《神奇马戏团》：神奇动物在哪里？吃块饼干告诉你

当玲玲马戏团在经营146年后宣布结束“地球最强秀”时, 动物权利活动者们欢欣鼓舞, 因为他们终于不用再担心那些跳舞的熊和受训的大象受苦了。然而, 《神奇马戏团》给出了一个更好的解决方案, 不过需要一点小魔法: 在这部欢快而富有新意、不时令人捧腹的动画片中, 一盒魔法饼干使马戏团夫妇水牛鲍勃和塔利亚能够变幻成各种马戏动物。只要咬一口某种动物形状的曲奇饼干, 然后马上, 他们就变成了那种动物!

除了拥有一个非常聪明的创意外, 《神奇马戏团》天然适合动画媒介, 因为真人实拍 (那怕是严重依赖CG特效的真人实拍) 根本不可能完美呈现所有这些戏剧性的变形-从两盎司的仓鼠到600磅的棕熊, 以及各种动物所需要的奇妙拟人化动作。相比梦工厂或皮克斯动画, 这部西班牙制作的英语动画片预算不高 (而且大部分由中国资助) , 但这并没有什么妨碍, 因为电影导演 (托尼·班克罗夫特、斯科特·克里斯汀·萨瓦联合指导，Jaime Maestro监督海外制作部分) 有一个精彩的剧本。

这是一个看似显而易见的制作配方, 但很少有独立动画公司效仿: 如果你缺乏与大公司竞争的资源, 那么就把精力投入到故事上 (以及使故事活灵活现的配音上)。几乎在所有情况下, 如果创意和角色足够引人注目, 那么观众就不会介意你是否在动画上偷工减料-这正是《冰河时代》和《神偷奶爸》成为卖座系列的诀窍。这并不是说 《神奇马戏团》像那两部好莱坞动画一样前途无限光明, 但至少编剧和配音水准一样强大...... 不过你得先略过它有点混乱的序幕。

虽然故事的核心是一对现代夫妇努力盘活经营一家马戏团 (在孩子们宁愿玩智能手机的当下，这并没有那么容易), 但电影却以1962年霍勒肖(伊恩麦克莱恩配音)的一场奢侈歌舞开场, 随后证明霍勒肖就是这部电影的反派。就开场来看, 霍雷肖只是一个引人注目的肥猪, 暂时遮掩了他的浪漫主义弟弟水牛鲍勃 (詹姆斯·阿诺德·泰勒配音)的光彩, 后者倾心于马戏团的新成员, 杏仁眼的吉普赛杂技演员塔利亚。

当水牛鲍勃宣布决定跟塔利亚结婚时, 霍雷肖不敢自己被冷落, 因忌生恨, 引起了这部影片的核心冲突。幸运的是, 吉普赛婆婆埃斯梅拉达 (哈维·费斯特恩配音) 赠送这对夫妇一盒魔法饼干作为结婚礼物, 让他们得以创造出自己的表演节目, 于是就有了水牛鲍勃动物马戏团。考虑到这些角色很快就消失在了一场火灾中, 这个精心设计的背景故事显然过于复杂了--不过, 得益于丹尼·德维托(他配音大腹便便的小丑红鼻头) 的精彩叙述，使其同样令人愉悦。

接下来, 故事转移到了欧文和乔伊 (由真实夫妇约翰·克拉辛斯基和艾米莉·布朗特亲密配音)身上, 欧文有一头钴蓝色的头发 (和淡蓝色绒毛相匹配), 而乔伊的头发则是亮紫色，他们从小在马戏团的看台上相遇并坠入爱河。最终欧文娶了他的梦中女孩, 但牺牲了他的马戏团梦想, 答应为乔伊的爸爸工作。

欧文讨厌他的工作, 因为整天都得试吃狗饼干, 更可悲的是还经常遭到一个爱出风头的同事布洛克的陷害。虽然对于这个故事而言, 布洛克可有可无，但他却是众多使这部电影令人难忘的角色之一, 同样令人难忘的还有霍雷肖的头号小弟马里奥, 和脑损伤的子弹侠 (史泰龙配音), 他被大炮弹射的次数太多，以至于只会说自己的名字。

这样的同感触动再加上持续的欢笑声, 推进情节快速铺展开来: 霍雷肖决心揭开水牛鲍勃魔法动物的秘密, 大肆破坏马戏团, 试图据为己有, 但这时候一盒动物饼干到了欧文手中 (不管他变成什么动物，都能看到他蓝色的眉毛)。关于这些魔法曲奇饼干的效用规则并不严谨, 而且为了更好地娱乐观众，电影还进行了变通--坏人吞下破碎的饼干屑, 结果变成了各种有趣的混合动物形态，不过显然观众不会纠结于这些不合规矩的变形.

动画师没有用层出不穷的变化来分散我们的注意力, 而是让我们沉浸在随后的滑稽乐趣中, 其中搭配皇后乐队歌曲 "Don't Stop Me Now" (示例歌词: "我玩得很开心......就像一只蔑视万有引力定律的老虎！")上演的狂野变形蒙太奇足以与《马达加斯加3》的疯狂高潮相媲美。虽然不可避免地《神奇马戏团》某些部分很眼熟 (不难发现效仿了《怪物史莱克》和各种迪斯尼经典), 但凭借那些精彩而独特的配音与一群个性丰富多彩且尚有挖掘潜力的角色，《神奇马戏团》依然拥有自己的特色。最重要的是：在制作这部电影时, 绝对没有动物受到伤害。