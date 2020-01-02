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《小羊肖恩2：末日农场》：恶搞科幻片的一万种方式

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2020-1-2 17:41:01

 

知道为什么家长和老师都不太赞成小朋友看太多动画片么？

因为动画片的主角压根儿就不是孩子们的“学习榜样”，他们从不会循规蹈矩，尽干些出格的勾当。

猪猪侠是一只特立独行的猪；

小马宝莉是一匹特立独行的马；

小猪佩奇是一只特立独行的电吹风；

而小羊肖恩就是一只特立独行的羊。

他一改《喜羊羊与灰太狼》里喜羊羊善良睿智的伟光正形象，是一只爱搞恶作剧的调皮捣蛋羊。

这种不走寻常路的“歪风”直接延伸到了《小羊肖恩2：末日农场》里，让这部大电影充满了浓浓的恶趣味。


 

首先便是那些重口味的搞笑桥段：

嘴巴里塞飞盘；


 

在暖羊羊身上藏东西；


 

老太太被“削头”（我都担心小朋友们会被吓到）；


 

草原上的“捉迷藏”；


 

讨厌吃花椰菜；


 

太空“刮车”……


 

然而主创们并不满足于这些皮毛，他们立志将恶搞进行到底。

于是我们便看到了众多向科幻片致敬的恶搞梗儿：

影片开头便是一组《凶兆》的既视感；


 

连麦田怪圈的形状都像极了；


 

那个发现飞碟的老人家是爱因斯坦客串的么？


 

剧情围绕着送外星人噜啦回家，这原本就很像《E.T.外星人》。

再加上这几个高度致敬镜头，科幻迷们队列整齐的会心一笑；


 

被蓝光吸走致敬了《天际浩劫》；


 

《黑衣人》也被恶搞个遍，那位小时候独自见过外星人，长大后痴迷于此加入外星人事务部的女探员，绝对是《黑衣人：全球追缉》里的M探员过来客串的。


 

连她吹的口哨都是《X档案》的音调。

 

外星人事务部的员工全都穿着从《降临》剧组借来防护服；


 

而他们征用的机器人一定是《机器人总动员》里瓦力的哥们儿；


 

 

在太空里碰到的肯定是《2001太空漫游》或是《地心引力》里的宇航员，因为他们都在听“Also Sprach Zarathustra（查拉图斯特拉如是说）”和“Blue Danube（蓝色多瑙河）”。


 

如此多的科幻片彩蛋梗儿，是不是不适合小朋友观看呢？

完全不存在。

影片全程没有标准对白，只有肖恩的哼哼哈哈与噜啦的叽里咕噜外星语，靠的就是那些小朋友们都能看懂的肢体语言。

本片充分考虑了低幼观众的笑点，滑稽的场面不断，主角们智商掉线、闯祸不断，影院里银铃般的笑声此起彼伏。


 

成人观众与低幼观众的笑点、兴趣点不在一个层次，如何能同时满足两者的需求，让影片老少咸宜、皆大欢喜？

《小羊肖恩2：末日农场》还真交出了一份不赖的答卷。



 

 

7.5 

小羊肖恩2：末日农场 (2019)

影评(1)

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小羊肖恩2：末日农场/A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/7548286/blog/8205855/
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