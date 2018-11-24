《无敌破坏王2》：互联网那么大，我想去看看





尽管有这部《无敌破坏王》续集名为“大闹互联网”(英文片名本身就感觉像是剧透), 但直到最后 2 0分钟“大闹互联网”的情节才真正上演, 不过考虑到迪士尼再次提高了动画电影在动画、讲故事、幽默、和潜台词等方面的门槛 (导演里奇·摩尔和菲尔·约翰斯顿合作的上一部作品《疯狂动物城》让人叹为观止, 通过一个聚集所有动物物种的乌托邦, 处理了诸如偏见和歧视的复杂主题, 当之无愧为2016年最好的电影之一) , 不得不说这部续集依旧精彩炫目。

拉尔夫和云妮洛普 (继续由受欢迎的约翰·C·赖利和萨拉·西尔弗曼回归配音) 现在是最好的朋友;除了在各自的游戏中陪街机顾客玩之外的时间里, 他俩都像连体婴一样形影不离, 拉尔夫甚至从来没有想过丢掉云妮洛普送给他的那枚称之为英雄的临时奖牌。对于一生中大部分时间都没有朋友的拉尔夫来说, 他难免会过分珍惜他们的友谊, 以至于达到了粘人的地步, 这种情形令人信服且感同身受。当两人冒险进入互联网, 探索一款更粗暴、更具破坏性的赛车游戏“狂暴飙车” (游戏任务是根据地图提示护送货物到达目的地, 感觉就像《旋转钢铁》和《辐射》的叠加) 时, 他的不安全感得到了充分的展示, 而云妮洛普也表现出了矛盾和疑惑。

如果她为了和自己崇拜的榜样——盖尔·加朵饰演的闪姐 (游戏中强硬、独立、艳丽但又无所畏惧的赛车手主角) 一起体验那款更适合她冒险个性的游戏而离开了他们快乐的街机厅, 拉尔夫将会如何应对这样的情况？后果可能不太好, 云妮洛普知道这一点。除了不安全感 (顺便说一下, 这一点被创作成电影的主题之一, 还留下了伏笔, 大概是为了不侮辱成年人的智商, 同时又保证孩子们可以很容易地吸收传递的信息), 《无敌破坏王2：大闹互联网》也表现了对于我们珍惜的友谊会以我们无法预料的方式发生改变（即使有充分的理由）的焦虑。这是一个不那么微妙的主题, 我想对成年人的影响远远大于孩子们, 因为基本上他们在高中之前不用担心这样的事情, 除非生活让他们经历了一些不可预测的情况, 迫使他们提前适应。





尽管如此, 这仍然是一部引人入胜的喜剧, 其中有各种电子游戏的客串 (几乎与《无敌破坏王》中出现的角色完全相同), 适合各年龄段的精彩笑话 (一处幽默以《街头霸王》里的桑吉尔夫是否给他的胸毛打了蜡为笑点), 一些老角色也再度回归 (即拉尔夫在游戏中的对手阿修和简·林奇配音的《质量效应》科幻风格的冷酷队长卡尔·霍恩, 这对夫妻提供了一些不错的家庭幽默), 但是将叙事的焦点转移到云妮洛普身上, 故事背景也转移到了新加入的互联网的广阔数字环境中。

这次他俩的目的是从易贝上给云妮洛普所在的街机游戏《甜蜜冲刺》找一个新的方向盘, 在此期间这对朋友自然不自觉地流连于构成互联网的许多应用程序和网站之中。这使得前一个小时 (和第一部一样, 《无敌破坏王2：大闹互联网》片长将近两个小时, 虽然不可否认节奏沉稳紧凑, 但是当电影向着终点冲刺时，观众还是不禁会感受到它的长度)可以持续沉浸在各种与新环境格格不入的奇妙幽默中, 期间两人遇到了大量的配角, 包括塔拉吉·P·亨森配音的病毒视频托管网站负责人赞姐, 阿兰·图迪克配音的情绪化搜索引擎万事通, 和阿尔弗雷德·莫里纳配音的一个能够制造程序病毒、看起来很可怕的高大怪物, 所有这些都以互联网最显著的运作方式来呈现我们熟悉的体验。

可是他俩并不知道易贝拍卖需要真实的现金才能完成交易, 于是他们开始在互联网上搜索如何在规定的24小时宽限期内弄到大笔钱的方法, 最终不得不从其他电子游戏里偷高级装备换钱 (其中涉及到了一个有趣的弹出式广告角色) 或者利用拉尔夫诙谐怪诞的独特外观 (与约翰·C·赖利独特的声音)制作并推广病毒视频。但通过对于这些笑料如何引发人气的处理来看, 说电影主创在电子游戏方面和互联网领域做足了功课并不那么令人信服或者说他们研究得并不透彻, 尽管这也许有点太过奢求一部动画电影真实描绘病毒传播的行为了。不过考虑到在很大程度上, 《无敌破坏王2：大闹互联网》更致力于沉浸式的体验, 而且相比第一部电影, 其中引发的关于事物如何运作的技术问题也更少了, 所以这一点还是情有可原的。





此外, 还有整整 1 5-2 0分钟专门聚焦于迪士尼网站, 充满了各种客串和致敬, 单为这段戏也值得再买张票看一遍。有趣的是, 迪斯尼公主们在塑造云妮洛普的角色发展中也发挥了关键的作用, 同时剧本还戏谑了过去那些深受喜爱的迪士尼电影不那么令人讨厌的一些创意决策。她们在结局中也起到了神奇的作用, 应该会让全世界的女性面带微笑。

《无敌破坏王2：大闹互联网》虽然有一点点累赘, 但无疑是迄今为止最好的迪斯尼续集之一, 其中不仅富有想象力地描绘了数字世界, 同时不时搞笑地切换到逼真的动画人类在断网时的崩溃画面。说到这里,不管你是成年人还是孩子, 不管你是否有孩子, 现在就请你关掉互联网浏览器, 去看看《无敌破坏王2：大闹互联网》;这部动画不仅会感动所有年龄段的观众, 而且洋溢着对其迷人主角和整个迪斯尼品牌的热爱,也一如既往地颠覆着迪斯尼公主的传统形象。