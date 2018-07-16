2018上半年全球十大卖座动画电影，3部国产片上榜！

由于过去六个月欧美系动画电影市场表现普遍乏力，且众多重头项目都定于后半年上映，所以现在回顾上半年的全球动画电影票房排行榜，你会惊奇地发现截止目前前十名中竟然仅有4部好莱坞动画，其他六个名额则被中国动画和日本动画平分。

大概让许多国人意想不到的是，国产动画《熊出没·变形记》居然高居票房排行榜第二位，不过它与位居榜首的《超人总动员2》的票房差距目前已达到了骇人的7亿美元。另外其他3部日本动画则均出自东宝映画。

不过，随着接下来六个月里好莱坞各路动画强片接踵而至，相信现有的6部非好莱坞动画很快会就被挤出前十，毕竟2017年全球最卖座的10部动画电影均出自好莱坞，且目前位列第二的《熊出没·变形记》的票房数字连去年排第十的《乐高幻影忍者大电影》都不如。不管怎样，现在让我们姑且享受这暂时的自豪感吧。

以下是2018年10部最畅销的动画长片清单。

1. 超人总动员2

2004年《超人总动员》14年后的续集《超人总动员2》依旧由布拉德·伯德编剧导演。情节讲述超人家族试图使超级英雄重新获得公众的信任，同时继续他们的平民家庭生活，而一个意欲操控民众反对所有超级英雄的新反派的出现使超人家族再度集结出动。

尽管主要反派的动机不足以令人信服且反派刻画薄弱，但这部续集还是得到了普遍的积极评价，动画、配音、喜剧幽默、动作场面和配乐都大受赞扬。这部电影首周末票房高到1.827亿美元，创下了动画电影最佳开画纪录。截止目前，全球票房收入超过7.92亿美元，暂居2018年全球票房排行榜第四位。中国内地累计票房3.39亿元，而且影片仍在全球热映中。

[超人特工队2] 粤语版预告片

2. 熊出没·变形记

自2012年1月首次播出以来，《熊出没》很快取代《喜羊羊与灰太狼》成为了中国最受欢迎的儿童节目。从2014年1月，《熊出没》系列首部电影《熊出没之夺宝熊兵》在春节档以小博大赚得2.46亿元票房之后，该系列以每年一部的速度在春节档期风生水起。

第五部电影《熊出没·变形记》依旧在今年春节上映，作为档期内的唯一合家欢动画之选，尽占天时地利，且父子亲情的情感营销也颇见成效，国内累计票房6.06亿元，全球票房9650万美元。

3. 淘气大侦探

《淘气大侦探》是2011年并没有在国内上映的喜剧爱情动画《吉诺密欧与朱丽叶》的续集，尽管第一部评论不一，但仅凭3600万美元的预算获得了1.94亿美元的票房收入，所以过了7年时间续集还是来了。

续集《淘气大侦探》是派拉蒙动画公司的第一部全动画电影，这次与福尔摩斯探案相结合，调查小矮人失踪之谜。詹姆斯·麦卡沃伊、艾米莉·布朗特继续为两位主角吉诺密欧与朱丽叶配音，新加入的约翰尼·德普则为“淘气大侦探”小矮人版福尔摩斯配音。

截止目前，《淘气大侦探》在北美的票房总收入为4320万美元，全球票房收入为8750万美元，而预算为5900万美元，显然第三部是不可能有了。鉴于《淘气大侦探》即将于7月20日在国内上映，相信在国内票房的助力之下，这部动画续集的票房会有进一步的提升。

[神探福尔摩侏] 香港预告片

4. 哆啦A梦：大雄的金银岛

《哆啦A梦：大雄的金银岛》是哆啦A梦系列第38部电影，也是哆啦A梦剧集导演今井一晓执导的首部剧场版电影。故事以罗伯特·路易斯·史蒂文森的小说《金银岛》为基础，剧本出自《你的名字》制作人川村元气之手。

这部电影于2018年3月初在日本上映，首周末拿下8.43亿日元票房，创下了该系列电影最高开画纪录。最终票房达到了53亿日元（将近5000万美元），成为第一部超过50亿日元的哆啦A梦电影，也是观看人次最高的哆啦A梦电影，入场人数超过460万。

