善待自己——《公牛历险记》

**《公牛历险记》片名Ferdinand (2017)，别名萌牛费迪南(台)/快D啦牛牛(港)/费迪南德的故事/公牛费迪南德/小牛费迪南。

美国喜剧动画电影。影片的来历大有来头，根据根据曼罗·里夫1936年童书《爱花的牛》改编而来，迪士尼在1938年，将其改编动画短片《公牛费迪南德》，并且荣获1939年第11届奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。影片讲述一头西班牙公牛费迪南不愿做斗牛，不断努力，奋力回到家人身边的冒险之旅。

近80年后，制作过《冰河世纪》《里约大冒险》的蓝天工作室，重新将这部动画短片改编为长片，用他们一贯的轻松幽默风格，讲述了这个充满温度的故事。电影画面还原了西班牙的独特风情，让观众一看就知道这是发生在西班牙的故事。

费迪南体型巨大，内心却无限温柔。当观众们看到费迪南时，它魁梧健硕的巨大身形和细腻温柔的佛系内心，形成强烈对比，第一反应自然会是身似猛牛，细嗅蔷薇。而且费迪南不是玩扮猪吃老虎的一套，它是真真正正地不喜欢暴力，喜欢安宁平静的生活，看起来身似猛牛，实则是头萌牛。

既然拍到体型威猛的公牛，又讲述他非暴力不合作，肯定会编排一处瓷器店戏份。英语中的一句俚语叫Like a bull in a china shop，意思就是公牛进了瓷器店，也是笨手笨脚的意思。大家都知道公牛总是一付粗鲁鲁莽的样子，而瓷器则是那么脆弱易碎，公牛在瓷器店内的场面可想而知了。费迪南在狭小的瓷器店内闪转腾挪，极力不造成破坏，编导还为它增加难度，安插了一个高度近视的老太太，让费迪南一阵手忙脚乱。费迪南已经竭尽全力做到不破坏，可无奈体型过于巨大、空间过于狭小，还是造成了一些破坏。这是片中的一个喜剧段落，也表明了初始条件十分重要，就像有时候一些人拼尽全力得到的成果，不过是另一些人习以为常的事情。

费迪南的完美理想生活就是亲人相伴、好友相聚、面朝山谷、春暖花开。这也是很多人的完美理想生活。费迪南为了这样的生活而不断努力，支撑它走下去的根本动力是对真善美的向往。面对别人的责难和不解，它并没有浪费过多的口舌来进行辩解，而是一步一步朝着自己的目标前进。少说多做，这一点是我很欣赏的一点。因为，只有有实力的强者才有选择的权利，没有实力光会嘴炮的则只能成为盘中肉。当然啦，能够自由选择的前提是，你是一名强者，你是费迪南，如果你是其他先天条件不行的配角，没能傍上主角光环的话，结局只能是变成肉牛。

影片还有一点令人感到温暖的地方就是，费迪南没有刻意地改变自己去迎合他人。它从头至尾都是有着坚定的目标，没有因为别人的劝说而改变立场，哪怕参加斗牛比赛也是出于自愿，并非强迫。这只是戏剧化的情况，放到现实生活中，更多的人会面临选择。为了活下去，你愿意改变自己，去迎合那个你讨厌的世界么。

生活有时候看起来会有很多选择，要么努力训练成为斗牛，要么遭到淘汰成为肉牛。当看穿一切后，你就会发现，不同路径的结局都一样，只不过牛牛们在成为肉牛之前，会有不同的经历罢了。就像我们每个人一样，反正每个人的终点都是骨灰盒，所不同的只是走过的路途。生活的真谛就是努力做好自己，勇敢做自己。

故事很简单，却很温柔，很适合还有童心的人观看。一把年纪的人来看，肯定会感觉故事太过理想化太过浪漫，但我还是能够感到片中传递的温暖和感动。费迪南坚持做自己，不在乎旁人的非议，别人看它太疯癫，其实更多是羡慕，羡慕费迪南可以开开心心的做自己。

费迪南温柔的对待这个世界，也被这个世界回馈以温柔。

希望你我也能善待这个世界，愿世界也能如此善待你我。