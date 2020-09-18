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《1/2的魔法》：分子很闪耀，但不能忽视分母的支撑作用

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2020-9-18 18:07:12

 

看过《头脑特工队》《玩具总动员4》《寻梦环游记》，观众对于皮克斯的期待值更高了。

《1/2的魔法》也许是近些年来台灯厂牌中最为平庸的一部。

有着与《寻梦环游记》近似的寻亲主题，即便是玩了个“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在……”的新花样，《1/2的魔法》还是处于皮克斯创新性不够的那1/2作品里。

即便这样，瘦死的骆驼也比马大，它残存的1/2皮氏基因里仍然透着那么一丝魔力。

 

先来看看几个1/2：

1、1/2的身体：

俗话说，男人都是用下半身思考问题的动物。可当银幕上真的出现“男人的下半身”这一动物的1/2身体时，还真是够瘆人的。

新奇，怪异，带点儿惊悚。我第一次感到皮克斯动画有些许“儿童不宜”。

总之，第一感觉很不适，看着看着就习惯了，甚至还觉得半截身子挺好玩的。

不靠语言，完全用下半身肢体动作来表达情感，不得不说这1/2的身体是本片的最大创意。

 

2、1/2的兄弟：

很多二胎家庭都有这样的烦恼，一个聪明另一个就注定笨蛋一些，一个健康另一个就不免柔弱一些，一个善交际另一个就显得木讷一些……

没有比较就没有伤害，一个成了邻居口中那令人羡慕的“别人家的孩子”，另一个就实打实成了家里人不理不爱的“别人家的孩子”。

影片中弟弟有魔法天赋，哥哥就责无旁贷被扣上学渣的帽子。

主角究竟是谁？似乎不言而喻。

 

3、1/2的亲情：

单亲家庭往往更能凸显出爱的伟大，之于本片便是母爱。

关心爱护更懂事更能干的小儿子，同时不嫌弃不放弃那个不成材的大儿子，母亲用这1/2的亲情抚养兄弟儿子长大，并在他们遇险的关头挺身而出，承担起父亲那部分的“英勇”。

 

4、1/2的魔法：

弟弟的魔法总是时灵时不灵，存在很大的随机性，仿佛注定只能修炼出1/2的魔法。

但每当关键时刻，这1/2的魔法总能发挥出完美的效果，一次次化险为夷。

也许1/2并不是坏事，它能积攒另一半的好运，一次性发挥双倍的威力。

 

有首歌里唱到：“可能完美和完整，不是一回事情。”

1/2的身体，1/2的兄弟，1/2的亲情，1/2的魔法……

似乎这个世界上很多事物我们拥有1/2就足够幸运，足够成功了，又何必在意另一半呢？有没有都不太重要吧。

事实如此，可又不尽然。

 

来看看显得并不太重要的那1/2吧：

1、剩下的1/2身体：

父亲的上半身在哪里？片尾出现了那么短暂的一刻，大部分时间都不知所踪。

那这1/2身体可有可无么？

不是的，父亲的信念、父亲的执着、父亲的宽厚……都凝结在那不可见的1/2身体里，温暖而不容忘记。

 

2、剩下的1/2兄弟：

父亲不在身边的时候，是长兄如父陪伴着弟弟。

哥哥的不成器并非一无是处，是他对魔法、对理想的坚持，成就了继承父亲魔法基因的弟弟那最终的成功。

兄弟同心，其利断金。没有那看似无用的1/2兄弟，冒险将无以为继。

主角究竟是谁？反转让一切不言而喻。

 

3、剩下的1/2亲情：

片中早逝的父亲不重要么？

不，他留给兄弟二人难以计数的遗产：

魔法、梦想、冒险精神、顽强意志、宽阔的胸怀、细腻的感情……

兄弟俩从父亲那里继承的宝藏还有很多，在他们今后的人生中会点点滴滴的不断忆起、不断谨记。

4、剩下的1/2魔法：

失败的魔法代表着滑稽与尴尬么？

也许是，但同时也不失为可爱的人生经历？

失败乃成功之母，骑在那失败的1/2魔法扫帚上，我们才能歪歪斜斜扶摇直上，领略那与众不同的曲折风景。

 

《1/2的魔法》英文片名是《Onward》，摆脱了《XX总动员》《XX环游记》的译名桎梏，这“1/2”想的巧、取得妙，堪称神来之笔。

它想表达的是：分子很闪耀，但不能忽视分母的支撑作用。

成为分子或分母，并不那么重要；

重要的是，我们曾经在一起。


7.4 

1/2的魔法 (2020)

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1/2的魔法/Onward(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/7548286/blog/8218871/
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