男孩终将长大——《企鹅公路》 今天聊聊电影《企鹅公路》。 片名ペンギンハイウェイ/Penguin Highway (2018),别名企鹅梦幻街(港)。 本片改编自日本作家森见登美彦的同名小说。 小主人公青山是一名在读小学四年级的小男孩,他崇尚科学,平时喜欢自己钻研各种稀奇古怪的玩意儿。他渴望着长大成人,早日成为成年人,这样就可以做很多事情了。 在一个并不算特别炎炎夏日里,青山遇到了在小镇奇观,一群凭空出现的企鹅们在道路上乱跑。为弄明白企鹅的来历,青山开始了他的探险加研究之旅。 偶然结识的牙科诊所大姐姐也加入青山的队伍,陪着他一起冒险,探究企鹅来历。 这次经历成了青山长大过程中前所未有的体验。 青山虽然标榜自己是一名科研工作者,但毕竟也还只是一个青春期的懵懂少年。 他的行为在同龄人看来显得没有活力,在成年人看来又显得有些幼稚。 青山喜欢找一个命题,提出问题,然后通过观察法和实验法,寻找答案。当他将精力花在这些方面时,自然就疏忽和同学之间的互动,也就会和那些追逐打闹嬉笑童年的孩子们显得格格不入。 同样问题也出在他的研究上,他的研究都是一些十分幼稚可笑的问题,随着年龄增长再也不会提出的问题,这就让他的行为像在做无用功。好在周围的大人并没有打击他的积极性,而是用各种方式鼓励他。 青春期的青山自然会产生性的觉醒,对异性产生好奇,这次经历也成了他的性启蒙。 大姐姐的出现正好满足了他的所有好奇。别看青山喜欢用理性的方式解释这种感觉,看似超脱,实则每次都控制不住自己去幻想大姐姐的胸部。青山就是这样一个懵懵懂懂又很诚实的小男生。 《企鹅公路》就像是少年青山之烦恼一样。成长才是青山需要迎接的最大挑战。 影片用一种超脱常规的想象力,描绘了小男孩成长蜕变的经历。 跟随大姐姐心情出现的企鹅、可以包住整个世界的口袋、能够被企鹅修复的海……各种各样的奇思妙想都属于那个年纪孩子才有的想象力。幻想本身就是天马行空式的,不需要被过多的规则约束,也只有能够按照青山的设定,影片的一切才能成立。 青山最幸运的一点是有一群朋友陪着他一起成长。 试想,如果一个书呆子式的男孩遇到一群喜欢校园霸凌的坏孩子、遇到一个凶神恶煞般的老阿姨,男孩的幻想还有可能实现么。 和青山年龄相仿的孩子们也正处于青春成长期,青山只是少年老成,脑子想得比别人多一些。 夏天过去了,青山也从大男孩成长为小男人了。 影片中用两个极具标志性的事物表示青山的成长,第一个就是乳牙,第二个就是咖啡。 青山总是有事没事就拨拨弄弄自己的乳牙,看看乳牙有没有松动迹象。青山看牙,才遇到了牙科诊所的大姐姐,影片开始阶段的乳牙也并没有松动迹象。直到影片快结束时,乳牙才终于松动开。 青山将能够喝咖啡当做长大的一个标志。最初苦涩的咖啡会令他感到很不适应,随着逐渐长大,他也能够慢慢接受咖啡的味道。 这两者都是青山长大的标志。长大后,一切不切实际的幻想都会自然而然的消失。 夏天总会过去, 男孩终将长大。 点击这里: 近期影视推荐

