把脉迪士尼！这10部动画电影绝不会翻拍真人版

虽然《狮子王》和《阿拉丁》取得了成功,但有些迪士尼动画绝不会被翻拍...

迪士尼的真人重拍电影可能并不是所有人都喜欢,但《狮子王》、《阿拉丁》、《奇幻森林》和《沉睡魔咒》的票房数字无疑已经表明了,观众对这些电影有极大的需求。

不过,尽管迪士尼陆续宣布的真人改编项目越来越多,如即将到来的《花木兰》,《小姐与流浪汉》和《石中剑》,但有一些迪士尼动画片注定不会看到真人版本。

这些动画电影不可能真人重拍,其原因要么是出于经济考量,要么是顾忌政治因素或社会影响,总之一些过去的迪士尼动画珍品只能留在过去。









10. 星银岛

积极的口碑和观众的接受程度不足以保证《星银岛》进行真人实拍。

与本文中罗列的大部分影片一样,观众不太可能看到真人版《星银岛》的主要原因还是因为该片票房惨败——预算1.4亿美元,而票房收入仅为1.096亿美元,害迪士尼损失了数千万美元。

实际上迪士尼原本还打算推出一部续集,让吉姆·霍金斯与约翰·西尔弗再次合作,对付威廉·达福配音的恶毒反派铁胡子,结果《星银岛》票房惨败直接导致计划中的续集被取消了。

因此,鉴于由于票房表现不佳而导致《星银岛》续集的希望破灭,迪士尼是否敢冒着更高经济损失的风险,押宝一部真人翻拍版重启该系列,实在令人怀疑。









9. 亚特兰蒂斯:失落的帝国

尽管最近有传言说《亚特兰蒂斯:失落的帝国》要拍真人版,但出于多方面原因,看到真人翻拍这个水下故事的机会似乎微乎其微。

第一个关键的原因就是《亚特兰蒂斯:失落的帝国》的票房表现不佳。这部影片的票房仅1.861亿美元,而预算为1.2亿美元,导致迪士尼直接损失了数千万美元。与《星银岛》类似,迪士尼不太可能支持对一部票房毒药进行真人翻拍。

除了糟糕的票房回报,进一步破灭真人翻拍《亚特兰蒂斯》希望的则是实拍这部电影所需的高额预算,因为相比发生在陆上的电影,拍摄涉及海洋和水下环境的电影需要非常高的预算,要有像《加勒比海盗》和《海王》这样的大预算才行。









8. 罗宾汉

尽管1973年的动画版《罗宾汉》颇受迪士尼粉丝们的喜爱,并且在商业上取得了成功,但迪士尼不太可能对进行改编重拍。

虽然《罗宾汉》上映之初受到了高度评价,但随着时间的流逝,评价逐渐走低,越来越多人认为,它远不及同时代的其他迪士尼动画电影,例如《森林王子》。因此,迪士尼可能不会太热衷于翻新一部没能经得起时间考验的电影。

不过,阻碍迪士尼真人翻拍《罗宾汉》的最关键原因必然是近期罗宾汉题材电影均票房惨败、评价惨淡的事实,如2018年塔伦·埃格顿主演的《罗宾汉：起源》和2010年雷德利·斯科特执导、罗素·克劳主演的《罗宾汉》.

这些电影在评论和商业上的双重失败,逐步耗尽了观众观看另一部《罗宾汉》电影的欲望,这也可以解释为什么迪士尼对于翻拍《罗宾汉》兴致寥寥。









7. 风中奇缘

尽管《风中奇缘》令人难忘的配乐为其赢得了1996年奥斯卡的2项大奖,但这部电影真人实拍的机会非常渺茫。

除了影片的配乐之外,《风中奇缘》的评价褒贬不一,许多人认为这部电影没有达到先前《狮子王》和《小美人鱼》给迪士尼树立的高水准。

此外,迪士尼认为《风中奇缘》的票房表现令人失望,特别是与1994年的《狮子王》相比,这可能意味着迪士尼并不会急于翻拍这部电影。不过《风中奇缘》潜在的利润回报仍然很高,因此,制作真人版本对迪士尼来说依然具有经济可行性。

说到底,《风中奇缘》真人改编的最大阻碍是历史问题,因为《风中奇缘》与大多数迪士尼动画电影不同,它是基于美国历史上备受争议的殖民时代中的一个真实人物改编,因此恐怕迪士尼可能很难公允地还原当时的时代特征和不同种族之间的矛盾。

