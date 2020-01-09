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男孩终将长大——《企鹅公路》

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2020-1-9 23:00:37

男孩终将长大——《企鹅公路》

今天聊聊电影《企鹅公路》。

片名ペンギンハイウェイ/Penguin Highway (2018)，别名企鹅梦幻街()

 

本片改编自日本作家森见登美彦的同名小说。

小主人公青山是一名在读小学四年级的小男孩，他崇尚科学，平时喜欢自己钻研各种稀奇古怪的玩意儿。他渴望着长大成人，早日成为成年人，这样就可以做很多事情了。

在一个并不算特别炎炎夏日里，青山遇到了在小镇奇观，一群凭空出现的企鹅们在道路上乱跑。为弄明白企鹅的来历，青山开始了他的探险加研究之旅。

偶然结识的牙科诊所大姐姐也加入青山的队伍，陪着他一起冒险，探究企鹅来历。

这次经历成了青山长大过程中前所未有的体验。

 

青山虽然标榜自己是一名科研工作者，但毕竟也还只是一个青春期的懵懂少年。

他的行为在同龄人看来显得没有活力，在成年人看来又显得有些幼稚。

青山喜欢找一个命题，提出问题，然后通过观察法和实验法，寻找答案。当他将精力花在这些方面时，自然就疏忽和同学之间的互动，也就会和那些追逐打闹嬉笑童年的孩子们显得格格不入。

同样问题也出在他的研究上，他的研究都是一些十分幼稚可笑的问题，随着年龄增长再也不会提出的问题，这就让他的行为像在做无用功。好在周围的大人并没有打击他的积极性，而是用各种方式鼓励他。

 

青春期的青山自然会产生性的觉醒，对异性产生好奇，这次经历也成了他的性启蒙。

大姐姐的出现正好满足了他的所有好奇。别看青山喜欢用理性的方式解释这种感觉，看似超脱，实则每次都控制不住自己去幻想大姐姐的胸部。青山就是这样一个懵懵懂懂又很诚实的小男生。

 

《企鹅公路》就像是少年青山之烦恼一样。成长才是青山需要迎接的最大挑战。

影片用一种超脱常规的想象力，描绘了小男孩成长蜕变的经历。

跟随大姐姐心情出现的企鹅、可以包住整个世界的口袋、能够被企鹅修复的海……各种各样的奇思妙想都属于那个年纪孩子才有的想象力。幻想本身就是天马行空式的，不需要被过多的规则约束，也只有能够按照青山的设定，影片的一切才能成立。

 

青山最幸运的一点是有一群朋友陪着他一起成长。

试想，如果一个书呆子式的男孩遇到一群喜欢校园霸凌的坏孩子、遇到一个凶神恶煞般的老阿姨，男孩的幻想还有可能实现么。

和青山年龄相仿的孩子们也正处于青春成长期，青山只是少年老成，脑子想得比别人多一些。

 

夏天过去了，青山也从大男孩成长为小男人了。

影片中用两个极具标志性的事物表示青山的成长，第一个就是乳牙，第二个就是咖啡。

青山总是有事没事就拨拨弄弄自己的乳牙，看看乳牙有没有松动迹象。青山看牙，才遇到了牙科诊所的大姐姐，影片开始阶段的乳牙也并没有松动迹象。直到影片快结束时，乳牙才终于松动开。

青山将能够喝咖啡当做长大的一个标志。最初苦涩的咖啡会令他感到很不适应，随着逐渐长大，他也能够慢慢接受咖啡的味道。

这两者都是青山长大的标志。长大后，一切不切实际的幻想都会自然而然的消失。

 

夏天总会过去，

男孩终将长大。

 

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标签： 喜剧(4452) 动画(3613) 日本(1979) 奇幻(1358) 剧情片(3593)

7.7 

企鹅公路 (2018)

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企鹅公路/Penguin Highway(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8206379/
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