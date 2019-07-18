《机动战士高达NT》：漂亮皮囊与深藏其间的有趣灵魂





对很多人来说，“高达”是一个既熟悉又陌生的名字。

之所以熟悉，是因为它成为了一种流行文化。脱离本源动画，高达在玩具、服饰等时尚领域都有相当大的知名度与数量可观的消费受众。

而说它陌生，是因为不管有多少人购买过它的周边产品，但实实在在看过动画剧集的观众却是少之又少。

我最初接触“高达”是在20多年前，看过早期《0079》（1979）、《0080》（1989）剧集，以及《第08MS小队》（1996）这样的外传。对于衍生的《高达Z》《高达ZZ》《高达Turn-A》《高达Seed》等则完全陌生。





时间相隔实在太久远，高达在我记忆里已是相当模糊。以至于本次观看剧场版《机动战士高达NT》，对故事背景的大脑重拾相当迟缓，只能依稀忆起一丝轮廓。

相信很多观众比我还囧，对影片庞大的史诗背景完全摸不着头脑。这也是本片看似号召力强大、内容“真香”，但实际观众很少、票房惨淡的内在原因。









走进影院的观众不全是如我般上了年纪的老拥趸，更多的仍是慕“高达”盛名而来的新路人。毕竟《高达》这种拥有40年历史的元老级日漫在国内上映算是“活久见”，这一次首秀稍有闪失就能变成绝唱。事实上以它目前的票房成绩来看，也就这样了。

《机动战士高达NT》远不及去年《头号玩家》沾它光时引发的火爆。现实就是如此残酷，一闪而过的背景板往往能引发现象级的尖叫，轮到正牌站台时却偏偏无人问津，这便是难以理解的中国式追星潮与畸形消费观。









在我看来，高达是兼具智慧与美貌的代表，热血与奥义同在，这也是其成人向的内核所在。

1、好看的皮囊

都在说“开机甲是男人的浪漫”。千真万确，高达绝对是同类型模型玩具中的佼佼者。我家里就有一大堆，不过几乎都由完全没看过动画原著的儿子代劳拼装了，像我这样的伪收藏者无非过过书架上摆拍的眼瘾。









截止2017年公布的数据，高达模型玩具在全球共卖出4.73亿套，远超其他动漫IP《龙珠》《海贼王》等。高达玩具在全球如此受到追捧，与它的独一无二的机械美学不无关系。

高达站立机体的身形比例只能用“完美”来加以形容，修长匀称又不失肌肉感，不论从男性还是女性的审美角度来看都无可挑剔。白、蓝色的主基调，辅以红、黄等点缀色，历代高达都给人一种朝气蓬勃、热血正义之感。













它象征着每个男孩心底那种未泯的天真与浪漫，也闪现着每个成年男子偶醒的正直与善良。

它比《超时空要塞》里以F14为原型的朴素三变机体显得更为华丽，比《新世纪福音战士》瘦削颀长的神秘零号机显得更为健美，也比《环太平洋》里孔武有力的巨型机甲显得更为灵动。

从机械美学的角度来讲，毫无争议，高达绝对是最最好看的皮囊。









2、有趣的灵魂

《机动战士高达》系列一直都不是低幼向的儿童动画剧集，它和许多成人向的日本动漫一样，具有格局宏大的宇宙观、止战反思的世界观与人性探究的价值观，它们甚至拥有玄奥高深的哲学意义与晦涩难懂的现实影射。

日本是一个自卑与自大共存的民族，狭小的岛状国土与曾经遭受核攻击造就了他们强烈的危机意识，而领先全球的科技力量又给予他们新的民族自信。将矮小的人体置于强大的机甲中并操控它驰骋战场，体现了日本人以小博大的征服欲与科技依仗的病态心理。

然而这个看似狭隘的出发点却经由《机动战士高达》《超时空要塞》《新世纪福音战士》等机甲动画不断扩充、延展与升华，早已超出了原有的地域意识，突破至人机合一、机甲自由意识、人性拷问、末日危机、宗教与信仰、原罪与救赎等更为广阔的层面。





押井守的《攻壳机动队》动画电影远比好莱坞翻拍的真人版来得更为深邃与哲理；《哥斯拉》动画三部曲也不像同名好莱坞大片那样只关注怪兽大战，而是把更多的篇幅放在了种族间的理念冲突、末日宗教论以及地球、人类、怪兽三者的相互依存关系上。









本次《机动战士高达NT》则重点刻画了多方势力追逐利益的劣根性、友谊的内在支撑与外在形式、灵魂的物化存在以及机甲的自主意识等类似于存在主义的思考。

这些都让此类日本动漫片在标准的电影时长里承担了更多的思辨任务，比单纯的娱乐片来说无疑背上了更为沉重的创作负担，同时也给观众带来哲学烧脑的额外功课。这与很多观众希望用动画片来放松心情、舒缓压力的预期和初衷完全相悖。









也许日本观众对此早有判断并自觉的把众多动画电影事先进行了“环保分类”，而不明就里的中国观众却很容易仅凭海报宣传便误认为本片仅是一次大型高达玩具秀而已。

所以我说《机动战士高达NT》拥有非常有趣的灵魂是不为过的，它甚至比很多片名高大上的影片来得更为深沉与厚重。





《机动战士高达》，在玩具界与动画界拥有截然不同的身份标签，前者以好看的皮囊引领着大众化的小资情调，而后者却因有趣的灵魂幽居于乏人问津的褪色墙角。