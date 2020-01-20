《动物特工局》：与其偷偷摸摸的山寨，不如光明正大的翻拍！

看完《动物特工局》我的第一感觉是……这也太像《疯狂动物城》了！如假包换的续集啊！

不论从CG画风、人物造型、人物关系，甚至是反派的地位设定都异常相似。

《疯狂动物城》的创意在于将悬疑侦破类型片的要素移植到了动画片领域，形成了非常新鲜的交叉类型片；其次是用“动物城”这个极具想象力的概念包装出童话世界未来化、科技化的具象表达，让孩子们无限遐想中的动物王国影像化、实体化。

《动物特工局》几乎“疯狂”拷贝了以上这一切创意，所以它在影片类型、宇宙架构、故事梗概上节省了很多创作精力。





《疯狂动物城》还拥有迪士尼成熟精湛的美术、音乐、音效等产业化辅助技术，以及朗朗上口标志性歌曲。这几项对于尚处起步阶段国内动画产业来说有一定难度，但如果有强大的经济支撑，外包给好莱坞专业公司来做也是能学得有模有样。

只靠以上这些，《疯狂动物城》要拿下奥斯卡最佳动画长片奖还是远远不够的，它需要故事内核有一定的人文价值，比如影片所体现出来的草食动物与肉食动物的阶级对立、种族歧视，以及不同阶级与种族之间建立友谊、和平相处的模式探讨等。

这一点就很难照搬与抄袭了，《动物特工局》明显在这一块显现了短板，只能把内核勉强扯到地球环境、生态环保这一类老生常谈的标准答案上。

所以，不管《动物特工局》外在依葫芦画瓢画得再怎么像，似乎内涵上总缺一个魂，给人以外强中干的印象，难以摆脱山寨的定位。





山寨抄袭可耻，毋庸置疑，大家公认。

但另一个问题是，翻拍也可耻么？

这些年来国产电影市场掀起了一股翻拍热，最初是爱情片、喜剧片或家庭伦理片，以翻拍日韩为主，如《分手合约》（翻拍自韩片《礼物》）、《外公芳龄38》（翻拍自韩片《非常主播》）、《重返20岁》（翻拍自韩片《奇怪的她》）、《比悲伤更悲伤的故事》（翻拍自韩片《非常主播》）、《深夜食堂》（翻拍自日片《深夜食堂》）、《找到你》（翻拍自韩片《迷失：消失的女人》）、《小小的愿望》（翻拍自韩片《伟大的愿望》）。

之后便是悬疑片或警匪片，这也是韩片擅长的领域，如《我是证人》（翻拍自韩片《盲证》）、《捉迷藏》（翻拍自韩片《捉迷藏》）、《破·局》（翻拍自韩片《走到尽头》）、《“大”人物》（翻拍自韩片《老手》）。





它们大部分取得了不错的票房，但口碑一般，比原作评分差了一大截。直到最近大热片《误杀》（翻拍自印度片《误杀瞒天记》）的出现，彻底改变了翻拍片拾人牙慧的印象，成为一部票房口碑双丰收的好电影。值得注意的是，《误杀》中提到的韩片《蒙太奇》前不久也以国产翻拍片《你是凶手》的名义出现在内地银幕上，但票房不佳。

《误杀》的出现，久旱逢甘霖般的对翻拍片进行了正名——山寨无理，翻拍无罪！可以想见，国内制片方一定大受鼓舞，日韩印等国的悬疑佳片清单估计都摆上了各位老板的案头。





翻拍真的无罪么？

很多较真儿的影迷一定会以原创能力欠缺、买版权赚快钱来抨击国产电影急功近利的行为。其实电影是一种商业产品，有其自身商业规律。成熟的电影市场（好莱坞、宝莱坞、黄金时代的香港、如今的韩国）都在鼓励原创的同时用翻拍片填补市场空缺。

好莱坞的翻拍片、重启片数不胜数，《无间行者》还拿过奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本等多项大奖。

韩国最近几年也频频翻拍华语电影，如《英雄本色》《喋血双雄》《跟踪》《毒战》《全民目击》等。

放眼国际市场，翻拍片也大行其道，且佳片不断。《十二怒汉》有美俄中日多个版本，《嫌疑人X的献身》有中日韩版本，最夸张的是《完美陌生人》有意西德法希墨土瑞中韩等无数版本，《消失的客人》也即将迎来各国翻拍的高潮。即便是《误杀》的原作《误杀瞒天记》在印度本国内其实也被翻拍过数次。

所以只要很好的结合国情，制作精良，翻拍片是很容易被观众接受的。





与其在动画片领域低口碑的山寨抄袭，不如把思维放开一点，翻拍又何妨？无外乎两种方式：

第一种是直接翻拍未曾在国内上映的动画片，用中国元素重新包装，使它看上去更符合国情，比如《美女与野兽》与《睡美人》。

第二种是将真人电影翻拍为动画片。既然日本与好莱坞有那么多漫改真人电影，反向操作又有何不可？

首先瞄准纯爱片，比如同源的真人电影《念念手记》（2017年）与动画片《我想吃掉你的胰脏》（2017年）当年就先后在国内上映。纯爱动画片很容易以清纯细腻的画风赢得观众，这与原版电影气质相符，《情书》《我的野蛮女友》可以考虑，也可以挖掘国内知名度相对不大的冷门电影。之后可以扩大到喜剧、科幻、悬疑等各种类型片。

事实证明，《动物特工局》这种低成本的山寨方式是不可取的。倒不如花点钱去买版权，光明正大的翻拍动画片，说不定还能取得像《误杀》这样的双丰收局面呢。