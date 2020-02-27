打破刻板印象仙魔一念之间——《哪吒之魔童降世》

今天聊聊电影《哪吒之魔童降世》。

片名Ne Zha / Nezha: Birth of the Demon Child (2019)，别名哪吒降世。

2019年中国电影诞生了很多出人意料的好成绩。目前中国电影史票房的榜眼、探花均出自2019年。

这部《哪吒之魔童降世》的票房便是中国影史的榜眼，2019年7月26日上映，首日1.38亿，首周6.49亿，连冠3周，累计票房达49.26亿，成了有史以来暑期档最大黑马。

《流浪地球》以46.44亿票房成绩承包了上半年的热门话题，让人们看到了中国科幻电影的希望，而《哪吒之魔童降世》则承包了下半年的热门话题，又让人们看到了中国动画电影的希望。

在影迷们千呼万唤始出来的期待中，终于有能够令人为之叫好的作品，实在是可喜可贺。

《哪吒之魔童降世》借着传统神话故事，将相关人物角色以现代人的方式进行重构。正所谓不破不立，影片将原本观众脑海中的神话人物形象纷纷打破，按照当前最为流行的命运抗争和友情亲情元素，以及中国人骨子里的质疑权威去重新设计，建立了一个全新的封神宇宙。

为了拍好哪吒就必须对哪吒角色来历重新设定，否则按照《封神演义》原著中的记载，哪吒就是个惹是生非骄横跋扈的官二代，仗着有背景有后台，到处欺负人，若不是最后实在打不过，怕是连三界都要掀翻了。

当年打着振兴国产动画旗帜的《大鱼海棠》就犯了类似的错误，剧本天生带着硬伤，三观设定出现问题，让观众们看着总觉得不对劲儿。画面画得再好看，也掩盖不住骨子里带出来的瑕疵。

除了哪吒在原著惹是生非令人无法赞同外，结局处理方面也一样，如果现在还表现“割肉还母、剔骨还父”一类的愚忠愚孝情节，会显得很不合时宜。

一切原生瑕疵的都表明，需要将按照新时代的审美重新塑造哪吒。民智逐渐开化，自我意识、独立意识的觉醒都让人们对自古以来的价值观产生新认识。

如果将矛盾放在吞噬人心的封建制度上，很可能带来一些麻烦，倒不如将矛盾换个形式，改成人们刻板偏见。

这样一来，不惧世俗的眼光，勇敢地活出属于自己的生活，就成了绝佳切入点。“我命由我不由天”一类的台词最符合当代流行文学气息。

影片最大的贡献就是所有角色并不是单纯的正面角色或者反面角色，每位角色都有自己的两面性，每位角色的行事逻辑都能够自圆其说，具有良好的自洽性。

魔丸、灵丸的设定则将角色善恶和角色本身分离开来，魔丸、灵丸的宿主拥有了通过自由意志选择行为的可能，也让影片有了为数不多的悬念。

不仅丑萌丑萌的哪吒设定上采取了这种方式，几乎其余所有角色都采取了打破重塑的方式，太乙真人、申公豹等角色均和观众脑海中的印象不同。

颠覆性形象背后是每位角色都有自己的形式逻辑，他们或多或少都受到刻板印象的拖累，成了别人口中的异类。

原本他们以为可以凭借自己的努力而改变别人的看法，可到头来发现并不如此。申公豹遇到了职业天花板，敖丙见识到人们对龙族的偏见，哪吒被人当做妖怪骂了三年，每个人都有选择黑化的权力。于是坚持下去的人就成了正面角色，黑化了的就成了反面角色。

影片一直在强调“打破成见，扭转命运”。

这件事情并不仅是片中的哪吒正在做、申公豹想做的，也是这部《哪吒之魔童降世》为中国动画电影做的。

戏里戏外他们都选择了一条很难走的路，戏里戏外他们也引发了观众们的强烈共鸣。

好在做电影是一条有付出就有回报的路，你带着多少诚意在做，观众们都看在眼里。否则也不会有那么多自来水在帮着丑萌的小哪吒摇旗呐喊。

打破刻板印象仙魔一念之间，

挑战世俗偏见重塑神话宇宙，

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