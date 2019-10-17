《雪人奇缘》：珠峰雪怪回家路，离家少女走天涯

《雪人奇缘》





梦工场的最新动画《雪人奇缘》全长不到100分钟，但内容相当丰富。即使80多分钟的正片结束后，你依然会坐在座位上继续欣赏片尾字幕中的花絮图片。这么做很难说是出于对电影主创的尊重，更多是想在影片的主要情节结束后，接着看看各个角色的成长变化。

虽然不能否认，《雪人奇缘》的故事剧情与史蒂文·斯皮尔伯格的《外星人ET》极其相似（这里就不提国产电影《熊猫回家路》了），但好在导演吉尔·卡尔顿创作的剧本融入了全新的奇观和冒险，采用截然不同的叙事推力来传达爱和亲情的主题。

《熊猫回家路》

这部电影拥有孩子们想要的一切梦幻历险元素，同时也有一些足以让成年人惊喜的感动瞬间。主要讲述了少女小艺（英文配音汪可盈，中文配音张子枫）帮助名为大毛的雪人从上海千里迢迢回到它的家乡喜马拉雅山的奇幻冒险旅程。小艺和大毛都孤单失落，亟待指导和帮助——小艺因为爸爸的突然离世而难以释怀，大毛则刚从人类的实验室里逃出来，惊惶无措。他们两个不仅引领着整部电影的情节发展，也推动着其他角色的性格变化。

大毛很简单，很容易理解。它是一种极为稀有的生物，具有神奇的魔力，对于这个世界就像孩童一样懵懂。小艺的角色则更为复杂，她是一个十几岁的女孩，与身边那些玩手机爱自拍的同龄人格格不入，甚至在街上相遇还会遭到他们的奚落。

《雪人奇缘》

只有喜欢篮球的邻家小孩鹏鹏、她的妈妈和奶奶（英文配音周采芹，中文配音蔡明）与她比较亲近，但是小艺平时不着家，他们也无可奈何。而且小艺似乎只把他们当作熟人，而非家人来对待，她整天忙着打零工赚小钱，不愿去正视自己内心的伤痛。

小艺因为害怕面对自己的感情而自我封闭，每当内心郁结的时候就会在她家的屋顶上拉她爸爸的小提琴。受伤又受惊的大毛的突然出现使她打开心防，找到了自己的终极使命：送大毛回家。

《雪人奇缘》

然而，实验室的金主波老板和首席科学家扎拉博士，还有他们的保安团队紧追不舍，不顾一切要把大毛抓回去。不仅如此，鹏鹏和他自恋成狂的自拍狂魔表哥阿俊（中文配音陈飞宇，英文配音丹增·诺盖·特雷纳——他的爷爷正是吴京在《攀登者》中提到的最先登上珠峰的两位外国登山家之一）也意外加入到了护送雪人回家的行列中。

《疯狂外星人》

就像梦工场的前作《疯狂外星人》一样，在旅程中每个人都迎来了成长和蜕变。小艺脱掉了她无形的盔甲，阿俊放下了他虚荣的伪装，鹏鹏始终是一个快乐的孩子，大毛在千里跋涉中屡次施展自己的魔法，使这场旅程成为了名副其实的“雪人奇缘”。

当然，不可否认《雪人奇缘》的情节发展基本上完全在意料之中，但得益于剧本的巧妙编排，这种不出所料的观影感受反而使我们更加欣慰于他们的每一次成功。

最终，《雪人奇缘》想要传达的主旨并没有被视觉或情感所掩盖。它告诉我们，我们对物质财富的依恋不应该凌驾于对家庭、朋友和环境的热爱之上，而且基本上不偏不倚，丝毫没有说教意味。毕竟，这部电影相当浅显，就像大毛的可爱有趣一样无需置疑，而小艺的坚强勇敢也为影片带来了惊心动魄的结局。【 电影角 】系头条号签约作者