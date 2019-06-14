《托马斯大电影之世界探险记》：交友有风险，相处需谨慎

与往年一样，六一儿童节同时会有好几部动画片同时上映。

5岁小女儿选择《托马斯大电影之世界探险记》，因为之前她看过动画剧集，对托马斯小火车颇有好感。





很多动画片的主角都是拟人态的交通工具或是工程器械，

比如《超级飞侠》里的飞机，





《警车联盟》里的警车，





《潜艇总动员》里的潜艇……





再往前追溯，还有好莱坞的《赛车总动员》，





以及我们童年时代的偶像《变形金刚》等。





之所以要以它们为主角，我想很大程度还是为了卖玩具吧。

不信你看看本片《托马斯大电影》的出品方——英国美泰有限公司。

想必所有家长对“美泰”这个玩具品牌都耳熟能详吧。





但我仍要对《托马斯小火车》系列主创们的审美情趣高度质疑。

主角托马斯等一帮火车头小伙伴都长着圆圆的脸盘子，以及滴溜溜乱转的金鱼泡眼珠子。









这一对对眼珠每次隔着银幕望向我，都给我一种不怀好意的窥视感。









看我，再看我，还在看我，再看我就把你喝掉！





而本次托马斯还交到了一位好朋友艾斯。他是一辆赛车，可他的脸硬生生的长在了汽车正面的中网上。

这尴尬模样儿……也是醉了，丑到无以言表。





比起皮克斯那位五官匀称的“闪电麦昆”，这哥们儿估计出门就恨不得一头撞死。





除开丑到爆的形象设计，《托马斯大电影之世界探险记》还是颇有教育意义的。

敢于走出舒适区，大胆去冒险。这不光对孩子是一种性格上的培养，对我们这些成年人也是一种刺激。

托马斯都冲出多多岛了，我们不也得抽空遥望一下“诗和远方”么？

让小朋友们在动画电影里游历一下五大洲，

看看黄沙遍野的非洲大沙漠与动物奔腾的大草原，





热情奔放的里约热内卢与亚马逊热带雨林，





辽阔壮丽的美洲大峡谷，





以及色彩绚丽的中国丹霞“彩虹山”、喜马拉雅山脉……

这可比六一节人山人海的儿童乐园有趣多了。





影片还告诉我们，交友有风险，相处需谨慎。

那些自私自利的朋友看似口若悬河、风头十足，遇到困难时却经常自顾自的跑开，留下你独自面对困局。

这时候向你伸出援手的才是真正的朋友，即便他（她）们是那么的其貌不扬。而珍惜这样的友谊，需要你内心充满真诚，行动充满热情，而不是仅仅把“友谊”挂在那嘴边。





毋庸置疑，《托马斯大电影之世界探险记》是一部适合低龄儿童观看的动画片。它所蕴含的道理简单易懂，可以潜移默化的引导孩子们形成正确的价值观。

我们需要这样的正能量动画电影，尽管它的造型有那么一丢丢差强人意……