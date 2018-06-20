动画家庭千千万，这个家庭不一般！

动画片可能是许多小孩子认知家庭观念和婚姻关系的重要信息来源，而迪士尼动画长片作为最受小朋友们欢迎的电影节目之一，无疑在影响他们接受现实的方式方面发挥着重要作用。

回顾迪士尼上个世纪的经典动画和最近上映的卖座电影中所描绘的家庭关系，可以明确四个重要主题：首先，家庭关系是重中之重，家庭矛盾往往是故事发展的基本推动力；其次，家庭成员往往不完整，双亲往往至少一人缺失；再次，父亲的作用相对更大，母亲被边缘化，当然顺应女权潮流，母亲的价值越来越受重视；第四，“一见钟情”、很容易维护的传统男女关系正在瓦解，现在的女性角色甚至不需要王子。

洞悉了主流动画片潜移默化的家庭观念的变革之后，再来看这些精心制作的全家欢电影，无疑会多出了一种超然的乐趣。在久违的皮克斯续集《超人总动员2》上映之际，本文将结合几部经典迪士尼/皮克斯作品，回顾动画电影中的家庭主题的变与不变，向大家证明为什么《超人总动员》系列是迪士尼/皮克斯最好的“家庭”电影。

《狮子王》

《狮子王》一度代表着迪斯尼的最高成就: 经典的歌曲, 经典的角色, 让人不寒而栗的经典反派，以及简单而不无聊的经典故事。

相比其他更现代更细腻的动画, 《狮子王》感觉更像是一部音乐剧, 尽管角色都是动物, 但依然秉承着《哈姆雷特》的戏剧性。

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究其核心, 《狮子王》仍然遵循着迪斯尼一贯的爱、邪恶和家庭的主题，讲述了一个拨乱反正的复仇故事。就家庭关系而言，辛巴和灰姑娘等一系列经典苦情角色一样，也是一个丧失父亲、孤苦伶仃的孤儿，而且这部电影也符合迪士尼尊父轻母的老传统，意外惨死的木法沙受人敬仰，而辛巴尚在人世的母亲沙拉碧却少人问津。

不过至少，辛巴和娜娜之间并非俗套的“一见钟情”，他俩从小就青梅竹马！

《海底总动员》

通过持续创新动画技术而异军突起的皮克斯筹备多年的奥斯卡获奖动画《海底总动员》大获成功，一半要归功于制作精湛的海洋环境, 另一半则归功于角色刻画。

不过，《海底总动员》的成功也是建立在迪士尼屡试不爽的经验之上的, 电影一开场就以一场沉重的死亡事件让尼莫成了一个与父亲相依为命的单亲儿童, 随后的千里巡洋大营救则像是一场海底版《爱丽丝梦游仙境》。

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整部电影不仅故事精彩，动画优美，而且过分热心的父亲和勇敢又有点过分自信的儿子之间的亲情也真实而令人感动，似乎皮克斯电影里的家庭关系一贯如此。

另外，不要忘了精神不稳定的多莉，讲述千里寻亲故事的续集《海底总动员2》让我们恍然大悟，原来她也是一个孤儿。

《飞屋环游记》

说到《飞屋环游记》就不得不提它令人潸然泪下的开场十分钟。这段蒙太奇决然不同于一般动画片里常见的一见钟情、幸福到永远的爱情童话，它贴近现实地为我们讲述了一段简单到伟大的凄美爱情故事，作为背景故事也使卡尔古怪的性格为人所理解。

当然，说到底这部电影讲述的是脾气暴躁的鳏夫卡尔被迫与希望寻找存在感、略有点笨拙的小男孩罗素一起荒野生存的冒险故事。虽然这段惊险旅程中出现了各种怪异或精彩的角色, 但这个故事之所以成功也要归功于卡尔和罗素由疏远到亲近乃至相依为命的人物关系。

而且，你慢慢就会发现，拉塞尔之所以渴望引起别人关注, 也是因为父亲的缺席, 所以这种“爷孙”亲情关系的确立, 对两人来说都非常重要。

《勇敢传说》

在让人大失所望的《汽车总动员2》之后，皮克斯推出了依然不足以令人满意的《勇敢传说》, 尽管后者并不是一部很糟糕的电影。

但奇怪的是, 《勇敢传说》感觉并不像是皮克斯电影，更像是迪斯尼公主专题里的一员。也许因为它是一个童话--通常这是迪士尼的领域--或者可能是因为它不是发生在现代 (或未来): 总之, 它不像皮克斯电影。

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并不是说这部电影因此应该受到批评: 实际上这个故事包含了很多很不错的故事元素：女性角色主导、尚武的公主拒绝包办婚礼、母亲的角色罕见地超越了父亲、母女价值观的碰撞。

