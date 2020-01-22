大胆尝试完成成长——《海底总动员2》

今天聊聊电影《海底总动员2：多莉去哪儿》。

片名Finding Dory (2016)，别名海底总动员2：寻找多莉 / 海底奇兵2(港)。

皮克斯2003年拍出《海底总动员》后，没三年就被迪斯尼收购。两家公司分分合合多年之后，皮克斯正式成为迪斯尼旗下企业。

原本迪斯尼坚守2D动画领域，皮克斯加入后，一票3D角色顺势加入，大大充实了迪斯尼的3D领域IP。

自从《玩具总动员》后，国内喜欢把皮克斯的动画统统翻译为XX总动员，反正省事就行。

时隔13年，《海底总动员》正统续集姗姗来迟。

第一部中父子情义到第二部变为了游子寻根。原本帮助小丑鱼马林、尼莫父子的多莉成了主角，短暂失忆症又远离家乡多年后，多莉恍惚间有了思乡情结，产生强烈想要找到父母、找到出生地的冲动。

多莉不是一条瞻前顾后的鱼，她想到啥就做啥，并不会将时间花在构思计划考虑行程上，想到就做。可见多莉信奉的行动主义，车到山前必有路，船到桥头自然直。

尽管片名是《Finding Dory》“寻找多莉”，其实一直是多莉寻找。看到别人的家庭子孝孙贤，一家鱼其乐融融，多莉尘封多年的记忆也被打开，她想到小时候的家，想到爸爸妈妈，迫不及待地想要回到出生地，想要找到爸爸妈妈。

观众们的主要任务就是跟着多莉的足迹，找到她的出生地。

《海底总动员》第一部讲述的是父子在寻找过程中的成长，第二部如果再次套用同样的故事肯定不行，于是故事内核变成了已经成长的多莉利用长大后取得的各种资源，展现成长成效。

故事主要情节发生在海洋生物博物馆内，多莉和马林父子需要面对的不仅是海洋里的危险，还要应对来自人类的威胁。

第二部中填上了很多第一部留下的坑，比如多莉遇到多林父子的过程、多莉会说鲸语等设定。

看着这些熟悉的内容再次出现，仿佛《海底总动员》不是13年前，而是就在昨天。

身患短暂失忆症的多莉要找到失散多年的双亲，要找到自己的出生地难度可想而知。

影片为了让多莉的冒险之旅能够自洽，安排了很多关键时刻的闪回情节，再加入一些工具鱼，多莉的冒险变得有惊无险。

既然都是海洋生物，大家就要互相帮助，这点从第一部开始就是不变的规则。汉克更是全片VIP，依靠变形变色能力，诸多关键时刻担任重要工具人角色。

细心一点就可以发现，在《海底总动员2》中的主要角色都是残障人士。主角多莉不必多讲，身患短暂失忆症。生活在水族馆里的老炮儿章鱼汉克则是少了一只触角，生生地从八爪鱼变成了七爪鱼。雌性鲸鲨命运严重近视，生活在一片模糊的世界。白鲸贝利声呐系统受损，在海族馆里也像个瞎子一样。海狮则是脑壳不太好的样子，两只眼睛分的开开的，像是患有类似唐氏综合征一般。

别看他们各有各的疾病缺陷，每位角色都十分纯真善良，一直将帮助别人当做最大的快乐。缺陷不是他们的过错，他们通过大胆尝试、克服缺陷，推动剧情发展，完成自我成长，也让观众们看到他们身上的闪光点。

一般完整的影片都会有角色成长，在这里的角色成长放在这些残障人士身上再合适不过。

不管是大如鲨鱼还是小若多莉，面对自身缺陷时，不要自怨自艾，要勇敢尝试，克服自卑和畏难情绪。不要害怕错误和失败，只有勇敢地走出第一步，才能完成自我蜕变，失败并不可耻，不敢尝试才会永无出头之日。

主角多莉最终想起了以往的一切，最关键的记忆全部回来了，她不再感到迷失；汉克重回海洋，找到了朋友；命运也回到海洋，不再会为撞墙担心；贝利修复了声呐系统，重新变得完整；海狮也终于躺在心仪已久的岩石上……

念念不忘找回自我，

大胆尝试完成成长。

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