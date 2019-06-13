《龙珠超：布罗利》：悟空，你的棍子和筋斗云呢？





以下两条可以佐证我的国内第一代《龙珠》迷身份：

1、 我是先看的《阿拉蕾》，后看的《龙珠》；

2、 我们管《龙珠》叫《七龙珠》，管“悟空”叫“小悟空”。









这只是我倚老卖老而已，却不能代表着我是真·铁粉。

因为《龙珠》的出版历史与荧屏寿命实在是太久远了，远到很多自诩为龙珠权威粉的小屁孩连受精卵都还不是的年代……

那个超级赛亚人已经35岁了！

也许只有我这个年纪的读者才能理解这个两位数的含义。





我接触《龙珠》的时间很短，之后便因为“移情别恋”爱上其他漫画与告别学生年代而和它失去了人生交集。

所以在我的记忆里，悟空仍停留在武林大会年代，是一个长着尾巴、驾着筋斗云、挥着棍子嘻嘻哈哈的顽皮形象。

至于他何时永失了小尾巴，何时娶亲生了子，又什么时候可以秒变那么多种颜色的头发……这一切我都不甚了了。









什么《龙珠GT》《龙珠Z》《龙珠超》……这些各式各样的后缀对我来说都像金庸新、古龙巨一样闪烁着山寨的味道。我甚至对贝吉塔、弗利萨这些后期的主要角色都不太熟悉，就更别提本片标题里的布罗利了。

于是我带着对老朋友十分愧疚的心情查了一下背景资料，才发现原来连载了35年的《龙珠》背后隐藏着一个赛亚级懒宅——鸟山明。





鸟山明畏难于每日挖空心思琢磨《阿拉蕾》里那些搞笑段子，所以才终结了它并开启了《龙珠》的创作。而我所熟悉的小悟空时代的恶搞风格则明显是《阿拉蕾》的延续。

鸟山明懒得动脑筋，于是照搬了《西游记》里孙悟空的姓名与部分造型、装扮及道具。而赛亚人（SAIYA）其实是日语蔬菜YASAI的变形，卡卡罗特（KAKAROT）是法语里的胡萝卜，贝吉塔（VEGETA）是蔬菜vegetable的前几个字母，布罗利（BRILO）是日语花椰菜罗马音的变形写法，而弗利萨（FREEZER）就是冰柜的意思，再加上饺子、天津饭、悟饭……这一屋子人都来自他的厨房，鸟山明宅男之号实至名归。









小悟空的尾巴也是因为鸟山明画着画着觉得麻烦所以编剧情画没了的。弗利萨有三种变身，从第三形态变成终极形态过渡非常快，是因为鸟山明觉得第三形态画起来太累了。《龙珠》的故事背景多为荒郊野外，是因为那里建筑物少，画起来没那么辛苦。赛亚人变身后的头发为金色，是因为黑白漫画里金色是以白色显示的，省去了上色的麻烦……

懒癌重度患者鸟山明曾多次试图终结《龙珠》，都因为主编的极力劝说才得以将故事继续下去。而后期的《龙珠GT》《龙珠超》，鸟山明干脆甩手不干了，只参与了角色和世界观的设定。





最新剧场版《龙珠超：布罗利》最大的看点便是鸟山明重出江湖，亲任编剧讲述关于悟空的身世起源之谜。对于我们这些长期脱离龙珠宇宙的第一代粉丝来说，这个大坑终于有人来负责任的填了。

原来襁褓中的小悟空是被身为战士的父亲在贝吉塔星球行将毁灭之际塞入飞船投向宇宙，最终才来到地球的。这分明就是《超人：钢铁之躯》前半段的情节，我很怀疑这是鸟山明的习惯性拿来主义的在作怪。

当然这也完美解释了为什么宇宙中赛亚人那么稀少的原因。而另一个被发配苦寒之地的赛亚人巴拉卡斯带着儿子布罗利来地球寻找同类复仇的情节，看上去仍是《超人：钢铁之躯》后半段佐德将军来地球搞事情的翻版。





抛开剧情的老套，本片的动作设计才是亮点。号称龙珠史上最强战斗剧场版的《龙珠超：布罗利》果然名不虚传，全片从头打到尾，影院的音响与观众的耳膜经受了超常的考验。

而战斗民族赛亚人一言不合就决斗的性格，在几个主角之间形成了多次1V1直至2合1再1V1的战斗回合。

三个顶级赛亚人的发色几乎把彩虹色玩了个遍，不愧为杀马特鼻祖与色盲症患者的噩梦。由此发生的升级变形所带来的能量爆发与画面闪烁可想而知，反正我是很久没在大银幕上看到如此之嗨的二次元格斗了。

久违的“龟派气功”重现江湖，也算是了却了我们想在大银幕一睹其风采的心愿。





但我们这代观众终究还是老了，长时间的激斗画面并未能完全激活我们泯灭于心底太久的小宇宙。

激昂的配乐也仅仅是挑逗着我的听觉神经，以避免隔壁眼皮不要在超强刺激的色彩变化中因为过载而导致疲劳性跳闸。

也许我们仍然怀念那个单纯可爱、懵懂不解风情的小悟空，怀念海报上有亮相实际成片里却没了踪影的棍子，以及那个连海报都没挤进来的筋斗云。龟仙人、小林……小伙伴们都去了哪里？









我们是来看超级赛亚人变身与90分钟时长打斗的么？

对于我这样年龄的观众来说，这个可以有，但不是最重要的。

也许我们只是想来影院和老朋友见上一面，聊聊最近的改变，

比如：

悟空，你又顽皮了，怎么能这样和观音姐姐说话呢……

又比如：

悟空，你恋爱了么？和我说说吧……