而且皮克斯一贯的技术优势在动画中也表现得淋漓尽致。只是这一切都有点过于传统, 没有足够的冒险精神。同样的主题，迪士尼有更好的推荐：《海洋奇缘》和《花木兰》。

《冰雪奇缘》

《冰雪奇缘》可能已经成为年轻一代迪斯尼粉丝心目中最伟大的迪士尼电影。你甚至可以骄傲的说，这就是电影对文化的强烈影响。鉴于它出人意料的超长放映期和超乎预测的收益回报，大概迪斯尼自己也乐意称之为最佳影片。毕竟，摇钱树谁不爱啊。

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有些人说, 《冰雪奇缘》之所以成功是因为它向女孩们传递了正能量信息, 例如埃莎不需要恋爱对象、安娜揭示了白马王子和一见钟情的不可靠，这确实是部分原因, 但更多是因为这是一次传统标准在冰雪风暴环境中完美凑效的成功案例。

其实这是典型的迪斯尼故事 (父母双亡，不过还缺一个真正的反派), 角色天真迷人, 就像精美的动画和悦耳的歌曲一样让人不可抗拒。不过实话实说，作为男性，我对同样表现姐妹情深的《星际宝贝》更感兴趣。

《头脑特工队》

《头脑特工队》基于一个脑洞大开的设想: 想象你的大脑由一群小人负责运行, 他们用自己的情绪操纵你的动作，而你的成长则源于他们之间的平衡与妥协。这一概念可能只适合皮克斯, 因为迪斯尼几十年来一直在拍童话, 没有人提出质疑。

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这个充满快乐和悲伤的回家故事与同年的《恐龙当家》采取了同一个经典框架。但这部影片成功的首要前提是对内心和情绪的重新构想, 5个小人代表5种情绪的设定令人称道。不过因为这次由情绪小人担任主角，分别受不同情绪主导的三口之家的现实亲情关系虽然依旧感人，但最终小女主角的成长阵痛更令人印象深刻。

最后, 这部电影做出了连《玩具总动员3》都不敢做的事: 杀死一个童年玩伴，以此冷酷地提醒我们, 当我们长大了,基本上也就抹杀了我们的想象力, 而且进一步刺痛我们——这是成熟的必要代价。

《寻梦环游记》

去年，在暑期推出聊胜于无的尴尬续集《赛车总动员3：极速挑战》之后，年末的《寻梦环游记》终于让我们再次看到了皮克斯应有的创新和实力。

和《飞屋环游记》《头脑特工队》一样，《寻梦环游记》同样讲述了一个回家的故事。12岁男孩米格尔意外来到死亡之地，在那里他必须寻找到已经去世的音乐家曾祖父，让他帮忙使其回到家人的身边。因此，这部动画电影得以用令人轻松愉快的娱乐方式为小朋友们传递了死亡的概念。

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在这部寻根觅祖以家族亲情回归为主题的电影中，音乐成了重要的道具。悦耳的拉美音乐令人享受，而米格尔为追求梦想与全家人背离的情形也耐人寻味。由此扩展来看，这俨然也是一部“女权电影”：米格尔一家人唯奶奶的命是从，坚决抵制音乐，而在死亡之地，则是米格尔的祖奶奶一个人说了算。米格尔的父母完全沦为了背景。难道在墨西哥也是女人能顶半边天吗？

《超人总动员》

对许多人来说,《超人总动员》是皮克斯成长的关键。对于皮克斯的前五部电影，约翰·拉斯特雇用的都是皮克斯家族成员, 但这次他采用了布拉德·伯德, 结果证明果然是天才之选。

布拉德·伯德采用了与其随后不受欣赏的《明日世界》一样的后现代主义怀旧风格, 为这部后超级英雄时代电影注入了完美的60年代光泽, 同时又保持一种永不过时的现代感。

事实上, 《超人总动员》与之前的皮克斯电影感觉很不同: 在形式和基调上完全背离, 但故事和人物同样精彩, 它不仅是最酷的皮克斯电影，也是目前最好的超级英雄电影之一。

在今年终于推出的续集《超人总动员2》中，超人家庭全员回归。在第一部沦为上班族、遭遇中年危机的超人先生彻底成了家庭煮夫，而上次大显母性光辉、不畏牺牲勇救全家人的弹力女超人则再奏女权高歌，重新出山成为正职超级英雄，之前已经大出风头的一对学龄儿女不得不继续经历青春期的苦闷和彼此针锋相对的烦恼，还有牙牙学语的小杰克就像一颗不定时炸弹一样，让超人先生头痛不已。

相比其他迪士尼/皮克斯动画，《超人总动员》系列同样表现温馨感人的家庭亲情，但并不会让你过于沉重，也拥有轻松愉悦的喜剧幽默，但绝不至于太过戏谑，既有贴近现实的日常，又有超现实的超级英雄，既有顺应潮流的女权意识，又有复古时尚的怀旧情怀，既有酣畅淋漓的动作场面，又有流畅舒服的动画效果···没办法，我心目中最好的“家庭”电影非它莫属了。