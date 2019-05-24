《大侦探皮卡丘》：一条狗的使命

对于我这样一位三无观众（没有玩过原作游戏，没有看过衍生动画，没有收藏周边玩具）来说，皮卡丘就是那最熟悉的陌生人。

从《神奇宝贝》《口袋妖怪》到《精灵宝可梦》，我听过该神秘种族无数种官方译名，但最让我印象深刻的，还是它们其中的一员——皮卡丘。

印象中，皮卡丘有着黄色的皮肤、红红的脸蛋、大大的眼睛、尖尖的耳朵，还有那闪电状的尾巴，经常出现在诸如铅笔盒、卷笔刀、书包等儿童用品上。

它在小朋友心目中的受欢迎程度足以与米老鼠、唐老鸭、哆啦A梦、hellokitty相抗衡，连我五岁的小女儿都吵着闹着要去影院里瞅瞅它。





该如何定义这一部《大侦探皮卡丘》电影呢？

游戏改编？科幻片？侦探片？动作片？喜剧片？

在我看来，它是一部……宠物片。

在它身上，我们看到了，一条狗的使命：





1、忠诚

上帝创造狗，或是人类驯化狗的首要目的是为了帮助我们管理羊群、看家护院。

狗是我们可以信赖的忠实伙伴，皮卡丘也是。

片中的它一直忠心耿耿的寻找主人，表现出一种浓浓的忠“狗”味。

所以虽然片名带着“大侦探”三个字，实际上整部电影讲的其实是“一条狗的回家路”。





2、战斗

狗的祖先是狼，所以再怎么驯化始终带着点“狼”性。

在游戏里，不同种类的宝可梦有着五花八门的攻击属性。“Pikachu”这个名字是由“pika”（日文中的“闪电”）和“chu”（取自老鼠的叫声）组成，它的技能是“伏特攻击”。

电影还原了游戏中的对战场景，大书特书了皮卡丘的“十万伏特”必杀技，虽然这一切都被可达鸭的爆炸技能秒杀。

皮卡丘有着狗的攻击性，勇于战斗，这就是一部卡哇伊版的《闪电狗》。





3、萌萌哒

汪星人与喵星人都是来自萌萌哒的国度，所以我更相信皮卡丘是他们的近亲。

电影在原有的卡通形象上做了一个惊世骇俗的改动，这个改动不仅没有让原有拥趸们脱粉，反而让更多的路人从此对皮卡丘欲罢不能。

这一关键的改动便是——毛茸茸。

游戏与动画里的皮卡丘形象高度简化，并没有刻意表达它是否有拥有毛发。

而电影却利用先进的CG技术为皮卡丘赋予了一身蓬松柔顺的茸毛，萌到了无以复加的地步，只能用丧心病狂来形容。这无疑是对撸汪族或撸喵族直接点了死穴，全都躺在影院沙发上失去了自制能力。

导演说：当我第一次知道要拍皮卡丘电影的时候，其实我是拒绝的，因为我觉得，一个电影拍完后加上好多特技，那个茸毛动啊（Duang～），很黄，很亮，很柔，结果出来观众一定会骂我，根本没有这种茸毛……

我要对导演说，Duang～我爱死你了！

就算卖萌也不要做得这么绝嘛。求其他形象毛绒玩具的心理阴影面积。





4、家庭

很多养狗的人都把狗儿们当做了家庭成员，长久相处所滋生的感情让宠物们放下了戒备，并相互依赖，进而成为人类的朋友与家人。

本片的表象看上去是探案片，但实质里还是一部亲情伦理片。

父子之间的隔阂在探案的过程中渐渐消融，虽然双方在这一过程中并未直接“谋面”，却也在意识里感受到了彼此的存在，并从友情的建立最终到升华为亲情的回归。

很多观众也许看到一半便通过配音的大叔化猜到了这一神似《寻梦环游记》的人物关系，但更多的观众仍是在最后反转时才回过味儿来。

电影让我们意识到，皮卡丘不是我们的宠物，它是我们的家人，就如同我们宠爱的狗狗们一样。





虽然从很多角度来看《大侦探皮卡丘》都算不上一部高分作品，但从软化我们的心灵与大脑来说，它是完全成功的。

你被皮卡丘的萌萌哒融化了么？