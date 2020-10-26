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你现在的位置：首页>>群组>>动画艺术实验室>>《鲁邦三世》：怪盗夺宝救世界

《鲁邦三世》：怪盗夺宝救世界

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2020-10-26 8:38:36

全球2D动漫影视产业，如果日本人自称第二，相信没人敢称第一；而在3D动漫影视业界，如果好莱坞自称第二，同样没人敢称第一！

 

因此，以无数佳作称雄2D业界的日本电影人忽然交出这样一部高品质3D动画电影，的确让我眼前一亮！

 

 

单单就技术层面来说，《鲁邦三世》全片的人物造型、物料纹理、镜头轨迹在精湛的CG渲染下呈现出不输给任何一部好莱坞3D动画大作的极佳质感。

 

个人迄今为止看过的日本3D动漫电影中，《鲁邦三世》堪称巅峰之作。

 

 

虽然有些文戏桥段难以避免的冒出日本影视作品中常见的傻里傻气，但流畅且极富想象力的动作桥段迅速弥补了这一缺陷。

 

石川五右卫门挥洒无坚不摧的陨石铁剑，劈开狂奔的囚车和空中重型运输机的动作场面非常有想法，唯见惊艳刀光不见刀影的招法酷炫帅极，居合斩刀法的凌厉与潇洒让你啧啧称赞之余，根本不会在意那些夸张的逻辑设置。

 

各路人马的异宝探寻争夺之路精彩纷呈，不乏脑洞大开的设计，终极大杀器拥有摧枯拉朽、毁天灭地的力量，现身时场面惊人，竟然是一台微型黑洞制造机！

 

至于怪盗鲁邦如何从黑洞引力中全身逃脱，留点悬念不剧透了。

 

 

全片除了怪盗同伙，角色全是欧洲人，虽然大家统通讲日语有点奇怪，但电影整条剧情脉络热热闹闹，观影感受愉悦。

 

江洋怪盗、蠢萌警察、火辣美女、邪恶博士、凶狠纳粹、神秘宝藏....轮番上阵，跟美式夺宝奇兵基本一个套路，最后还把希特勒捞出来涮了一把....

 

《鲁邦三世》完全能满足你对一部爆米花夺宝电影的全部期待，值得一看！

 

7.0 

鲁邦三世：The First (2019)

影评(1)

收藏(30)

鲁邦三世：The First/Lupin III: The First(2019)
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