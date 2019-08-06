《赛尔号大电影7：疯狂机器城》：是疯狂致敬or抄袭？

赛尔号大电影都拍到第七集了？！

想来应该是不错的，要不怎能有如此强大的生命力？

带着疑问，我陪5岁女儿观看了这部比《碟中谍》系列还“坚挺”的续集。

事实证明，我真低估了主创们的能力……不是创作能力，而是脸皮的厚度。

影片相当低幼，而且充斥着山寨的味道。

它都对哪些好莱坞电影有所致敬呢？





1、片名

明眼人一看这《疯狂机器城》就是依着《疯狂动物城》来命名的。

《XX总动员》与《XX奇缘》的高仿片名大行其道之后，我们终于忍不住向《疯狂XX城》下手了。

照此发展下去，《疯狂汽车城》《疯狂宠物城》《疯狂怪物城》很快都会登上银幕了。











2、动物造型

虽然片名叫做了《疯狂机器城》，但实际的角色还是大部分和动物有关。

而这一帮“疯狂动物”多多少少都带着些好莱坞动画的影子。









会功夫的熊猫与老虎最容易辨识，小朋友一眼就能叫出他们近亲的名字：《功夫熊猫》里的阿宝与娇虎；













紫毛大猩猩分明就是从《欢乐好声音》剧组归化过来的；









小狗和兔子不论从性格与配音来看都很像《爱宠大机密》里的麦克和小白……

似乎我们都懒得原创了，拿来主义+拼贴主义=快速成型。





3、萌宠

各位主创，那个米咔你敢说不是在模仿皮卡丘么？

那红红的脸蛋，尖尖的耳朵，耳端的变色，包括软萌萌的叫声……

不要认为换了肤色，我们就认不出你了。









而米咔变身之后的造型与技能俨然就是《皮卡丘》里的超梦，能稍微含蓄点儿不要爱得这么赤裸裸行么？





4、机器人革命

大反派这一次又落到了机器人身上，当然这也可以反衬出赛尔机器人们自始至终忠于人类的可贵。

本片高度致敬《终结者》，尤以片尾反派机器人BOSS从高处坠入熔炉一幕为甚，唯一不同的是他最后伸出的手没有比出T-800那经典的竖拇指造型。





5、高光时刻

影片的高潮部分是阿铁打潜入水中手动关掉核弹引爆装置。

在急速环流中控制身体并奋力插入磁盘，这一幕大家是否觉得很眼熟？

没错，这不就是阿汤哥在《碟中谍5》中的经典桥段么？

如此将真人电影高度还原为动画片，难道是迪士尼动画电影真人化的逆向思维？





从本片的受众群体（小朋友）的角度来考虑，《终结者》《碟中谍5》他们肯定没看过，山寨抄袭完全不会被他们察觉。而动物造型与萌宠技能只要能搏孩子们一笑，借鉴一下也无伤大雅，犯不着上纲上线去揪山寨抄袭的小辫子……

但我真正想说的是原创的重要性，以及懒于创新的惰性思维会给国产动漫带来的伤害。









当我们用成本低廉的拿来主义快速成片赚得盆满钵满之时，有没有想过辛辛苦苦原创者的悲凉心情？这是一种劣币驱逐良币的恶性循环过程。

以山寨作品的快速暴利去嘲笑勤劳创新的低缓回报，只会让前者得势而后者气馁，这将不利于国内动漫产业的健康发展。只有像《哪吒之魔童降世》这样的高品质原创作品赢得更多掌声、取得更多商业回报才能鼓励动漫事业走上正轨。

我们不需要《赛尔号大电影》这样的国产动漫品牌只停留在山寨与抄袭的水准上急功近利的拍到第七集，我们需要皮克斯那样的匠人精神，从《玩具总动员》到《玩具总动员4》用了24年的时间陪着观众慢慢成长并不断感悟人生。

我们需要戒骄戒躁，宁缺毋滥；我们需要沉下心来，用心思考……

观众究竟需要什么？而我们应该为观众提供什么？