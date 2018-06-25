《超人总动员2》：将“中年危机”的战斗进行到底

2004年，《超人总动员》上映。彼时我还没有生儿育女，无法体察“中年危机”的含义，对影片很难产生共鸣，因而写下了这样的评语：

“《超人总动员》的故事是在一个两代家庭里展开的，亲情自然是第一位的。由于本片与罗伯特·罗德里格兹的《非常小特工》过于相似，使我一度对皮克斯的创新能力产生了质疑，因而本片也成为了最不受我待见的皮克斯动画之一。”

我置它所获得的奥斯卡最佳动画长片奖而不顾，固执的把它划在了皮克斯少见的差评一类。





转眼间14年过去了，《超人总动员2》上映。影片的时代背景没变，人物年龄也没变。而我却成为了拥有一对儿女的大叔，对于“中年危机”的含义，我恨不得和鸟导聊上那么一整天。

超能先生在上一集应对了中年危机之后，本次又面临了时下好莱坞政治正确的女性平权，他很“识趣”的沦为了一名家庭妇男，承担起拉扯三个孩子吃喝拉撒的男保姆角色。这与他的大块头形象形成了强烈的反差效果，也给世上所有的大男子主义爸爸们敲响了黑板：你有超能先生那样的体格与肌肉么？他都下岗带孩子了，你还敢鄙视家庭妇女么？





我虽然算不上家庭妇男，但对成长的烦恼之“家长篇”却深有体会。幼童时的各种潜能爆发但往往极具破坏性；儿童期为辅导功课家长历尽抓狂；叛逆期各种质疑权威、反唇相讥乃至充耳不闻……

孩子们在成长的过程中从来就不会一帆风顺，而家长们一路走来却总是战战兢兢。每个孩子都拥有属于他自己的“超能力”，有的跑得快，有的会“隐形”，有的甚至和我们不在一个次元。他们都是未来的超级英雄，而且不是我们这代人所能理解与读懂的。我们需要做的只是在道德规范上加以底线式的引导，而非对其想象力、创造力的干扰与约束。

换位思考，夫妻的另一半多多少少在帮你承担抚养与教育下一代的责任。所以，你在人前类似超级英雄一般万众瞩目、风光无限之时，请不要忘记家中还有一个大块头或是大智慧在为你打扫另一个狼藉的战场。









我一直认为《超人总动员》中家庭成员们的超能力设定很像《神奇四侠》，一个大块头力气大，一个橡胶人弹性好，一个会隐形，还有一个跑的飞快还会喷火。而酷冰侠倒是很像银影侠，冰冰凉凉来去自如。神奇四侠的矛盾在于心不齐很难形成合力，而超人家庭的问题却在于谁是主心骨？谁说了算？

家家有本难念的经，这不单单是超人家庭所面临的问题，而是所有家庭与工作团队都需要直面的。这个时候需要一些“中年”人格的超能先生站出来，或挑起大梁，或撑起后勤；或走出厅堂，或下到厨房。

中年危机是每个人在特定的某个时段需要面对的，是挑战，也是一种机遇。不畏惧，不躲避，不贪功，不失落，才是正确的应对方式。





题外话：本片有IMAX版本。它也许是想向大家证明，这个夏天不是所有特效影厅都得让位于恐龙的，皮克斯也应该有一席之地，它的视觉效果对得起这个票钱。