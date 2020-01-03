《尼斯大冒险》：一次寓教于乐的成语课堂

提起动画长片，目前真正具有国际影响力的实际上只有两个地区：好莱坞与日本。

可以想见，我们如何待见这部德国动画电影，其他国家的观众就是如何待见我们引以为傲的国漫电影的。

小地区的动画长片要如何突破美日的围剿异军突起，很多制片方都打起了明星配音的主意。

《尼斯大冒险》请来了好莱坞明星凯特·温丝莱特与威廉·达福充门面，试图打开国际市场。事实上也的确起到了一定的作用，要不然本片连进入中国院线都困难。

但这一举措终归未能挽救它在内地院线的低迷表现，几乎悄无声息的，《尼斯大冒险》上映并……下映了。









是故事不行么？中规中矩。

是画风不炫么？马马虎虎。

是缺乏教育意义么？它活脱脱就是一本成语字典。

故事前后可以用这样几个成语来贯穿：

1、鸠占鹊巢

在本片中，这个成语是褒义的。海鸥夫妇主动收养了雨燕孤儿马努，并视为己出的照顾它。当亲生儿子降生之后，也并没有嫌弃这个长相与自己族群完全不同的异类，而是以长子的身份重视他、教育他，甚至委以重任。





2、鸡同鸭讲

内心里马努也很想成为一只真正的海鸥，可是身体结构决定了他无法像海鸥那样御风飞翔，而是需要不停的扇动翅膀以完成飞行；他同样也无法像海鸥一样在水中遨游，也无法像海鸥那样驱赶老鼠。这是两个种族之间的隔阂，千百年一直存在，鸡同鸭讲般互不认同。





3、羽翼丰满

这些都让马努产生了自卑感，也让他开始怀疑自己。他努力的去赢得海鸥飞行大赛的冠军，以证明自己羽翼丰满的实力，却仍未能获得海鸥族群的肯定。





4、穷鸟入怀

当马努受到海鸥族群歧视与排挤时，雨燕族群却向他敞开了怀抱。很自然的，他便融入了血浓于水的雨燕团体。





5、莺歌燕舞

动画片当然少不了歌舞表演。加入雨燕族群的马努如鱼得水，充分享受着作为一只雨燕振翅高飞的愉悦，同时也熟悉了雨燕的习性，尝试体验进入海滨小城亲近人类生活所带来的喧嚣与激情。





6、比翼双飞

顺理成章的，爱情出现在了马努的新生活中，比翼双飞一度霸屏。





7、同仇敌忾

在面对老鼠这一共同大敌时，雨燕与海鸥罕见的联手御敌，同仇敌忾夺回了鸟蛋。





8、返哺之恩

当海鸥族群遇上风暴危机时，马努带领雨燕们施以援手，报答了海鸥夫妇的养育之恩，也让海鸥与雨燕这两个一直互鄙的族群相互化解了敌视。





故事到这里就结束了。这的确是一个波澜不惊、新意匮乏的故事，拥有一定的教育意义，却始终缺一股令人耳目一新的创造力与震撼力。

这种低幼的视角作为亲子教育是没问题的，但也制约了电影的立意与格局。小地区的动画长片如果只是想在两大霸主的挤压之下苟且偷生，这也是一种活法。

但如果想进一步挑战其垄断地位，一味强调“民族的就是世界的”还是不够，拥有世界眼光与文化交融性仍是必由之路。就像《花木兰》《阿拉丁》《风中奇缘》，虽然故事的发源地各不相同，却能传达出全世界儿童与成人情感共鸣的好故事。