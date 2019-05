从《阿拉丁》展望迪士尼的金曲宇宙

迪士尼许你三个愿望,你会要啥?

1、 迪士尼并购五大,一统江湖,来场复仇者联盟大战正义联盟;

2、 迪士尼财源滚滚,大赦天下,复活钢铁侠与黑寡妇,美队归位;

3、 迪士尼大发慈悲,高抬贵手,别再糟蹋名导了……

第三个愿望是基于蒂姆·波顿《小飞象》的失败与盖·里奇《阿拉丁》的低预期。

毕竟不管你是哥特影像教主还是黑色喜剧舵手,归顺迪士尼旗下拍摄动画真人版就必须依循我大迪的调调。









什么暗黑风、多线叙事……这些花里胡哨的小儿科技法,碰上我全年龄段通杀的合家欢电影就得统统闪一边去,歌舞开道才是加盟我迪宝宝之后的必修课与单选题。

抱着低预期来观看名导盖·里奇新鲜出炉的《阿拉丁》,发现其实……还行。

整部电影的剧情几乎完全复刻27年前的动画版《阿拉丁》,因为年代久远,新一代观众完全可以把它当做一部新电影来看待。

至少盖·里奇为我们献上了他那标志性的街巷跑酷、快速运镜与手法娴熟的动作场面,相较于27年前陈腐的动画片镜头来说无疑是新奇的。





本片再现了《无敌破坏王2》里迪士尼公主们自嘲的套路:

1、 和爸爸关系不好





2、 没妈妈





3、 被男人拯救





4、 属于公主的那首歌





这最后一点才是迪士尼出品的标志,有别于其他电影的存在。

很多老观众就是冲着那些金曲来的。

没错,之于《阿拉丁》,我们所有的记忆都在那首名为《A Whole New World》的歌里。













很有意思,我们回顾并展望迪士尼动画翻拍真人版之路,其实就是一出金曲重现的大型演唱会现场。

《美女与野兽》(2017年),翻拍自26年前(1991年)的同名动画长片。相信有不少老观众和我一样就是为了重温Celine Dion的那首《Beauty andthe Beast》而走进影院的。这首歌荣获第64届奥斯卡最佳原创歌曲奖。





《阿拉丁》(2019年),翻拍自27年前(1992年)的同名动画长片,主题曲《A WholeNew World》,荣获第65届奥斯卡最佳原创歌曲奖。





未上映的《狮子王》(2019年),翻拍自25年前(1994年)的同名动画长片,主题曲《Can YouFeel the Love Tonight》,荣获第67届奥斯卡最佳原创歌曲奖。





未来也许会纳入翻拍计划的还有:

《小美人鱼》(1989年),主题曲《Under the Sea》,荣获第62届奥斯卡最佳原创歌曲奖。

《风中奇缘》(1995年),主题曲《Colors of theWind》,荣获第66届奥斯卡最佳原创歌曲奖。

《人猿泰山》(1999年),主题曲《You'll Be In MyHeart》,荣获第72届奥斯卡最佳原创歌曲奖。

《冰雪奇缘》(2013年),主题曲《Let It Go》,荣获第86届奥斯卡最佳原创歌曲奖。

《海洋奇缘》(2016年),主题曲《How Far I'll Go》,荣获第89届奥斯卡最佳原创歌曲奖提名。

《寻梦环游记》(2016年),主题曲《Remember Me》,荣获第90届奥斯卡最佳原创歌曲奖。

这些曾经大卖的动画IP与脍炙人口的金曲肯定会被商业至上的迪士尼充分加以利用。

想象一下,若干年后,当我们已然成年的儿女们看到真人版的《冰雪奇缘》,耳畔再次响起儿时心心念念的《Let It Go》时,会是怎样的激动?也许就和我们现在重温《A Whole New World》时的心情是一样一样的。





感谢迪士尼为我们的童年、青年直至中年都预设好了如此之多的温暖回忆。这也得感谢谱写出如此之多怀旧金曲的作曲家们。

你是否觉得真人版《阿拉丁》的音乐似曾相识?

没错,它的配乐仍是由27年前动画版的配乐师艾伦·曼肯(Alan Menken)操刀完成。

翻开艾伦·曼肯的个人荣誉榜,你会被他与迪士尼的合作成就所震撼。

8座奥斯卡小金人!另有11项提名!几乎全是为迪士尼动画电影所作。





这让寂寞大帝(汉斯·季默)情何以堪啊?他才获得过一次奥斯卡桂冠,还是沾了迪士尼《狮子王》的光。





其实为迪士尼音乐事业默默奉献的除了艾伦·曼肯,还有如长期与皮克斯合作的兰迪·纽曼(Randy Newman)等人,他们同样因为与迪士尼的交集而荣誉满满。





迪士尼电影霸占奥斯卡最佳原创歌曲奖提名五席中大多数席位的情况屡见不鲜,这使得很多届奥斯卡颁奖礼实际上都演变为迪士尼现场音乐会。





拥有如此强大的音乐创作能力,迪士尼成为了“Beauty and the Beast”,美丽而野蛮地肆虐于音乐奖项颁奖舞台上,让每一次奥斯卡之夜都回味“Can You Feel the Love Tonight”。

这是一种资本,也是一种动力,催生新的音乐人随着“How Far I'll Go”的歌声前赴后继为这个强大品牌放飞自己的青春与才华,开创一个又一个“A Whole New World”。

也正是这些音乐家,像“Colors of the Wind”一般绽放着自己的色彩。纵然失败了也哼唱着“Hakuna Matata”或是“Let It Go”,自信而勇敢的前行。

这些歌曲被赋予了灵魂,像一个个卖萌的孩子,希望有人能够“Remember Me”。观众又怎会忘记它们呢?“You'llBe In My Heart”,“You've Got A FriendIn Me”,它们已经成为了我们记忆中的一部分。

20多年后我们再次听到这些熟悉的歌曲,仿佛经历了“Circle of Life”,心潮起伏,难以言表。









有多少爱(金曲)可以重来,有多少人(真人电影)值得等待?

这便是迪士尼的金曲宇宙,深入人心,无限广阔。

它种下无数颗种子,继而开花结果,在这片丰腴的土壤上生生不息、循环不止……