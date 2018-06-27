《哆啦A梦：大雄的金银岛》：伴我同行VS绊我同行

一年一度的哆啦A梦剧场版大电影又来了。

毫无悬念，它将称霸日本票房，因为他是岛国的国宝，就像彼岸另一个带“A”字头的影视产业。

2014年3D造型的《哆啦A梦：伴我同行》是个另类，这次《金银岛》重归二次元模式。说得好听一点是遵循传统，说的难听一点就是兜回了老路。

《伴我同行》给大家带来的惊喜与怀旧早已耗尽，这次《金银岛》只能让我这种成年观众昏昏欲睡。故事老套，台词老套，看个开头就能猜到结尾，连水上城市的创意也疑似山寨了2016年的《海贼王之黄金城》。

箱底的情怀究竟还能强颜几多欢笑？





似乎可以把这类贩卖情怀的电影划分为两大类：

1、伴我同行

最明显的是《哈利·波特》系列，从小说到改编电影，《哈利·波特》走的都是陪伴读者与观众逐渐成长的路线。随着小主角们一年升一级的学年制设置，小说与电影按照一年一部的速度匀步推出，书中的时间线与现实里的观影时间完美同步，既能同步演员的容貌变化，又能让一代观众随着时间流逝感受自己与电影里主角们生理与心智的共同成长。

这是一个美妙的过程与难得的经历，就像哈利·波特三人组陪伴观众们一起携手走过近10年的心路历程。它的奇妙之处在于一年一次的等待与揭晓，一次性把系列八部电影拉通看完则很难体会到片里片外神同步的“成长的烦恼”。

时隔多年后，全新开启的《神奇动物在哪里》系列直接迈开了青少年将受众对准了中青年，因为有情结的那一批观众年龄业已增长，步入了更为复杂的成年社会。





与此相类似的系列电影有很多：

时间线较短的如《饥饿游戏》《分歧者》《移动迷宫》等青少年题材电影。





时间线较长的，我会首先想到《虎胆龙威》系列。布鲁斯·威利斯饰演的约翰·麦克莱恩伴随着一路的麻烦从1988年的毛头小伙走到了2013年的秃顶大叔。5部系列电影从救年轻妻子一直打到了救成年儿女，他的容貌、体型与心态都在25年间发生了巨大的变化，唯一不变的是麻烦总是如影随形。

和他同龄的观众有幸同步见证了二十多年来发生的一切，世界在改变，时代在发展。步入中老年危机的观众们也和麦克莱恩一样不理解这个超速的社会与下一代人的脑洞，他们会在影片里找到共鸣，面对自嘲的梗儿会心一笑。仿佛看到了一个老朋友不忘初心的一路战斗，却又力有不逮的频遇尴尬，这种光荣与落寞共存的心态只有一路同行的老哥们才能读懂。





与他相似的还有《洛奇》与《兰博》，史泰龙饰演的两个角色从意气风发打到了英雄迟暮，让人振奋、感动，直到同情，乃至自怜。它们见证了时局变迁，也阅遍了人情冷暖。硬生生把一部部青年励志片续成了空巢老人社会伦理片。









更为极端的则是时间诗人理查德·林克莱特执导的《爱在XXXXX》三部曲，9年一聚，跨度18年。经历了相识、相知、错过、重逢，直到相守与矛盾渐生……不知道故事还会不会继续。但这种漫长的陪伴仿佛成为了我们生活中的一部分，一起成长，一起成熟。





2、绊我成长

而另一些影片则走上了截然相反的道路。

比如经久不衰的《哆啦A梦》，大雄、静香、小夫与胖虎永不变样，时光机、竹蜻蜓、任意门也永不过时，淘气、胆小、冒失乃至怕老鼠的毛病也永难改变。大雄是那个永不长大的男孩子，静香也永不嫁人一直是他心心念念的那个女同学。

这是在伴我们成长呢？还是在迎合我们永远不想长大的成年童梦？

一代代的小孩子认识了蓝胖子，成为了他的新粉丝与玩具新拥趸。而那一代代逐渐成长为青年、中年的大孩子们仍然期望在一部部剧场版中找回自己的初心与初恋。顺应多方面的需求，哆啦A梦和他的伙伴们几十年如一日的唱着同一首歌，穿着同一件衣服，玩着同样的游戏，走过一条条似有变化却又殊途同归的光影道路。

他们不厌其烦的陪我们与我们的下一代以相同的方式愉快玩耍，不会腻么？究竟是我们需要他们？还是他们需要我们？又或是互相需要？这甚至涉及到了一件文化情感产品到底能有多长保质期的商业哲学问题。









更让人想不通的是“真相永远只有一个”的《名侦探柯南》。

面对一个永远留级的少年，我们能对他说些什么呢：

永远不长个的你压力该有多大啊？

每天不务正业的你错过了多少次高考，你扳起所有的手指脚趾数过么？

你耽误了小兰难以计数的青春与青春痘你知道么？

连你看着长大也看着你长大的苍老师都结婚了你了解一下吧？

……





柯南是一个传奇，也是一个噩梦。

每个男孩子都梦想拥有他那智慧的头脑，却耻笑他那精致的肉体。

每个女孩子都梦想拥有他之于小兰的陪伴，却不想像小兰一样整日整月整年去揪他那貌似稚嫩脸蛋上的陈年老肉。

他究竟能唤起我们多悠远的童年回忆呢？还是我们只是以猎奇心理偷窥一个肉体与心理都长不大的男孩到底能坚持自己不老的信念多长时间？

一个人破一个案子并不难，难的是一辈子只破案子不做别的。

柯南十年如一日的坚持让人敬佩，而我们十年如一日的观看他的剧场版更是感动到了我们自己。

这种坚持打卡已经演变成为了一种仪式感，只为证明成年的我们也曾年少过、热血过、恋爱过、脑回路电光火石过，而且事到如今永远第一时间知悉那只有一个的真相。





不论是如《哈利·波特》《虎胆龙威》般的伴我成长，还是似《哆啦A梦》《名侦探柯南》的绊我成长，它们的出发点无疑都是好的。

前者希望伴随着我们的年龄与心路成长，鼓起勇气一起去融入与适应这个社会；实在忍无可忍之时携手一起战斗，一起爆着粗口对抗这该死的世界。

后者希望一直站在原点目送我们越行越远，以便在我们遭遇挫折与痛苦而频频回望之时能永远看到他们那真挚而热忱的笑容，坚信这个世界还残存着一隅天真与烂漫，把我们从残酷而浮躁的现实社会里短暂的拯救出来，享受那曾经拥有的单纯与快乐。

我们需要感谢它们，一路陪伴我们成长，或一起同舟共济，或一起追忆往昔。他们原本就是我们生活的一部分，第一次萍水相逢，时不时再次重聚，又或者相忘于江湖永难再会……这都是一种缘分，一种人生际遇，一种情感寄托，一种宝贵经历。

珍惜他们，便是珍视过往的自己；遗忘他们，也是迈向未来的必然……