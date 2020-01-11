萌字当道，乐就完事——《愤怒的小鸟2》

今天聊聊电影《愤怒的小鸟2》。

片名The Angry Birds Movie 2 (2019)，别名愤怒鸟大电影2(港) / 愤怒鸟玩电影2(台)。

2009年，芬兰Rovio公司开发和发行的手机游戏《愤怒的小鸟》（Angry Birds）风靡全球，很快就成了现象级作品。Rovio公司也因此咸鱼大翻身，一举成了最赚钱的公司。

人无百日好，电子游戏更新换代的速度那可是很快的，《愤怒的小鸟》大火一阵后，也会陷入发展瓶颈。Rovio公司没有新作的情况下，依靠吃老本炒冷饭，一直在挖掘《愤怒的小鸟》的潜力。

2016年《愤怒的小鸟》第一部大电影搬上大荧幕，让这款游戏也重新回归大众视线。靠着致敬游戏剧情和大众情怀，电影票房还挺不错，游戏也趁机重新火热了一把。

在《愤怒的小鸟》十周年之际，《愤怒的小鸟2》大电影顺势推出，这个经典IP又焕发出新生机。

游戏中，绿皮猪抢走了小鸟们的鸟蛋，小鸟们为抢回鸟蛋，以自己为武器攻击绿皮猪老家。不同的小鸟会有不同特性技能，玩家需要做好技能组合，获取更高的过关评价。

到第二部大电影时，剧情就已经不这么简单了，直接拓展小鸟们的所处环境，在鸟岛和猪岛旁边增加了一个新岛。

在小鸟们和绿皮猪们打打闹闹的时候，他们突然发现自己的家园都能了别人眼中的目标。面对共同的威胁，曾经水火不容的敌人选择放下成见，联手打败敌人，拯救自己的小岛。

这部影片的定位就是面向儿童和游戏粉丝。所有角色都以萌为卖点，不管什么物种，都在极力体现自身可爱一面。其中喜剧情节设置也是同理，均以角色蠢萌为卖点，同样老套的段子，在萌萌的角色身上，就会让人有一种可爱又可笑的感觉。

如果成年人用大人的眼光看，会感觉十分低幼，很多地方存在故意装疯卖傻的情节，也就能糊弄糊弄小孩子观众罢了。

反正影片的受众是孩子，孩子们看得满意就行，大人只要负责陪娃看就好。

我觉得不管大人小孩，看到那些毛茸茸的萌物都会感觉被融化了吧。

影片并没有什么大道理，那些硬要扯上各种政治隐喻的深度详解，都是故弄玄虚的过分解读。这种影片看个热闹、看个萌劲就完事了，动动手指的游戏还要扯上政治局势，累不累？

没有永恒的敌人，只有永恒的利益。这个颠扑不破的真理在儿童动画电影中同样适用。相互争斗了十年的“欢喜冤家”这次成了手拉手的好伙伴，不仅要停止攻击对方，还要载歌载舞地大联欢一把。

如果非要讲道理，那就是胖红的成长。曾经他一事无成，调皮捣蛋的闲杂人等，借着反击绿皮猪的机会成了小岛英雄。第二部就是讲述胖红放下个人英雄主义，理解团队合作的过程。

鸟猪联手，保卫家园，

萌字当道，乐就完事。

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