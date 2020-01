萌字当道,乐就完事——《愤怒的小鸟2》 今天聊聊电影《愤怒的小鸟2》。 片名The Angry Birds Movie 2 (2019),别名愤怒鸟大电影2(港) / 愤怒鸟玩电影2(台)。 2009年,芬兰Rovio公司开发和发行的手机游戏《愤怒的小鸟》(Angry Birds)风靡全球,很快就成了现象级作品。Rovio公司也因此咸鱼大翻身,一举成了最赚钱的公司。 人无百日好,电子游戏更新换代的速度那可是很快的,《愤怒的小鸟》大火一阵后,也会陷入发展瓶颈。Rovio公司没有新作的情况下,依靠吃老本炒冷饭,一直在挖掘《愤怒的小鸟》的潜力。 2016年《愤怒的小鸟》第一部大电影搬上大荧幕,让这款游戏也重新回归大众视线。靠着致敬游戏剧情和大众情怀,电影票房还挺不错,游戏也趁机重新火热了一把。 在《愤怒的小鸟》十周年之际,《愤怒的小鸟2》大电影顺势推出,这个经典IP又焕发出新生机。 游戏中,绿皮猪抢走了小鸟们的鸟蛋,小鸟们为抢回鸟蛋,以自己为武器攻击绿皮猪老家。不同的小鸟会有不同特性技能,玩家需要做好技能组合,获取更高的过关评价。 到第二部大电影时,剧情就已经不这么简单了,直接拓展小鸟们的所处环境,在鸟岛和猪岛旁边增加了一个新岛。 在小鸟们和绿皮猪们打打闹闹的时候,他们突然发现自己的家园都能了别人眼中的目标。面对共同的威胁,曾经水火不容的敌人选择放下成见,联手打败敌人,拯救自己的小岛。 这部影片的定位就是面向儿童和游戏粉丝。所有角色都以萌为卖点,不管什么物种,都在极力体现自身可爱一面。其中喜剧情节设置也是同理,均以角色蠢萌为卖点,同样老套的段子,在萌萌的角色身上,就会让人有一种可爱又可笑的感觉。 如果成年人用大人的眼光看,会感觉十分低幼,很多地方存在故意装疯卖傻的情节,也就能糊弄糊弄小孩子观众罢了。 反正影片的受众是孩子,孩子们看得满意就行,大人只要负责陪娃看就好。 我觉得不管大人小孩,看到那些毛茸茸的萌物都会感觉被融化了吧。 影片并没有什么大道理,那些硬要扯上各种政治隐喻的深度详解,都是故弄玄虚的过分解读。这种影片看个热闹、看个萌劲就完事了,动动手指的游戏还要扯上政治局势,累不累? 没有永恒的敌人,只有永恒的利益。这个颠扑不破的真理在儿童动画电影中同样适用。相互争斗了十年的“欢喜冤家”这次成了手拉手的好伙伴,不仅要停止攻击对方,还要载歌载舞地大联欢一把。 如果非要讲道理,那就是胖红的成长。曾经他一事无成,调皮捣蛋的闲杂人等,借着反击绿皮猪的机会成了小岛英雄。第二部就是讲述胖红放下个人英雄主义,理解团队合作的过程。 鸟猪联手,保卫家园, 萌字当道,乐就完事。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 喜剧(4442) 美国(8567) 动画(3615) 儿童片(191) 芬兰(53) 娱乐片(972) 索尼影业(128)