截止目前，《哆啦A梦：大雄的金银岛》全球票房将近8000万美元，其中包括中国内地票房2.09亿元（约3100万美元）。

[电影多啦A梦: 大雄之金银岛]粤语版预告片

5. 名侦探柯南：零之执行人

名侦探柯南系列第二十二部电影《名侦探柯南：零之执行人》4月中旬在日本上映，首周票房高达16亿日元，目前名列系列作首周最高纪录。

最终本土票房超越了第21部电影《名侦探柯南：唐红的恋歌》的68.7亿日元，达到82亿日元（将近7300万美元），成为了该系列中票房收入最高的电影，在日本本土动画票房排行榜中位列第9。截止目前，全球票房7700多万美元。如果下半年能够顺利在中国内地上映，应该会很轻松成为今年全球票房最高的日本动画。

6. 犬之岛

又一部跟日本有关的动画片。韦斯·安德森的定格动画《犬之岛》发生在反乌托邦的未来日本，故事讲述在犬流感爆发后，日本的狗类全部被驱逐到一个垃圾岛上，一个小男孩来到岛上寻找他的狗。

《犬之岛》是第68届柏林国际电影节的开幕影片，安德森凭此获得了银熊奖最佳导演奖。《犬之岛》的首映日跟《名侦探柯南：零之执行人》在同一天，可惜它没能像后者那样在本土市场一骑绝尘。

尽管《犬之岛》的动画、故事和冷幽默均受到好评，但市场表现与其辉煌的全明星阵容不成正比。截至2018年7月10日，《犬之岛》全球总票房为6370万美元，北美票房收入仅3190万美元，其他地区票房收入为3180万美元，其中内地票房4300多万元（约650万美元）。

[犬之岛]香港预告片

7. 早期人类

又一部票房欠佳的定格动画。 阿德曼的最新动画《早期人类》利用2018年俄罗斯世界杯的契机，讲述了一场史前英格兰足球比赛——原始石器时代的穴居人部落，必须与青铜时代侵略者展开一场决定胜负的足球比赛来捍卫他们的家园。

尽管这部电影得到了影评人的积极评价，且有埃迪·雷德梅恩、汤姆·希德勒斯顿、麦茜·威廉姆斯一众明星配音，但最终票房令人失望。截止目前，全球票房5340多万美元，而预算5000万美元。《早期人类》目前烂番茄好评率为81％，却是导演尼克·帕克评价最低的电影。

[超级无敌世界波] 粤语版预告片

8. 妈妈咪鸭

表面来看，《妈妈咪鸭》的制作、营销模式像极了两年前在春节档大卖十亿的中美合拍片《功夫熊猫3》，甚至原定上映日期也只和《功夫熊猫3》相差无几，但揭开表象你会发现，它其实是中国买家在海外疯狂并购之后的任性试水之作。

借助海外的发行渠道，这部电影从一开始就希望赢得更广大的国际市场，但是一只雄雁和两只迷路小鸭子一起向南迁徙的本土化故事在国内观众看来已经乏善可陈，又如何能讨好更有隔阂的海外观众呢？

不过相比国内不值一提的票房成绩，《妈妈咪鸭》的海外市场表现倒显得出人意料的好。截止目前，《妈妈咪鸭》内地累计票房3700多万元（不足600万美元），全球票房1520多万美元，尤其是英国近500万美元的票房收入肯定有助于原力动画折减亏损。另外在美国市场，《妈妈咪鸭》将于7月20日在Netflix上发行。

9. 蜡笔小新：爆盛！功夫男孩~拉面大乱~

蜡笔小新系列第26部电影《蜡笔小新：爆盛！功夫男孩~拉面大乱~》跟《名侦探柯南：零之执行人》同一天上映，尽管票房成绩远无法跟后者相比，但是依旧延续了该系列本土票房部部破10亿的纪录，其票房超越16亿日元，折合约1480万美元。

2016年《蜡笔小新：梦境世界大突击》出人意料登上中国内地银幕，可能因为2000多万元的票房成绩不如人意，随后2017年略显重口味的《蜡笔小新：宇宙人来袭》没有再引进。而今年这部继续由《蜡笔小新：梦境世界大突击》导演高桥涉执导的最新剧场版不乏功夫、拉面等中国元素，希望有引进的机会。

10. 潜艇总动员：海底两万里

《潜艇总动员：海底两万里》是该系列的第五部电影，影片简单套用儒勒·凡尔纳《海底两万里》的人物角色和细节设定，夹带两带一路的国家战略口号，在六一档《哆啦A梦：大雄的金银岛》和《魔镜奇缘2》的夹击下，取得了7200多万元票房，折合约1100万美元。就此暂时入围全球年度最卖座动画电影第十名，难怪国产动画尽管屡战屡败依然后继有人。

目前今年全球票房最高的这十部动画电影你都看了吗？欢迎留言发表你的看法。