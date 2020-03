萌贱小羊耍宝归来——《小羊肖恩2:末日农场》 今天聊聊电影《小羊肖恩2:末日农场》。 片名A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (2019),别名笑笑羊大电影2:外星人来了!(台) / 小羊肖恩2:大决战。 这部英国定格黏土动画继续围绕看似不靠谱实则异常负责的小羊肖恩。 小羊肖恩和他的同伴们作为绵羊,每天的主要任务就是生产出羊毛。为了打发吃饭睡觉后的剩余时间,小羊肖恩和他的伙伴们不走寻常路,把农场变成了自己的欢乐海洋。 单是小羊肖恩在农场里胡作非为并不能完成创新,整天折腾看门狗兼牧羊犬比泽尔也不是个事儿。为了让农场能够对得起副标题的“末日”二字,小羊肖恩这次需要迎接来自外太空的外星生命体。 当人们面对未知事物时,自然就会产生各种胡思乱想,悲观主义者很容易就产生末日猜想。外星人入侵下的农场可不就是末日农场吗。 定格黏土动画制作起来费时费力,每一帧画面都需要工作人员慢慢搭建。而想要完成一部电影长片长度的定格黏土动画,工作量自然也是惊人的。 好在定格黏土动画有一个好处就是可以充分发挥天马行空的想象力,在黏土的加持下,创作团队可以充分发挥想象力,心中有什么点子都可以拿出来拍摄一番。 可以肯定的是,《小羊肖恩2》导演一定是科幻电影爱好者,片中出现大量熟悉的科幻影片元素。曾经那些经典科幻作品,在这里被小羊肖恩统统致敬了一番。 观众们看观影时就会发现,很多场景都似曾相识,原来的科幻电影被黏土重新贴了一遍后,别有一番风味。 《天兆》中的麦田怪圈,《天际浩劫》中的蓝色牵引光束,《ET》中的腾空自行车,《地心引力》中的维修空间站,《黑衣人》中的同款特工,《降临》中的研究人员,《机器人瓦力》中的同款清洁机器人,《2001:太空漫游》中的经典配乐《查拉图斯特拉如是说》…… 此外片中还多次用字面意思去解释英语谚语。 比如“A bull in a china shop”说的是行事莽撞的人,一只牛在瓷器店里,可不是一地鸡毛么。《小羊肖恩2》中多次直接把牛丢进瓷器店,就听得一阵叮叮当当。 《小羊肖恩2》中没有出现台词,人类之间的对白用哑剧的形式开展,动物之间则不存在对白,顶多来点儿肢体动作表意。 这倒不是因为导演在学金基德,玩《莫比乌斯》那一套实验性质手法,而是片中的动物们、外星生物们,说话本来就不是人类的语言。 这样设定的好处就是孩子可以毫无门槛的观看,不管几岁的观众都可以毫无障碍地观看影片。 《小羊肖恩2》作为拍给孩子们的动画片,还有一个重要任务就是保持住孩子们的纯真。在影片中没有常规意义的坏人反派,即便是看似凶神恶煞的黑衣人也是只是为了追求当年梦想的小女孩。 人性本善,并没有谁会立志做个坏人,只有没有找对方法、找对路径的而已。所有角色在最后都圆了回来,孩子们可以放心大胆的观看,只要负责开心就行。 萌贱小羊耍宝归来, 无需对白全程欢乐。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 喜剧(4464) 美国(8608) 动画(3629) 荒诞(249) 法国(1034) 英国(1057) 儿童片(197) 娱乐片(1000)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.