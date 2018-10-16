《无敌原始人》：来来来聪明的小孩，踢出一个未来！





尽管皮克斯和吉卜力工作室很受推崇, 但我们是否也应该承认尼克·帕克及阿德曼动画和前两者一样富于创新呢？那些看过《超级无敌掌门狗》系列短片和2005年电影版的影迷无不表示喜欢, 但创作出这对标志性搭档的工作室并没有得到一点赞誉。也许是因为这家英国工作室一直不是特别多产, 但是通过自2015年令人愉快的《小羊肖恩》之后的第一部电影《无敌原始人》, 阿德曼再次提醒观众, 他们的定格动画始终都是让人欢快的奇观电影。

片头自然得以小行星消灭恐龙的原始序幕开始——当小行星袭来时, 两只本在厮杀的恐龙恐惧地拥抱在一起——电影讲述一群善良的洞穴人因为文明的进步，其幸福的生活被打乱了: 某一天青铜时代的入侵者突然出现, 把他们的公共洞穴变成了矿井, 以此确保努斯大人(汤姆·希德勒斯顿配音) 维持他奢侈的生活方式。

这是30年前创作出《超级无敌掌门狗》、四次获得奥斯卡奖的尼克·帕克, 自 2008年的《超级无敌掌门狗：面包和死亡事件》之后第一次担任导演。他没有乱掉阵脚, 他最新虚构的这个世界既是对他以往常规故事背景的背离, 也是延续。尼克·帕克这部最新作品和蔼可亲的主角叫做道哥 (埃迪·雷德梅恩配音), 可惜其善良的天性并不能阻挡他陷入到越来越荒谬的局面中。





他和他的部落生活在小行星撞击后留下的陨石坑里, 自小行星袭击后几个世纪过去了,这里变得茂盛繁茂。而在那时, 人类进步的代价还是很显著的, 随着石器被青铜器所取代, 这帮原始人被落下了。

尼克·帕克将这种必然性刻画得就像魔多侵占夏尔一样: 工业化侵蚀了一个古老的田园世界。尽管这个设置听起来似乎是在赞扬反对新科技的卢德分子, 但还是相当有趣: 道哥的部落由非常老 (其实只有31岁)的 酋长老包(蒂莫西·斯波配音)领导, 道哥是其中最聪明的, 其他成员还包括一块画了一张脸的岩石与和一只被译作猪大人的猪 (由尼克·帕克自己配音)。猪大人感觉就像是一个站立行走的翻版掌门狗, 虽然并不是一个特别令人难忘的搭档, 但还是贡献了很多笑料。

在努斯的奴役下, 势不两立的两个部落并没有在战场上开战，而是选择在足球场解决分歧;英格兰国家队在二十一世纪可能实力欠佳, 但他们的前辈皇家青铜队却是一支不可忽视的强势队伍。所以, 《无敌原始人》就这么变成了一部体育喜剧, 其中由好人一方组成的乌合之众必须想方设法战胜一支气势轩昂、各个方面都比他们更好的球队。





更艰难的是, 道哥的部落被流放到荒原上, 被巨大的野鸭追逐, 不仅环境条件严酷, 而且他们过去赖以生存的兔子也严重匮乏。然而事实证明，他们的临时住所正是理想的训练场地, 其中残酷的景观和崎岖的阵型构成的强大障碍恰恰充当了他们在比赛中所遇到的竞争对手。

即使是阿德曼作品, 其中最巧妙的场景也是稍纵即逝的。我们可以看到努斯大人读着一份叫做史前时代的报纸;一个女人第一次看到切片面包惊呼: "哇!这是有史以来最伟大的东西"。影片的整体叙事也很套路化, 在惊艳的喜剧默片《小羊肖恩》之后, 原以为《无敌原始人》会有野心走得更远，可惜让人失望了。

影片赋予主角们的潜在优势正好可以由卡洛斯·雷加达斯的《柳暗花明》的一个场景来描述。那是在下雨的赛场上, 一群橄榄球队员聚集在一起，听他们的领队解释胜利的关键: "他们各自为战;而我们是一个团队"。这种信息在面向孩子们的动画电影里并不罕见, 但依然是一个有价值的主旋律。