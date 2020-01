大胆尝试完成成长——《海底总动员2》 今天聊聊电影《海底总动员2:多莉去哪儿》。 片名Finding Dory (2016),别名海底总动员2:寻找多莉 / 海底奇兵2(港)。 皮克斯2003年拍出《海底总动员》后,没三年就被迪斯尼收购。两家公司分分合合多年之后,皮克斯正式成为迪斯尼旗下企业。 原本迪斯尼坚守2D动画领域,皮克斯加入后,一票3D角色顺势加入,大大充实了迪斯尼的3D领域IP。 自从《玩具总动员》后,国内喜欢把皮克斯的动画统统翻译为XX总动员,反正省事就行。 时隔13年,《海底总动员》正统续集姗姗来迟。 第一部中父子情义到第二部变为了游子寻根。原本帮助小丑鱼马林、尼莫父子的多莉成了主角,短暂失忆症又远离家乡多年后,多莉恍惚间有了思乡情结,产生强烈想要找到父母、找到出生地的冲动。 多莉不是一条瞻前顾后的鱼,她想到啥就做啥,并不会将时间花在构思计划考虑行程上,想到就做。可见多莉信奉的行动主义,车到山前必有路,船到桥头自然直。 尽管片名是《Finding Dory》“寻找多莉”,其实一直是多莉寻找。看到别人的家庭子孝孙贤,一家鱼其乐融融,多莉尘封多年的记忆也被打开,她想到小时候的家,想到爸爸妈妈,迫不及待地想要回到出生地,想要找到爸爸妈妈。 观众们的主要任务就是跟着多莉的足迹,找到她的出生地。 《海底总动员》第一部讲述的是父子在寻找过程中的成长,第二部如果再次套用同样的故事肯定不行,于是故事内核变成了已经成长的多莉利用长大后取得的各种资源,展现成长成效。 故事主要情节发生在海洋生物博物馆内,多莉和马林父子需要面对的不仅是海洋里的危险,还要应对来自人类的威胁。 第二部中填上了很多第一部留下的坑,比如多莉遇到多林父子的过程、多莉会说鲸语等设定。 看着这些熟悉的内容再次出现,仿佛《海底总动员》不是13年前,而是就在昨天。 身患短暂失忆症的多莉要找到失散多年的双亲,要找到自己的出生地难度可想而知。 影片为了让多莉的冒险之旅能够自洽,安排了很多关键时刻的闪回情节,再加入一些工具鱼,多莉的冒险变得有惊无险。 既然都是海洋生物,大家就要互相帮助,这点从第一部开始就是不变的规则。汉克更是全片VIP,依靠变形变色能力,诸多关键时刻担任重要工具人角色。 细心一点就可以发现,在《海底总动员2》中的主要角色都是残障人士。主角多莉不必多讲,身患短暂失忆症。生活在水族馆里的老炮儿章鱼汉克则是少了一只触角,生生地从八爪鱼变成了七爪鱼。雌性鲸鲨命运严重近视,生活在一片模糊的世界。白鲸贝利声呐系统受损,在海族馆里也像个瞎子一样。海狮则是脑壳不太好的样子,两只眼睛分的开开的,像是患有类似唐氏综合征一般。 别看他们各有各的疾病缺陷,每位角色都十分纯真善良,一直将帮助别人当做最大的快乐。缺陷不是他们的过错,他们通过大胆尝试、克服缺陷,推动剧情发展,完成自我成长,也让观众们看到他们身上的闪光点。 一般完整的影片都会有角色成长,在这里的角色成长放在这些残障人士身上再合适不过。 不管是大如鲨鱼还是小若多莉,面对自身缺陷时,不要自怨自艾,要勇敢尝试,克服自卑和畏难情绪。不要害怕错误和失败,只有勇敢地走出第一步,才能完成自我蜕变,失败并不可耻,不敢尝试才会永无出头之日。 主角多莉最终想起了以往的一切,最关键的记忆全部回来了,她不再感到迷失;汉克重回海洋,找到了朋友;命运也回到海洋,不再会为撞墙担心;贝利修复了声呐系统,重新变得完整;海狮也终于躺在心仪已久的岩石上…… 念念不忘找回自我, 大胆尝试完成成长。 点击这里: 近期影视推荐

