部前作一样，本片的画面十分精美，真实感很强，尤其是在大荧幕上展现时，画面更是具有冲击力，恍惚间可以让人模糊真实和动画之间的区别。影片中精美画面除了营造出强烈的真实感外，还有一个作用就是传递情感。

 

每一幕画面都会配合剧情人物角色发生光影变化，就像《言叶之庭》中光影斑驳宛如懵懂情愫一样，《你的名字。》中，那夕阳下的时空两隔，彗星乍现时的耀眼光芒，都是人物角色情绪最好的注解。也正是通过这些潜移默化的感染，一点一点的情绪渗透，观众们看着看着，眼泪就会自己跑出来了。

 

当然这种方法并不是每次都能凑效。《言叶之庭》中画面就很美，只不过里面的情愫并没有打动我，影片最终只给我留下画面很美的印象。而《你的名字。》就不同了，不仅画面很美，传递的感情很饱满，情绪很容易就被调动起来。

 

“每个人心里都有一团火，路过的人只看到烟。但总有一个人，总有那么一个人能看到这团火，然后走过来，陪我一起。”

可能前几部作品都没有给主角们一个美满结局，在《你的名字。》中，新海诚终于绝对给大家一个满意结局。于是我们才能看到两个心意相通的人，可以突破重重障碍，最终走到一起。要知道，我们每个人都在寻找着某个人，当对的人出现时，一切就自然而然的发生了，并且在新海诚看来，时间、空间都不是阻挡爱恋的理由，时间、空间并不会成为阻碍心与心的距离。生活既然已经如此艰难，何不让爱情美好一点。《秒速五厘米》《言叶之庭》都没有修得正果，这次就让他们在一起吧。

 

当然这是理想的爱情，现实中更多的爱情还是败在时间和空间上，时空距离可以产生美，但不足以维持。“君生我未生，我生君已老”最多的结局还是“君恨我生迟，我恨君生早”。生来即苦，管那么多干嘛，努力追爱吧。希望大家可以永远年轻，永远感动，永远热泪盈眶。

 

三叶、立花泷俩人跨越时空的爱恋，类似作品并不少见，《触不到的恋人》《超越时空的爱恋》《人鬼情未了》都是相类似题材。就在这碰得到触不到之间才是最让人煎熬的，大家都希望相信未来，都憧憬甜蜜爱情，只不过在临门一脚的时候偏偏会踌躇满志又惴惴不安、无所畏惧又诚惶诚恐。也正是这种矛盾心情才是最揪心的。人生最美好的事情，莫过于能遇到那个命中注定的人，找到灵魂伴侣，能够共同经历喜怒哀乐忧，能够携手走过人生历程。大家都能理解这种感情，能够经历一番，功德圆满皆大欢喜那是最好，如果自己不能经历这种感情，那才是最大的遗憾，这辈子可能碰不到一个很喜欢的人，想想就很悲惨。

 

只不过三叶、立花泷功成圆满了，其他配角要么当了绿叶要么当了备胎，过得实在是有些有苦难言。同村的敕使，为了三叶，二话不说当了一把恐怖分子，奋不顾身炸电站，最后也没有表白心意，和别人沙耶香结了婚；被立花泷成功撩到的奥寺前辈，敏锐地发现了泷心里另有他人，大大方方地退出，却又心有不甘的跟着泷去见见“那个人”，在自己结婚后还帮泷找工作，感性成熟大方。爱一个人就是希望他过得好，只是苦了单相思。

 

歪楼扯个淡，其实奥寺和三叶才是最般配的一对，看似漫不经心，其实直接撩到心底，最懂女人心的自然还是女人。看完影片还可以学一个搭讪技巧，以后在路上搭讪就可以说“我好像见过你”，说不定就是命中注定的情侣呢。如果大家看过影片过于激动过于感慨，我这里提供一个缓解情绪的方法，看看这个帖子《<你的名字。>都有哪些恶搞海报？》https://www.zhihu.com/question/52436612 看完帖子保证依旧催泪，不过是笑得流泪。

 

你的名字，

我的余生。

 

 

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标签： 爱情(7466) 动画(3357) 日本(1904) 酷(1284) 剧情片(2978) 东宝(56)

8.3 

你的名字。 (2016)

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你的名字。/Your Name(2016)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8037684/
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