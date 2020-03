争夺生存本无对错——《罗小黑战记》 今天聊聊电影《罗小黑战记》。 片名The Legend of Hei (2018),别名罗小黑战记大电影。 2011年的时候,一部国产2D动漫《罗小黑战记》播出了,随后一直在断断续续地更新。主角名叫罗小黑,是一只软萌可爱的小黑猫,被二次创作成为表情包后,更是在网络上被广为传播。其中早期几部《罗小黑战记》是flash动画,几年后进行了重置。 小黑的简笔画画风和呆萌情节设置,吸引了大批粉丝,即便更新慢极慢,每次出新番后,大家都需要把老番重温一遍才行。这里简单整理了一下《罗小黑战记》的更新时间,大家可以随意感受一下。如此任性的更新时间还能收获大批粉丝,可见这部动画片有点东西。 到现在为止,《罗小黑战记》更新到了第28集,每集5分钟,而且每集的片名也是极为任性,带有官方吐槽性质。每五集的片名字数+1,不知道主创们是不是玩喜加一。 《罗小黑战记》构建了一个比较完备的世界观,除了动画剧和漫画书,收获了一批稳定的读者,大电影也提上日程。在2019年9月,这部剧场版大电影《罗小黑战记》终于来了。 剧场版大电影是动画片《罗小黑战记》的前传,故事线早于动画版四年,讲述的是罗小黑以前的故事。 从大电影的表现来看,创作团队很早就想到要拍摄一部剧场版大电影。很多剧场版中提到的内容,在动画版中均有所体现。换句话说,在制作动画版的时候,主创就刻意留下了很多伏笔,等着在剧场版中填上。比如大陆禁止飞行、说东北话的东北虎、城中景点风息森林公园、小黑头发变白等。 这些伏笔就像彩蛋一样,等着观众们去探索发现。这其中埋梗玩梗的乐趣只有同好者才会明白。 剧场版《罗小黑战记》讲述罗小黑的来历,他从一只籍籍无名的小猫妖,到成为掌握巨大能力的罗小黑。 剧中主要讲罗小黑和无限的师徒情,和风息的羁绊。在这里,他变强了,头发也变白了。 除了人物角色设定方面乖巧可爱,影片另一个比较成功的地方在于剧情。 片中没有简单地设定正派反派,而是设立两种不同的价值观。两种价值观本身并没有明确的对错之分,这需要观众自行判断取舍。这样影片就不是简单地说教,而是在讲故事。 人物角色的好坏是观众根据自己的价值观进行判断,而不是被官方定死了。 其实一开始也没有分成两种价值观,只是随着人类活动不断扩张,威胁到了妖精的生存领地,妖精们为了继续生存下去,产生了分歧。 无限随是人类,却是法力极为高强的会馆执法者,他是个理性主义者,赞同会馆和和平措施,主张人类和妖精和谐共处,帮助会馆维持着来之不易的平衡。 风息则是鹰派妖精的代表,他主张赶走人类,开辟一片只为妖精生存的净土,为了达到目的,采取一些极端措施、造成一些连带伤害也是可以的。 当分歧无法通过谈判解决时,那就需要比拼法力了。 鹰派妖精将争夺生存权视为有进无退的生死之战,走向一条偏激极端之路。 从某种意义上来讲,风息是片中故意设定的一个“反派”,只有将鹰派诉求极端化,才能造成不可调和的矛盾冲突,罗小黑的觉醒才有激发点。 如果风息采取更加隐蔽的手段推进纯妖精计划,说不定他的极端思想可以聚集一大批簇拥,成为和会馆分庭抗礼的势力。但这样也会极大的影响整剧整片的热血程度和喜剧效果,本身《罗小黑战记》就是靠着炫酷法术乱斗和呆萌可爱角色取胜,转为伐谋会影响效果。 剧场版的《罗小黑战记》呈上了大量动作戏,从荒野到城市,从地面到空中,到处都有这些法力高强者的身影。这也是影片的主要看点之一。从整体效果来看,打得很是不错,热血之中不忘加一点催泪,手法很是成熟。 争夺生存本无对错, 走向极端无法回头。 点击这里: 近期影视推荐

