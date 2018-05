善待自己——《公牛历险记》 **《公牛历险记》片名Ferdinand (2017),别名萌牛费迪南(台)/快D啦牛牛(港)/费迪南德的故事/公牛费迪南德/小牛费迪南。 美国喜剧动画电影。影片的来历大有来头,根据根据曼罗·里夫1936年童书《爱花的牛》改编而来,迪士尼在1938年,将其改编动画短片《公牛费迪南德》,并且荣获1939年第11届奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。影片讲述一头西班牙公牛费迪南不愿做斗牛,不断努力,奋力回到家人身边的冒险之旅。 近80年后,制作过《冰河世纪》《里约大冒险》的蓝天工作室,重新将这部动画短片改编为长片,用他们一贯的轻松幽默风格,讲述了这个充满温度的故事。电影画面还原了西班牙的独特风情,让观众一看就知道这是发生在西班牙的故事。 费迪南体型巨大,内心却无限温柔。当观众们看到费迪南时,它魁梧健硕的巨大身形和细腻温柔的佛系内心,形成强烈对比,第一反应自然会是身似猛牛,细嗅蔷薇。而且费迪南不是玩扮猪吃老虎的一套,它是真真正正地不喜欢暴力,喜欢安宁平静的生活,看起来身似猛牛,实则是头萌牛。 既然拍到体型威猛的公牛,又讲述他非暴力不合作,肯定会编排一处瓷器店戏份。英语中的一句俚语叫Like a bull in a china shop,意思就是公牛进了瓷器店,也是笨手笨脚的意思。大家都知道公牛总是一付粗鲁鲁莽的样子,而瓷器则是那么脆弱易碎,公牛在瓷器店内的场面可想而知了。费迪南在狭小的瓷器店内闪转腾挪,极力不造成破坏,编导还为它增加难度,安插了一个高度近视的老太太,让费迪南一阵手忙脚乱。费迪南已经竭尽全力做到不破坏,可无奈体型过于巨大、空间过于狭小,还是造成了一些破坏。这是片中的一个喜剧段落,也表明了初始条件十分重要,就像有时候一些人拼尽全力得到的成果,不过是另一些人习以为常的事情。 费迪南的完美理想生活就是亲人相伴、好友相聚、面朝山谷、春暖花开。这也是很多人的完美理想生活。费迪南为了这样的生活而不断努力,支撑它走下去的根本动力是对真善美的向往。面对别人的责难和不解,它并没有浪费过多的口舌来进行辩解,而是一步一步朝着自己的目标前进。少说多做,这一点是我很欣赏的一点。因为,只有有实力的强者才有选择的权利,没有实力光会嘴炮的则只能成为盘中肉。当然啦,能够自由选择的前提是,你是一名强者,你是费迪南,如果你是其他先天条件不行的配角,没能傍上主角光环的话,结局只能是变成肉牛。 影片还有一点令人感到温暖的地方就是,费迪南没有刻意地改变自己去迎合他人。它从头至尾都是有着坚定的目标,没有因为别人的劝说而改变立场,哪怕参加斗牛比赛也是出于自愿,并非强迫。这只是戏剧化的情况,放到现实生活中,更多的人会面临选择。为了活下去,你愿意改变自己,去迎合那个你讨厌的世界么。 生活有时候看起来会有很多选择,要么努力训练成为斗牛,要么遭到淘汰成为肉牛。当看穿一切后,你就会发现,不同路径的结局都一样,只不过牛牛们在成为肉牛之前,会有不同的经历罢了。就像我们每个人一样,反正每个人的终点都是骨灰盒,所不同的只是走过的路途。生活的真谛就是努力做好自己,勇敢做自己。 故事很简单,却很温柔,很适合还有童心的人观看。一把年纪的人来看,肯定会感觉故事太过理想化太过浪漫,但我还是能够感到片中传递的温暖和感动。费迪南坚持做自己,不在乎旁人的非议,别人看它太疯癫,其实更多是羡慕,羡慕费迪南可以开开心心的做自己。 费迪南温柔的对待这个世界,也被这个世界回馈以温柔。 希望你我也能善待这个世界,愿世界也能如此善待你我。