考虑到原版动画片已经被一些美洲原住民群体和历史学家批评有失偏颇,这无疑是一个特别敏感而迪士尼避之唯恐不及的棘手问题。









6. 闪电狗

2008年的《闪电狗》因为开启了迪士尼动画的新复兴时代而获得了高度的媒体评价和积极的观众反响,但由于多方面的原因,它依然不太可能有真人重拍的机会。

虽然观众反响颇佳,但《闪电狗》未能达到迪斯尼新复兴时期其他电影（如《魔发奇缘》）的票房数字,其全球票房仅3.1亿美元,仅为1.5亿美元预算的2倍。

另一个预示《闪电狗》不可能有真人翻拍版本的重要因素就是它至今没有续集,这意味着迪士尼对《闪电狗》的表现很不满意,根本无意延续这个故事。

《闪电狗》的市场寿命也很短,这个角色目前几乎也没有什么衍生商品,在迪士尼主题公园也没有什么代表性的游乐设施——那里的娱乐项目正是反映一部电影是否受迪士尼和迪士尼的粉丝们重视和欢迎的最佳指标。

总之,这些因素都表明了,《闪电狗》不会出现真人重拍版。









5. 黑神魔

尽管1985年的迪士尼动画片《黑神魔》受到了一些影迷的狂热追捧,但出于多方面原因,迪士尼依然不会对其改编重拍。

1985年制作的《黑神魔》预算4400万美元,是当时最昂贵的动画片,可惜票房惨败,甚至连预算的一半都不到,单是这一点已足以破灭影迷们对真人翻拍的希望。

《黑神魔》票房表现实在糟糕,以至于迪士尼动画长片部门濒临破产,该片直到1998年——首映13年后,才发行音像制品。

这部动画相对严肃的基调,出人意料的惊悚效果和恐怖氛围,导致大部分更期待经典迪士尼故事的普通观众一时难以接受。糟糕的主流评论更让人对真人翻拍持怀疑态度。

虽然迪士尼依旧拥有《黑神魔》(《布莱德恩编年史》系列)的影视制作权,但《黑神魔》的故事仍然不太可能以真人改编的形式重现大银幕。即使《布莱德恩编年史》重新搬上了大银幕,也不太可能与这部被遗忘的迪士尼动画电影扯上关系。









4. 未来小子

2007年的《未来小子》基本上也是最让人遗忘的迪士尼动画电影之一,尽管不乏粉丝追捧,但真人版《未来小子》绝对不在迪士尼的近期计划之内。

《未来小子》预算高达1.5亿美元,但票房收入仅为1.693亿美元,这意味着《未来小子》对迪士尼来说就是个巨大的票房哑弹,出于商业考量迪士尼基本不可能为它的真人翻拍电影开绿灯。

《未来小子》让迪士尼非常失望,以至于传闻中的续集《未来小子2:第一次约会》在第一部电影市场表现不佳之后立即被取消。

结合其糟糕的市场表现、马马虎虎的评价和波澜不惊的观众反响等一系列消极因素来看,这部迪士尼动画电影肯定不会有真人重拍的机会。









3. 变身国王

2000年由大卫·斯佩德和帕特里克·沃伯顿配音的迪士尼热门动画《变身国王》尽管评价很不错,也受到了观众的欢迎,但还是不太可能重拍真人版，原因主要有两点。

虽然《变身国王》还推出了一部直接发行DVD的续集和一部动画剧集,但阻碍库兹克国王的故事改编为真人电影的最大原因还是因为该系列远不如迪士尼家喻户晓的主流作品（如《狮子王》系列）那么受欢迎。

而且,《变身国王》的票房表现也不景气。票房未能达到预算的2倍,就意味着《变身国王》也是一枚票房哑弹,因此迪士尼不太可能再次冒险在这部片子上赔钱。









2. 人猿泰山

迪士尼1999年的动画经典《人猿泰山》尽管取得了商业和艺术上的成功,但真人重拍依然不太可能有希望。

与本文列举的大部分电影不同,《人猿泰山》深受观众和评论界的欢迎,并持续在各种迪士尼产品中展出。随后推出了2部直接发行DVD的续集,此外还有百老汇剧目,视频游戏,和主题公园游乐设施。

但是,一直以来其他公司制作的真人版泰山电影的市场表现持续不佳,可能会让影迷们对迪士尼真人版人猿泰山的希望彻底破灭。1998年,《失落的城市》票房惨败,2016年《泰山归来：险战丛林》也是一样。

制作1999年动画片《人猿泰山》的真人版必然需要大量资金,而那些已经沦为先烈的真人版泰山电影的糟糕表现肯定会让迪士尼望而却步。









1. 南方之歌

可能《南方之歌》不仅是有史以来最有争议的迪士尼电影,也是最不可能被翻拍的迪士尼电影。

《南方之歌》并不是一部纯粹的动画片,其中还加入了真人演员与动画角色互动,所以这部电影似乎完全可以参照《妙妙龙》翻拍成《彼得的龙》的重制案例,制成一个CGI真人相结合的特效电影。

但是,雷穆斯叔叔的这个角色所涉及的奴隶制废除后的美国种族问题招致了大量批评的声音,仅凭这一点,真人版《南方之歌》就绝对不会出现在大银幕上。

事实上,《南方之歌》已经成为了迪士尼的伏地魔,很少被提及,甚至从来没有发行官方DVD。这显然意味着迪士尼希望每个人都能忘了这个动画片。【 电影角 】系头条号签约作者