《未来机器城》：暴走吧！失忆超人

第一次听说《未来机器城》的时候，片名还是《暴走吧！失忆超人》。去年在戛纳，这部由老外导演安恪温和龙子乔联合执导的中加合拍片以3千万美元的价格被Netflix买下海外发行权——这种规避风险的分销策略在好莱坞越来越普遍。 Netflix大张旗鼓地开进各大电影节，大手笔地打包走大多数大公司不想要的电影项目。这种土豪举动其实对行业中的每个参与者都有好处。至少对于《未来机器城》这样一部动作场面精彩纷呈、出人意料地妙趣横生的国产儿童动画来说，被Netflix收购确实有助于缓解其国内票房的溃败。

《未来机器城》由暴走影业出品，加拿大切线动画工作室制作，故事基于王尼玛创作的网络漫画改编，讲述了一头紫发的12岁朋克女孩小麦（郑海音配音），与失控的原型机器人7723（韩莹棣配音）之间的友情故事。

小麦是一个典型的问题少女;在学校被欺负，在家里被疏远的妈妈（杨婷配音）忽视，对于眼前这个日益自动化的复古未来主义乌托邦社会非常不满。眼看着一家苹果式的科技公司生产的各种机器人正在从日常生活中抽离人性，很有点动画版《银翼杀手》的感觉。

由冯远征配音的科技公司首席执行官庞贾廷是一位非常有号召力的明星潮人，头顶发髻、脚蹬凉鞋，但却包藏着控制世界的祸心。虽然顶髻发型跟冯远征完全不沾边，但其阴阳怪气的声音还是会让人联想到他在《不要和陌生人说话》中的经典变态形象而心生憎恶。

但是《未来机器城》的重点并不是这些东西。这个故事的核心在于两个主角学会如何自处与共处，尽管很大程度上小麦是第一主角，但电影中的所有新奇元素都来自于7723，这个武器化的落单机器人，脱离了任人差遣的命运，最终发现了自我意志、友谊和自由的意义。虽然这些听起来似乎很老套，但《未来机器城》始终在以与众不同、引人注目的方式呈现这些想法。

显而易见，7723很聪明;他有意识地向人类学习，模仿他们的品行，因此他花在小麦身上的时间越多，他的机器人化就越弱。他的性格从孩童般的天真无邪演变为老练圆滑的热心助人，基本上也引导了小麦的情感发展，在此过程中他得以向小麦解释了为什么她不应该利用他的激光炮来恐吓那些欺负过她的恶霸同学、打爆他们的机器人。他的这种变化反映在一系列细节中，从7723的视觉设计 - 他在学习的过程中开发出了更多更具表现力的表情特征 - 到韩莹棣的配音，他的声音开一从始时几乎毫无感情色彩的计算机化，最终变得越来越人性化。

问题在于，由于技术故障，为了保持在线状态7723必须定期清除他的记忆板块。当然，小麦认为这很容易 - 甚至很完美。她建议删掉所有那些她发泄情绪或者强迫他去做疯狂举动的记忆;对她而言，她的大部分时间都被人欺负，充满痛苦，能够挑选自己保留的记忆实在是非常完美的解决方案。但是7723的记忆积累得越多，他就越不愿意删掉它们，而且随着小麦越来越将他视为朋友，而不再是一个有用的工具或者令人生畏的宠物搭档，他甚至开始关闭自己的核心系统 - 变得越来越不像机器人。

《未来机器城》的双核角色发展，看似老生常谈，甚至有些笨拙，但不得不说确实让人有所共鸣。在我看来，有些孩子一定会在这部电影中找到他们迫切需要的东西，而且从中领悟到每个人都应该懂得的道理：是我们的记忆造就了我们，不管是好还是坏，我们都不能没有这些记忆。我们所能做到的就是做我们自己。【 电影角 】系头条号签约作者