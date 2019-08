《狮子王》：论不同艺术形式的持久生命力

1994年,动画版《狮子王》诞生,25年后的今日仍然为我们津津乐道,被众多大小朋盆反复观看。

2019年,“真狮版”《狮子王》上映,想象一下25年后还会有几人记起它、谈论它?

它们之间的差距到底在哪儿?

这得从不同艺术形式的生命力说起……





1、文学

《哈姆雷特》的剧本创作距今已有400多年了,却仍在以各种形式搬上舞台与银幕。为什么一部经典的文学作品具有如此旺盛的生命力?

是它具有各个时代皆有的普世性?还是它所蕴含的命运论与复仇观不论古今大家都能感同身受?

“To be,or not to be:that is the question.”辛巴没有呐喊出这耳熟能详的台词,因为《狮子王》对于《哈姆雷特》的改编是浅显而片面的,并未能触及原著的内核。

然而仅仅是这种局部的引用,已促成了《狮子王》动画版(1994)成为迪士尼乃至世界动画电影史上的丰碑。

从中我们可以感受到文学所带来的力与美,这种美是永恒的,因为它触及了我们的精神世界。





2、动画(美术)

对比《狮子王》的“真狮版”(2019)与动画版(1994),我们可以发现动画这种表现形式的诸多优势:

鲜艳的色彩与抽象的造型可以让观众快速读懂人物与情景;动物们丰富的表情与夸张的口型毫无违和感;一言不合就唱歌跳舞来得顺理成章;狮子靠吃虫子长大居然毫无尴尬感……

动画版的好处是,你不用担心带小朋友观看时他会提出各种刁钻问题,因为动画片嘛,啥都有可能发生。而复刻成“真狮版”,你就不得不面对《动物世界》与本片的同曲异工的生物学诘问。

想想动画版都过去25年了,却似乎仍然记忆犹新,这种经典所蕴含的持久影响力还真是超出了我们的想象。

归根结底的原因是,动画这种美术化的表现形式本身就蕴含着一种艺术之美;而艺术源于生活,却高于生活。





3、音乐

有多少观众是冲着金曲重温走进影院的?反正我是。

原以为本片会众望所归的再现《Circle of Life》《Can You FeelThe Love Tonight》《Hakuna Matata》三首至尊金曲,毕竟它们斩获了当届奥斯卡最佳歌曲的3/5的提名席位。

没想到的是,我低估了迪士尼的复刻决心,本片居然丧心病狂的沿用了动画版的所有歌曲!

《I Just Can't Wait To Be King》《Be Prepared》等歌曲首首不落,照单全收。让新增的歌曲黯然失色,完全丧失存在感。

更为震惊的是,本片几乎完整沿用了25年前汉斯·季默所创作的配乐,从头到尾把原声带放了一遍,只在编曲上做了少量改动。

说文雅点儿,这是向经典致敬;说难听点儿,这就是懒于创新。

然而对于像我这样去影院怀旧的观众来说,何尝不是最好的安排呢。毕竟25年前的这部配乐作品太杰出、太超群了!我反复听过这张盗版CD无数遍,盘都花了。

彼时汉斯·季默正值意气风发之际,当他走上奥斯卡颁奖台时肯定没有想到,这居然会是他的唯一一座小金人,之后愈加如日中天的他居然与奥斯卡桂冠就此绝缘。









细听这张原声大碟,你就能单纯用耳朵感受到一部电影所能带来的全部:或细腻、或恢弘的画面,或迅疾、或舒缓的故事,或悲伤、或喜悦的思绪,或坦荡、或阴险的内心……

你可以顺序播放原声配乐来串起记忆里的故事情节,也可以在聆听中唤醒昔日的内心感动。

这便是音乐所能传达的情感与力量,也是音乐所能带来的通感与享受。

音乐作为一种独立的艺术形式,以古典的交响乐演奏方式与更为现代的电影媒介传播途径,绽放着无比贴近人类灵魂的艺术之美。





4、CG技术

有了《奇幻森林》(2016)的技术铺垫,本次迪士尼重金打造的《狮子王》可谓全球范围内动物及风景CG技术的最高水平展示。

估计很多不明真相的观众会误以为本片是由动物园(马戏团)真狮叠加实景拍摄而成,因为它实在是太逼真了!逼真到和探索频道里的实景纪录片相差无二。









《蜘蛛侠:英雄远征》告诉我们,钢铁侠的VR技术遗产被斯塔克工业的某些技术宅员工盗取了。这绝对是一个假象,真正继承这项核心技术的其实是司机“哈皮”,也就是本片的导演乔恩·费儒。

从《钢铁侠》开始,乔恩·费儒便在电影CG技术上不断创新。归顺迪士尼之后更是全情投入于动画版向CG真人版转换的再造使命中,毕竟这才是10年内迪士尼电影本部最大的摇钱树与经济增长点。

没有比它更轻松榨取观众票钱的方式了,积累那么多年的动画IP几乎单靠技术创新就能焕发新生、财源滚滚,省去了原创研发的周期与成本,何乐而不为?









然而,CG技术所构建的新版《狮子王》能有媲美老版的旺盛生命力么?显然没有。

不出两个月,它便会在院线排片中销声匿迹,并在人们的记忆深处迅速消亡,成为来也快、去也快的快餐式电影,毫无营养,也毫无纪念意义与回味价值。

毋庸置疑,CG技术为电影带来了全新视野与创作领域,部分开创性影片也青史留名,但大部分以此为噱头的电影还是免不了昙花一现的宿命。

因为CG终归只是一种技术手段,而非一种公认的艺术形式。它无法像文学、美术、音乐那样传播情感、直达内心,更多时候它只是一种技术仿真,需要先行以文字、美术搭建后再利用它去场景实现。

换言之,它缺乏一种原始的美,一种能打动心灵的美,一种能让人产生情感共鸣进而痛彻心扉、或物我两忘、或浑身战栗的美。









文学、绘画、音乐通过阅读、眼脑、耳脑产生感官通感,形成能投射我们内心情感的美学享受,这便是动画版《狮子王》之所以生命力长久的真正原因。

而新版《狮子王》缺乏以上三个方面的原创性,只在CG技术上力求创新,这便与观众更深层次对于“美”的需求相距甚远。

离开了“美”,再真实的画面也只是一张冷冰冰的相片,它离饱含画家喜怒哀乐丰富情感的大胆用色与凌厉笔触隔着一层手绘颜料的厚度。

这一层颜料浸透了艺术家的汗水,也传递着作者心灵的温度,更闪烁着造物主赋予万物之灵所独有的情感表现神力。

两版《狮子王》的成与败,就隔着这么一层薄薄的距离。