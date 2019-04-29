《神奇乐园历险记》：这座奇幻游乐园并没有那么神奇

对于动画电影而言,通常导演们都能够在小朋友和家长之间找到一个平衡点。不过也有些影片特意面向低龄观众。这类电影往往倾向于走极端的可爱路线。又或者试图在儿童故事中寻找一些意义。《神奇乐园历险记》正好符合这两点。虽然开场提供了一段有趣且相当令人悲伤的故事情节,但很快就变得一出老套乏味、陈词滥调宣扬发挥自己想象力的奇幻拼盘。这部电影本能够更具感染力的,可惜明确瞄准低龄观众,全靠一些可爱的卡通动物提供娱乐效果。

《神奇乐园历险记》讲述一个名叫朱妮的小女孩(布里安娜·丹斯基配音)的故事,她和非常宠爱她的妈妈(詹妮弗·加纳配音)创造了一座天马行空、美妙绝伦的幻想游乐园。这座神奇乐园由几只可爱的动物运营着,包括迎宾熊布默(肯·哈德森·坎贝尔),疣猪格丽塔(米拉•库妮丝配音),豪猪史蒂夫(约翰•奥利弗配音),海狸兄弟格斯(基南·汤普森配音)和库珀(郑肯配音),以及充满神奇想象力的设计师猴子花生(诺伯特·里奥·巴兹配音)。

朱妮

然而,当朱妮的母亲由于患病而离家之后,朱妮创造神奇乐园的好奇心和兴奋感荡然无存,取而代之的是恐惧和无措。不过,这一切很快发生了改变,因为她无意中发现神奇乐园真的存在,但是神奇乐园现在受到了一股黑暗力量的侵蚀,还有一群可爱的小“僵尸猩猩”军团在疯狂地摧毁着他们建造的一切。朱妮能够再次找回她的想象力、创造奇迹吗?这座令人难以置信的神奇公园最终是否会彻底消失、再也无法重见天日?

神奇乐园

作为尼克影业的最新动画,《神奇乐园历险记》的开场相当不错。第一眼看到这种天马行空的魔法乐园确实很令人振奋。尤其令人印象深刻的是,这座游乐园真的无视逻辑和重力。例如空中摩天轮直接将游客所搭乘的圆球抛到乐园的另一个区域。当然,由于这个世界源自于朱妮生动的想象力,所以依然令人信服。这是一个欢快宜人的地方,不管是否真的存在,小朋友们肯定都想去那里玩。可惜,尽管这个故事看起来有点像是可爱的小猩猩大闹侏罗纪公园,但那些疯狂的娱乐设施和狂野的游乐园魔法很快就让人觉得有点无聊了。

这部电影背后的驱动力是朱妮和妈妈之间的关系。在一开始,我们看到她的爸妈（爸爸由马修·布罗德里克配音）收到了电话传来的坏消息。考虑开场片头的夸张绚烂,这一幕显然有点深沉。不过,影片试图掩盖这种压抑,很快就回到更快乐的电影氛围中,因为朱妮意外发现了原本只存在于她脑海中的神奇乐园。在她进入到这座真实存在的乐园中之后,冒险接踵而至,但与此同时,真正有新意的东西却少之又少。除了几个巧妙的笑话之外,这基本上就是一部非常模式化的动画片,并不比寻常的幽默卡通强多少。连妈妈的故事情节也只是勉强提供了一丝情感上的联系——尽管珍妮弗·加纳的配音非常用心,很容易让人为这个家庭感到一点心痛。

有趣的是,如果你想了解这部电影的导演,你确实能够找到迪伦·布朗的名字,但关于他的资料信息基本一片空白,甚至在这部电影的营销宣传中也几乎根本没有提及到他。相反,你更容易看到（或者说注意到）作为编剧更有资历的乔什·阿佩尔鲍姆和安德雷·纳梅克的名字。也许这就是问题所在。这部电影有点混乱,甚至妈妈生病的敏感话题都没有得到很好的利用。虽然朱妮与她的动物朋友会合之后,确实有一些让人愉快的场景。可是,尽管时长不到一个半小时,但影片的节奏直到最后一幕还是拖拖拉拉的。

《神奇乐园历险记》徒有其表。创意确实不错,游乐园的刺激冒险也比较到位,但可惜基本上只能满足低龄观众。尽管动画明亮多彩,但影片并没有创造出太多神奇的火花。这个让人厌倦的动画故事感觉就像是勉强拼凑而成的,坦率地说这些角色也不会让人记忆深刻。当然,有些观众能够接受这种电影,因为足够短,基本上不至于让人特别抵触。但它的乏味无聊仍然会让人坐不住,而且情感脉络被刻意削弱,完全浪费了打动观众的大好机会。如果你想要看一部适合所有人的精彩合家欢电影,我不会为你推荐《神奇乐园历险记》。坦率地说,在这场沉闷的动画冒险中并没有多少神奇可言。【 电影角 】系头条号签约作者