打破刻板印象仙魔一念之间——《哪吒之魔童降世》 今天聊聊电影《哪吒之魔童降世》。 片名Ne Zha / Nezha: Birth of the Demon Child (2019),别名哪吒降世。 2019年中国电影诞生了很多出人意料的好成绩。目前中国电影史票房的榜眼、探花均出自2019年。 这部《哪吒之魔童降世》的票房便是中国影史的榜眼,2019年7月26日上映,首日1.38亿,首周6.49亿,连冠3周,累计票房达49.26亿,成了有史以来暑期档最大黑马。 《流浪地球》以46.44亿票房成绩承包了上半年的热门话题,让人们看到了中国科幻电影的希望,而《哪吒之魔童降世》则承包了下半年的热门话题,又让人们看到了中国动画电影的希望。 在影迷们千呼万唤始出来的期待中,终于有能够令人为之叫好的作品,实在是可喜可贺。 《哪吒之魔童降世》借着传统神话故事,将相关人物角色以现代人的方式进行重构。正所谓不破不立,影片将原本观众脑海中的神话人物形象纷纷打破,按照当前最为流行的命运抗争和友情亲情元素,以及中国人骨子里的质疑权威去重新设计,建立了一个全新的封神宇宙。 为了拍好哪吒就必须对哪吒角色来历重新设定,否则按照《封神演义》原著中的记载,哪吒就是个惹是生非骄横跋扈的官二代,仗着有背景有后台,到处欺负人,若不是最后实在打不过,怕是连三界都要掀翻了。 当年打着振兴国产动画旗帜的《大鱼海棠》就犯了类似的错误,剧本天生带着硬伤,三观设定出现问题,让观众们看着总觉得不对劲儿。画面画得再好看,也掩盖不住骨子里带出来的瑕疵。 除了哪吒在原著惹是生非令人无法赞同外,结局处理方面也一样,如果现在还表现“割肉还母、剔骨还父”一类的愚忠愚孝情节,会显得很不合时宜。 一切原生瑕疵的都表明,需要将按照新时代的审美重新塑造哪吒。民智逐渐开化,自我意识、独立意识的觉醒都让人们对自古以来的价值观产生新认识。 如果将矛盾放在吞噬人心的封建制度上,很可能带来一些麻烦,倒不如将矛盾换个形式,改成人们刻板偏见。 这样一来,不惧世俗的眼光,勇敢地活出属于自己的生活,就成了绝佳切入点。“我命由我不由天”一类的台词最符合当代流行文学气息。 影片最大的贡献就是所有角色并不是单纯的正面角色或者反面角色,每位角色都有自己的两面性,每位角色的行事逻辑都能够自圆其说,具有良好的自洽性。 魔丸、灵丸的设定则将角色善恶和角色本身分离开来,魔丸、灵丸的宿主拥有了通过自由意志选择行为的可能,也让影片有了为数不多的悬念。 不仅丑萌丑萌的哪吒设定上采取了这种方式,几乎其余所有角色都采取了打破重塑的方式,太乙真人、申公豹等角色均和观众脑海中的印象不同。 颠覆性形象背后是每位角色都有自己的形式逻辑,他们或多或少都受到刻板印象的拖累,成了别人口中的异类。 原本他们以为可以凭借自己的努力而改变别人的看法,可到头来发现并不如此。申公豹遇到了职业天花板,敖丙见识到人们对龙族的偏见,哪吒被人当做妖怪骂了三年,每个人都有选择黑化的权力。于是坚持下去的人就成了正面角色,黑化了的就成了反面角色。 影片一直在强调“打破成见,扭转命运”。 这件事情并不仅是片中的哪吒正在做、申公豹想做的,也是这部《哪吒之魔童降世》为中国动画电影做的。 戏里戏外他们都选择了一条很难走的路,戏里戏外他们也引发了观众们的强烈共鸣。 好在做电影是一条有付出就有回报的路,你带着多少诚意在做,观众们都看在眼里。否则也不会有那么多自来水在帮着丑萌的小哪吒摇旗呐喊。 打破刻板印象仙魔一念之间, 挑战世俗偏见重塑神话宇宙, 点击这里: 近期影视推荐

