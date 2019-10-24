《丑娃娃》：这么丑的电影上哪儿去找啊？

这是一部在院线一闪而过的电影，总票房355万，几乎全是第一天贡献的。

观众还没反映过来，它就下映了，叫它《闪电侠丑娃娃》我看更合适。

电影剧情挺老套，一群生活在丑娃镇的丑娃娃对外面的世界充满好奇，于是闯入了完美娃娃的世界，发现了一直以来深藏的秘密。

为了心中理想（成为一个被人类小孩选中的玩具娃娃）和拯救丑娃镇即将失去的快乐，丑娃娃们决定要证明自己，进而逆转命运……





一个丑小鸭变天鹅的老故事，就这么不受待见么？只值355万票房？

因为……它真的很丑！

首先造型很丑，看完立马就忘记了；

其次音乐很丑，听完很快记不住了……

但它的内涵却是美丽的——关于“丑人”的逆袭。

这一逆袭，是一个自卑、自怜、自信到自傲的渐变过程，它甚至翻越了世纪。





1、上世纪80年代：《野百合也有春天》

“就算你留恋开放在水中娇艳的水仙，别忘了山谷里寂寞的角落里，野百合也有春天……”

在那个年代里，“丑人”是含蓄的、自卑自怜的，居于弱势防守姿态，只能通过哀怨的呼唤来博取同情与回头一顾。

对应影片，丑娃娃小希生活在偏僻而寂寞的丑娃镇，终日期盼着自己受到眷顾的那一天……





2、上世纪90年代：《我很丑可是我很温柔》

“我很丑，可是我很温柔。外表冷漠，内心狂热，那就是我。

我很丑，可是我有音乐和啤酒。一点卑微，一点懦弱，可是从不退缩……”

在这个年代里，“丑人”逐渐有了底气，开始发起防守反击，呐喊出自己的与众不同，进而发表少数派宣言，向主流社会挑战。

对应影片，丑娃娃们开启了向外面世界的冒险，表达自己的存在。





3、新世纪：《丑八怪》

“丑八怪，能否别把灯打开。我要的爱，出没在漆黑一片的舞台。

丑八怪，在这暧昧的时代，我的存在，不意外！

丑八怪，其实见多就不怪。放肆去High，用力踩，那不堪一击的洁白。

丑八怪，这是我们的时代。我不存在，才意外！”

时间来到当前的时代，“丑人”早就抛却了自卑感。在这个时代，每个人都有权力、有资本去放肆High。

在这个时代，“丑人”甚至主宰了舞台，个性化、差异化成为了主流。缺乏特点的“美”被踩在了脚下，沦为那不堪一击的洁白。

对应影片，丑娃娃战胜了以陆少为代表的完美娃娃，成为了这个世界的新宠。





时代在不断变化，“美”与“丑”的标准也在默默发生改变。

我们不再迷信那刻板的“美”，也不再嫌弃那鲜活的“丑”，这个时代需要个性的彰显，需要自信的表达，需要更多的丑娃娃站上那舞台。

票房上，《丑娃娃》是败了；

但实质里，《丑娃娃》是……完败！

这电影实在是太丑了！毫无惊喜，毫无亮点，我都它丑哭了……