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2019奥斯卡最佳动画长片预测：两部国产电影有望入围

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2018-8-8 3:12:16

在今年的动画角逐中, 除了常规的大牌工作室作品之外，还加入了更多的独立电影。迪斯尼/皮克斯携《超人总动员2》归来，布拉德·伯德在2004年获得奥斯卡奖的超级英雄原创动画《超人总动员》的基础上取得了极大的进步, 迪斯尼动画也推出了曾获奥斯卡提名的原创动画《无敌破坏王》的续集《无敌破坏王2：大闹互联网》 (11月21日北美上映), 而环球/照明娱乐则将试图凭借又一部根据苏斯博士作品改编的喜剧动画《绿毛怪格林奇》(11月9日北美上映) 再次争夺奖项。

其他有实力参与角逐的还包括阿德曼的定格动画《早期人类》 (北美狮门发行) 和两部索尼动画的新作品：格恩迪·塔塔科夫斯基执导的卖座动画系列续集《精灵旅社3：疯狂假期》和菲尔·罗德、克里斯托弗·米勒制作、由动画师转行导演的鲍勃·佩尔西凯蒂和罗德尼·波拉曼以及彼得·拉姆齐(《守护者联盟》导演)联合指导，极具风格化的《蜘蛛侠：新纪元》(12月14日北美上映), 后者很可能在圣诞期间大受欢迎。有这么多经验丰富的动画师坐镇指导, 菲尔·罗德、克里斯托弗·米勒能够赢得奥斯卡的青睐吗？让我们拭目以待。

在独立电影方面, 继获奥斯卡提名的定格动画《了不起的狐狸爸爸》之后，韦斯·安德森大受好评的日语动画《犬之岛》 (福克斯探照灯发行)必定入围，还有GKids进口的三部日本动画 , 讲述人鱼奇幻故事的汤浅政明作品《宣告黎明的露之歌》(5月11日北美上映)，在戛纳电影节“导演双周”单元亮相的细田守时间旅行题材奇幻动画《未来的未来》和汤浅政明的青少年浪漫喜剧动画《春宵苦短，少女前进吧！》均有实力入围。在今年奥斯卡, 诺拉·托梅的《养家之人》成为了第十部获得奥斯卡提名的GKids电影。

其他有望入围的还有梁旋、张春执导的中国玄幻动画《大鱼海棠》(4月6日北美上映, Shout! Studios发行)。凭借在圣丹斯电影节颇受好评的2D动画《白牙》 (7月6日北美公映), Netflix有望首次入围该奖项。《白牙》根据杰克·伦敦的同名小说改编，由奥斯卡最佳动画短片得主亚历山大·埃斯皮加雷斯 (《哈布洛先生》导演)执导, 配音演员包括拉什达·琼斯、尼克·奥弗曼、保罗·吉亚玛提.由 Netflix 发行的另一部在戛纳电影节亮相的中国机器人动作片《未来机器城》同样有望入围, 这部动画由安恪温、龙子乔导演, 配音演员包括查琳·易, 杰森·苏戴奇斯, 大卫·克罗斯, 迈克尔·佩尼亚和吴恬敏。

去年, 新的学院投票规则扩大了动画电影的投票人数, 过去只有动画短片和动画长片类别的200名成员有资格投票。现在大约有8200名学院成员可以投票--只要他们选择加入并且看了足够多的电影 (不管这还是一个小团体)。这一类的提名, 例如最佳影片, 现在采用优先投票制度, 而不是基于数字评分系统。

评选结果将取决于最基本的底线--即投票者究竟是出于什么动机观看电影。

除非投票者看过这部电影, 否则它没有机会入围。

领跑选手

《超人总动员2》 (迪斯尼/皮克斯)

《犬之岛》 (福克斯探照灯)

竞争选手

《宣告黎明的露之歌》 (GKids)

《未来的未来》 (GKids)

《春宵苦短，少女前进吧！》 (GKids)

《无敌破坏王2：大闹互联网》 (迪斯尼)

入围选手

《早期人类》(狮门)

《大鱼海棠》(Shout! Studios)

《绿毛怪格林奇》 (环球/照明)

《精灵旅社3：疯狂假期》 (索尼)

《未来机器城》 (Netflix)

《蜘蛛侠：新纪元》 (索尼)

《白牙》 (Netflix)

标签： 动画(3430) 奥斯卡(1525)

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