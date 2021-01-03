《心灵奇旅》：没有梦想就是咸鱼吗？

多年前周星驰在《少林足球》里说出一句脍炙人口的台词：一个人没有梦想，跟咸鱼有什么分别！

很励志对吗？这句话影响了无数人，以至于如今选秀节目中的老师总喜欢先对考生甩出一句：你的梦想是什么？

2020年，全球动画业界大拿皮克斯，用一部奇异的动画片，给出了自己的回应：

——梦想，真的那么重要吗？

作为一名普普通通的中学的音乐老师，Gardner不想拿着学校的五险一金过平凡的生活，他一直怀揣梦想，盼着有朝一日登上音乐殿堂，成为舞台上的名人。

音乐方面的天才展示，让他抓住了一次梦寐以求的机会———参与纽约最好的爵士乐队演出。可惜梦想还未及实现，Gardner便因工地事故灵魂出窍，跌入半死不活的状态。

在那个所有灵魂聚集的场所，Gardner的肉体和心灵，开始同时感悟人生的真谛....

皮克斯已经不是头一次借用儿童向的动画电影外壳，去探索生命和死亡的深刻主题了，《头脑特工队》和《寻梦环游记》正是其中优秀的代表作。

如果说那两部电影还有取悦少儿观众的成份，那么《心灵奇旅》更加成人向。片中没有五彩斑斓的绚丽画面，没有逗趣好笑的情节设置，甚至皮克斯作品中那些用来增加观赏性，必不可少、惊险刺激的动作追逐场面，也被减配到几乎消失....

没错，这部动画片完全是拍给成年人看的，小朋友可能根本看不懂，也喜欢不起来。

然而，风格的转变并未让皮克斯电影失去魅力。编导挥洒想象力天马行空，打造出一个生命孕育轮回的场所，可爱与魔幻混杂。

同时，影片铺开各种生活细节，安安静静的袒露心声，仿佛是在跟成年人的我们面对面，促膝长谈....

人们在生活中挣扎，在生活中历练，也在生活中悟出生活的意义！相信许多成年观众都能在片中找到自己的影子。

一口呼吸清新的空气、

一缕午后和煦的阳光、

一片旋转飘坠的树叶、

一曲街头歌手的歌声、

一道四溢扑鼻的餐厅香气、

一个老母亲无比温暖的拥抱....

跟光环闪亮的梦想、伟大美好的目标比起来，这些身边触手可及的微小事物看起来貌不起眼，极易被人们忽略。然而对于一个曾在鬼门关走过一遭的人来说，他们又是多么弥足珍贵！

没有任何说教，皮克斯用那些细碎的生活画面告诉人们，要活在当下，珍惜现在，热爱生活，每天去认真感受简简单单的生活可贵之处。这正是《心灵奇旅》传递给我们的核心价值。

此外，片中的音乐全程好听，Gardner带着22号扑向地球转世的画面，配合钢琴与电声的混搭，如飞鸟投向森林，似鱼儿跃入大海，充满生命力的旋律极为动听，感染力超强！

你会不会在追逐梦想的途中迷失方向？

你会不会对自己梦想的设定产生迷惘？

你会不会因自己梦想难以实现而产生的巨大压力郁郁寡欢？

你能不能以自己对生命的理解去影响他人给他人以正能量？

这部电影看完，我忽然想起大银幕上的另一个励志的Gardner

——《当幸福来敲门》奋斗的男主角。

两部优秀的好莱坞电影均自带西方普世价值观，主题相互映照冲突，值得玩味....