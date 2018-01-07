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缅甸锦利国际的电影《冰毒》，将首次在缅甸公映

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2018-1-7 21:18:21

号外！号外！号外！

缅甸华人的自豪，v18vv18vv719vv66v

66电

世界闻名导演赵德胤、艺人王兴洪

将于11月7日，携得奖很多的电影《冰毒》

在仰光回忆世界影展与一切缅甸影迷碰头

腊戌文人赵德胤得奖很多的电影《冰毒》，将初次在缅甸公映

【缅甸中文网讯】今日，小编从世界闻名导演赵德胤、闻名制片兼艺人王兴洪那里得到这个好消息，电影《冰毒》将于11月7日，在仰光Waziya电影院免费放映。

腊戌文人赵德胤得奖很多的电影《冰毒》，将初次在缅甸公映

赵德胤导演拍电影

腊戌文人赵德胤得奖很多的电影《冰毒》，将初次在缅甸公映

本片的故事布景设置在缅甸，尖利地评论在缅甸边境身处异乡的浊世男女，因日子贫穷而卷进严酷实际的生存拼博。

赵德胤导演有话对我们说赵德胤导演得知《冰毒》将在缅甸正式与观众碰头，他也十分快乐。他说：“这部电影拍照完结已近四年，能在家园与家园亲友分享对错常值得快乐的事。期望有空的朋友能来碰头聚一聚。这部电影拍照的时分十分困难，拍了十天，花了很少的资金，拍得并不完美。后来很幸运地让世界看到！但是，不论得到多少奖项都比不上故乡人的鼓舞！这次得到了政府相关部分的帮忙，顺畅经过检查，得到放映答应。”

腊戌文人赵德胤得奖很多的电影《冰毒》，将初次在缅甸公映

导演赵德胤

腊戌文人赵德胤得奖很多的电影《冰毒》，将初次在缅甸公映

导演赵德胤

腊戌文人赵德胤得奖很多的电影《冰毒》，将初次在缅甸公映

依次为《冰毒》男主角王兴洪、女主角吴可熙、导演赵德胤

腊戌文人赵德胤得奖很多的电影《冰毒》，将初次在缅甸公映

依次为《冰毒》男主角王兴洪、女主角吴可熙、导演赵德胤

说起赵德胤导演和王兴洪制片，那但是缅甸华人的自豪！出生于腊戌的他们，以游击的方法拍照一部又一部低成本电影，以家园缅北及缅甸华人的日子为拍照目标，叙述充溢杂乱身份认同问题、流离迁徙的异乡人，找不到归属的失根日子。他们的电影已经成为华语电影圈的宠儿，满世界参展、拿奖、比赛奥斯卡，在世界电影圈中有着超高的人气。

腊戌文人赵德胤得奖很多的电影《冰毒》，将初次在缅甸公映

获奖记录

台湾电影金马奖

▪ 2016 第53届台湾电影金马奖年度台湾出色电影工作者奖 （获奖）

▪ 2016 第53届台湾电影金马奖最佳剧情片奖 再会瓦城 （提名）

▪ 2016 第53届台湾电影金马奖最佳原著剧本奖 再会瓦城 （提名）

▪ 2016 第53届台湾电影金马奖最佳导演奖 再会瓦城 （提名）

▪ 2016 第53届台湾电影金马奖最佳纪录片奖 翡翠之城 （提名）

▪ 2014 第51届台湾电影金马奖最佳导演奖 冰毒 （提名）

威尼斯电影节

▪ 2016 威尼斯影展欧洲电影联盟大奖最佳影片奖 再会瓦城 （提名）

釜山世界电影节

▪ 2011 第16届釜山世界电影节主比赛单元-新浪潮奖 归来的人 （提名）

华语电影传媒大奖

▪ 2014 第14届华语电影传媒大奖最佳新导演奖 归来的人 （提名）

台北电影节

▪ 2014 第16届台北电影节最佳导演奖 冰毒 （获奖）

▪ 2014 第16届台北电影节媒体推荐奖 冰毒 （获奖）

瑞典爱与平和影展

▪ 2014 瑞典爱与平和影展最佳导演 冰毒 （获奖）

▪ 2014 爱丁堡影展的最佳影片奖 冰毒 （获奖）

其他

 2006年，以大学毕业习作《白鸽》入围釜山、哥本哈根影展等。

▪ 2009年，当选侯孝贤主办的金马电影学院主创学员，并由其监制拍照第49届金马奖短片《华新街记事》。

此次在缅甸进行首映的《冰毒》，作为赵德胤导演的第三部著作，拍照于2014年。凭仗共同的视角以及叙事风格得奖很多，包含第51届金马奖最佳导演提名、第86届代表台湾参加奥斯卡最佳外语片、台北电影第十六届最佳导演、第68届英国爱丁堡影展最佳影片、瑞典世界影展最佳导演等数十项荣耀。《冰毒》在美国纽约上映时，还曾得到赵导演的恩师的赞美，称之为：“强有力的电影！”

腊戌文人赵德胤得奖很多的电影《冰毒》，将初次在缅甸公映

《冰毒》场景

腊戌文人赵德胤得奖很多的电影《冰毒》，将初次在缅甸公映

《冰毒》场景

腊戌文人赵德胤得奖很多的电影《冰毒》，将初次在缅甸公映

《冰毒》场景

腊戌文人赵德胤得奖很多的电影《冰毒》，将初次在缅甸公映

《冰毒》场景

对于电影《冰毒》，仰光回忆世界影展主席Gills先生表明，缅甸文化部电影检查委员会在检查《冰毒》后，以文化交流、艺术开展等作为考量，准许《冰毒》公映。

腊戌文人赵德胤得奖很多的电影《冰毒》，将初次在缅甸公映

腊戌文人赵德胤得奖很多的电影《冰毒》，将初次在缅甸公映

小编还了解到，除了放映电影《冰毒》外，赵德胤导演还接受了仰光回忆世界电影节主办方，以及缅甸文化部的约请，将担任缅甸电影剧本比赛的评审团主席。

腊戌文人赵德胤得奖很多的电影《冰毒》，将初次在缅甸公映

还记得上一年的11月7日，在以昂山素季为首的新政党的推进下，赵德胤的写实且带有血腥、毒品场景的电影《再会瓦城》，打破50年的禁令，在缅甸揭露放映，成为当地电影界、文化界“天大的大事件”。民众们蜂拥而至，局面十分火爆。

腊戌文人赵德胤得奖很多的电影《冰毒》，将初次在缅甸公映

而今年，相同优异的著作，再一次在缅甸市场上和民众们碰头。我们将和《冰毒》的导演赵德胤，男主角王兴洪一同，感触电影的共同魅力。在此，小编预祝《冰毒》可以在缅甸首映成功~

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