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哪吒魔童降世，一部杂糅的佳作

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2019-7-29 14:36:26

        离饺子的《打，打个大西瓜》已经过去十一年了。​时间虽然有点久，但毕竟还是回来了。

        这次哪吒的创新，给我的震撼，不亚于当初看《打，打个大西瓜》。略有不同的是，打个大西瓜更多的是创意，而哪吒更多的是杂糅。

         哪吒杂糅的太多了，有周星驰，有《哪吒闹海》，有​《封神榜》，有《莲花童子哪吒》，有《十万个冷笑话》还有《打，打个大西瓜》等。仿佛是一个淘宝商品，恨不能把所有有热点有关系的关键词都抓取一番。优点是这些东挪西借过来的桥段或者设定很好的结合在一起，仍然有着很棒的观影体验。缺点也还是东挪西借本身，太多了回头想想总是觉得有些不适，就像一个圆，它似乎是又不太圆。是否意味着导演还是只能擅长做短片，这样大的制作在剧情方面还是有着一点力不从心呢。

       一部烂的电影，影评人可以舌灿莲花的吐槽，影评会比电影本身更具看点。好的作品，则往往很难有出彩的影评。比如哪吒。

        人物的设定出新​，剧情紧凑连贯，剧本没有太大硬伤，每个人物的行为都很合理，剧情的推动也非常顺畅，特效制作也是无可挑剔。这让影评变得似乎是在鸡蛋里挑骨头。至少对于我而言是这样的。

        ​不过作为神话片，还是不得不说一下武力值。(因为实在是很难吐槽，只好拿武力值出来挨打)

        阐教门徒，很少有不成器的徒弟，尤其是十二金仙。哪吒中太乙真人的实力被削减的太厉害了，完全看不出是一个将来会成为一个秒杀石矶的存在。作为一个修成三花聚顶的金仙，太乙真人的实力真的是太弱了，你就感觉像是个土地公公的标准。就算是还没跻身十二金仙，以他使用法术的表现来看，好像也没啥慧根悟性能让他后期发力一跃排名十二金仙第五位。

        敖丙的武器也是借鉴的《哪吒闹海》但是这个模样的锤子，真的是很难接受啊，我都看饿了。鸡腿？棒棒糖？棉花糖？总之不像个锤子。为了所谓的致敬也不能不考虑画面效果吧。一个文弱书生，挥舞着两个大真知棒，舞姿还挺优美的。可以，但是没必要。借了这部借那部，连高友乾的混元珠都拿走了，咋就是不肯再翻几页把敖丙的戟借走呢？

       看《封神演义》，为老龙王叫屈，看了魔童降世，庆幸自己不住在陈塘关，住那里费房子啊。

        ​

8.4 

哪吒之魔童降世 (2019)

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哪吒之魔童降世/Ne Zha(2019)
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