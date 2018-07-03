《第七个小矮人》：颠覆恶搞迪士尼？可惜距离梦工厂十万八千里

虽然我很乐意说说《第七个小矮人》的优点, 但很可惜, 根本无从说起。这部电影没有什么根本性的错误, 但也没有太多亮点。

《第七个小矮人》改动了著名童话故事的常规版本，七个小矮人被赋予了帮助王宫御厨男孩杰克保护美丽的玫瑰公主的使命, 因为受到邪恶女巫的诅咒，公主在第十八生日之际陷入了沉睡。在杰克和他的新朋友们经历了一系列冒险之后, 所有参与者都迎来了一个典型的童话结局。

首先，我们要明确一点。迪斯尼一直以来都是最好的动画制作公司: 毕竟, 动画电影几乎就是他们发明的, 或者至少可以说是他们确立了现代动画的艺术形式。而其他的动画只是苍白的模仿。因此, 考虑到这个主要因素, 《第七个小矮人》还有什么优点可言呢？

《第七个小矮人》中充斥着符合学龄前儿童审美的常规元素，无处不在的七个小矮人和玫瑰公主等几个核心角色简单苍白。影片以公主的生日为借口, 引出了许多其他童话角色，包括白雪公主, 灰姑娘, 小红帽，还有一个有点俏皮的大灰狼，这么些经典角色似乎已足以吸引住这部动画明确瞄准的小观众们。但是, 你必须承认, 即使是小孩子, 也无法忽视其中的一个重大缺陷——缺乏原创性。

近年来, 随着可供电影公司吸取灵感的童话故事越来越少, 许多大型动画工作室开始在同一部电影中结合多个角色, 其中最著名的要数梦工厂的《怪物史莱克》 和其后接连不断的续集。《第七个小矮人》背后的制作公司显然也尝试相同的方法。但是，由于缺乏国际知名的规模更大的工作室为他们自己鼓捣的角色和冒险故事加工润色, 结果导致最终成片完全不足以引起观众的任何兴趣。

除此之外, 几乎所有角色没有任何可取之处，既没有深度，也缺乏吸引力。女巫的原声配音特别让人难受 (推荐国语配音) ，公主的父亲完全是一个形同虚设的国王, 除了睡觉一无是处，甚至在女巫的诅咒使他的女儿和其他人陷入沉睡之前，他也无所作为。

关于《第七个小矮人》的问题我还可以说更多, 但是如果继续下去的话, 就有失偏颇了。作为孩子们在暑期假日里的娱乐消遣, 《第七个小矮人》还是可以勉为其难胜任的。不过, 如果给他们一本书，让他们自己阅读经典的原著故事，也许会更有收获。