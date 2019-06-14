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《托马斯大电影之世界探险记》：交友有风险，相处需谨慎

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2019-6-14 11:22:46

 

与往年一样，六一儿童节同时会有好几部动画片同时上映。

5岁小女儿选择《托马斯大电影之世界探险记》，因为之前她看过动画剧集，对托马斯小火车颇有好感。


 

很多动画片的主角都是拟人态的交通工具或是工程器械，

比如《超级飞侠》里的飞机，


 

《警车联盟》里的警车，


 

《潜艇总动员》里的潜艇……


 

再往前追溯，还有好莱坞的《赛车总动员》，


 

以及我们童年时代的偶像《变形金刚》等。


 

之所以要以它们为主角，我想很大程度还是为了卖玩具吧。

不信你看看本片《托马斯大电影》的出品方——英国美泰有限公司。

想必所有家长对“美泰”这个玩具品牌都耳熟能详吧。


 

但我仍要对《托马斯小火车》系列主创们的审美情趣高度质疑。

主角托马斯等一帮火车头小伙伴都长着圆圆的脸盘子，以及滴溜溜乱转的金鱼泡眼珠子。



这一对对眼珠每次隔着银幕望向我，都给我一种不怀好意的窥视感。



看我，再看我，还在看我，再看我就把你喝掉！


 

而本次托马斯还交到了一位好朋友艾斯。他是一辆赛车，可他的脸硬生生的长在了汽车正面的中网上。

这尴尬模样儿……也是醉了，丑到无以言表。


 

比起皮克斯那位五官匀称的“闪电麦昆”，这哥们儿估计出门就恨不得一头撞死。


 

除开丑到爆的形象设计，《托马斯大电影之世界探险记》还是颇有教育意义的。

敢于走出舒适区，大胆去冒险。这不光对孩子是一种性格上的培养，对我们这些成年人也是一种刺激。

托马斯都冲出多多岛了，我们不也得抽空遥望一下“诗和远方”么？

 

让小朋友们在动画电影里游历一下五大洲，

看看黄沙遍野的非洲大沙漠与动物奔腾的大草原，


 

热情奔放的里约热内卢与亚马逊热带雨林，


 

辽阔壮丽的美洲大峡谷，


 

以及色彩绚丽的中国丹霞“彩虹山”、喜马拉雅山脉……

这可比六一节人山人海的儿童乐园有趣多了。


 

影片还告诉我们，交友有风险，相处需谨慎。

那些自私自利的朋友看似口若悬河、风头十足，遇到困难时却经常自顾自的跑开，留下你独自面对困局。

这时候向你伸出援手的才是真正的朋友，即便他（她）们是那么的其貌不扬。而珍惜这样的友谊，需要你内心充满真诚，行动充满热情，而不是仅仅把“友谊”挂在那嘴边。


 

毋庸置疑，《托马斯大电影之世界探险记》是一部适合低龄儿童观看的动画片。它所蕴含的道理简单易懂，可以潜移默化的引导孩子们形成正确的价值观。

我们需要这样的正能量动画电影，尽管它的造型有那么一丢丢差强人意……


7.5 

托马斯大电影之世界探险记 (2018)

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托马斯大电影之世界探险记/Thomas & Friends: Big World! Big Adventures! The Movie(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/7548286/blog/8191769/
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