《朝花夕誓》：愿妈妈永远年轻漂亮——这种愿望请不要乱许

这是一部日本动漫，但绝不是一部儿童片。虽然在叙事方面它确实遵循了日本动漫的套路和风格，但渐入佳境让人惊喜。只要扛过前半个小时后，你就会发现这部电影绝不是次品:事实上，还相当有趣，甚至让人感动。

对于最近几部引进内地的日本动画电影，我的感受无不如此——《朝花夕誓——于离别之朝束起约定之花》也不例外。

这部电影讲述的是伊奥鲁夫族少女玛奇亚(由石见舞菜香配音)的故事。她年轻漂亮、金发碧眼:问题在于，伊奥鲁夫人在15岁左右就停止衰老，而且寿命长达数百年。这引起了普通人类的恐惧和仇恨，他们把这些外貌年轻实际上年纪的伊奥鲁夫人视为怪物和怪胎，伊奥鲁夫人既得不到人类的信任，也不被普通人类社会所接纳。

但这无关紧要，因为伊奥鲁夫人每天都在编织希比欧，这是一种因其质量而闻名遐迩的布料，而且这种布料也是一种传递消息的媒介，甚至具有鲜为人知的预言功能。

尽管生活平静祥和，但玛奇亚却很孤独。然后有一天——千万不要乱许愿!——和平被打破了。一支来自梅萨蒂的军队入侵并掠走了伊奥鲁夫的女性。这是为什么呢?原来梅萨蒂国的武力主要依赖于一群像龙一样的上古生物——但这种被称为雷纳特的巨型生物正在消亡。他们的解决方案显而易见——那就是把长生不老的伊奥鲁夫人抓来，寄希望于他们的长寿血统能够延缓梅萨蒂国力的衰败。

所幸玛奇亚没有被抓走，在逃亡过程中，她捡到了一个婴儿，给他起名叫艾瑞尔(入野自由配音)，并且视为己出决定将其抚养成人。接下来的故事由多个阶段组成。玛奇亚在从孩子成长为成人的渐进过程中，始终保持着青春期青少女的状态。而当艾瑞尔意识到她并不是自己真正的妈妈，并且首次跟她大发脾气之后，她和艾瑞尔的关系变得越来越曲折复杂，不过随着年龄的增长，艾瑞尔也变得更加理智，母子关系又得以修复。

伊奥鲁夫人的命运是这部电影的潜在主线，梅萨蒂腐败的统治者认为伊奥鲁夫人的存在价值就是与之通婚——直白来说——即为了他们的血统而强奸之。影片同时讲述的也是上古生物——不仅是伊奥鲁夫人，还有雷纳特兽——在冷酷的人类世界里的生存处境:所以很大程度上这个故事的核心也是为了争取自由而对梅萨蒂残酷暴政的反抗。

不过令人抵触的是，在前半小时里，玛奇亚的人物性格呈现得很别扭、很令人讨厌:她就是一个只顾自己的孩子。当然，这就是她，电影开始时她才15岁。但是，她的声音，她的天真，她的错误决定——她的一切——都让人很恼火，甚至让人畏缩，由她做主角，那么这两个小时得有多难熬了。不过正是从这里开始，她开始成长，变得更加理智，从患得患失的受害者变成了越来越成熟的参与者。玛奇亚, 向前冲吧!

影片中有一些镜头，尤其是梅萨蒂军队来掠夺伊奥鲁夫人的场景，当考虑到他们的年龄和动画的表现形式时无疑让人感觉很不舒服。因为从角色外型来看，显然他们看起来都像孩子，却附带着明显的性暗示。国人也许对未成年人性虐待的触点不够敏感，甚至已经对日本动漫中儿童角色过分性化习以为常，但国内媒体一味地吹捧这部电影而对这个问题视而不见避而不提，实在让人觉得很不安。至少，我不认为，当电影画面中出现与我们自身价值观相悖的东西时，我们应该毫不在乎地装作没看见。

《朝花夕誓——于离别之朝束起约定之花》在日本发行时定为G级 (普遍级):但鉴于强烈的性暗示，在临近的俄罗斯和韩国都定为12+级，在对儿童保护更敏感的英国和澳大利亚则评级为15+，所以在没有电影分级的国内，家长带着孩子来看这部电影本身就是一件很有趣的事。

而且，影片中关于“真正的”母亲究竟意味着什么，也有一些非常奇怪的解读。

另一个让人恼火的是，伊奥鲁夫人竟然会因为自己比人类更长寿而困扰，因为与人类产生情感而纠结。我们在国产奇幻影视作品中也经常遇到这种情况:长生不老的角色往往会为爱情而苦恼，因为自己比爱人活得更长久。但这种逻辑明显缺乏真实性，因为长命百岁其实是人类痴迷的东西。如果你的寿命真有数百年，那么在成长过程中你就应该能够接受并适应这个事实。而不会成为持久让你焦虑的问题。

不过，到了结尾所有这些缺陷都会被原谅，最后通过一场视觉震撼同时也令人心碎的战争，结局将这些不同的元素交织在了一起。我们看到了伊奥鲁夫人的复仇，玛奇亚(和她接触过的人类)也接受了各自不同的命运。

最重要的是！就像很多动漫一样，导演兼编剧冈田麿里恨不得让你用一整盒纸巾来擦眼泪。显然我并不是唯一一个在结尾处看到玛奇亚和艾瑞尔最后的联系而眼睛湿润的人，再加上令人印象深刻的配乐和富有想象力的视觉效果，这部电影称得上是8分佳作。