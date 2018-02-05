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《西游记女儿国》：碰不得的佛系爱情

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2018-2-5 20:10:55


文／番茄女王

 

2014年《西游记之大闹天宫》的一炮打响，2016年《西游记之孙悟空三打白骨精》再造票房神话，前两部票房破十亿的节奏，让我们盼来了2018年的《西游记女儿国》，原班人马再接再厉，香港导演郑保瑞带着师徒四人郭富城、冯绍峰、小沈阳、罗仲谦打造新派西游记王国。



 

《西游记女儿国》是唐僧师徒四人取经途中经历的一段情劫，什么关都好过，最难过的是情关。作为魔幻爱情喜剧片，《西游记女儿国》保留了前两部的超现实魔幻画风，不断研究3D特效技术，剧情在原著的基础上发散，不脱离西游记原著的灵魂，增加了不少现代喜剧成分。服饰和造型采用中西结合的方式，打破了常规的西游记模式，颠覆了我们以往记忆中西游记人物的印象，华丽服饰和强烈色彩对比的搭配都是在诠释新现代的审美。巨资打造的场景和辗转多地的实地取景，让《西游记女儿国》呈现了一个世外桃源之地，美轮美奂的美女与美景相互辉映，着实容易让唐僧师徒沉醉其中。

 

 

《西游记女儿国》的重点聚焦在唐僧与女儿国国王的身上，两人从相遇的那一刻，内心萌动的情愫悄然发芽。一个是爱众生，一个是被众人所爱，但渴望爱一个人。两个人因为信仰的不同而有缘无份，只能好聚好散，留存那份美好于心。所谓碰不得的佛系爱情，佛系讲求温和处事，慈悲为人。王权富贵不可随意丢，戒律清规不可随意破。唐僧和女儿国国王虽你有情我有意，但两人最终为大局着想，抛开儿女私情，不忘初心。唐僧与师徒也在一番惊心动魄之后顺利度过情劫。


 

郑保瑞的西游系列有很浓烈的“美”范。最美的唐僧，最美的孙悟空，最美的猪八戒，最美的沙僧，还有每一次美不胜收的美景和锦上添花的美配角。《西游记女儿国》更是突破美的极限，整个女儿国美女如云，风景如画，正是适合爱情生根发芽之地。这应该是西游系列中最唯美最感人肺腑的一段经历，佛系爱情，看似美好，只能远观不可亵玩焉。

 


 

《西游记女儿国》是师徒四人的理想国度，在这里，人人都过着天天有春天的西游之行，不光是唐僧在历劫，三个徒弟也在经历里心理和精神上的诱惑和挣扎。人间如此美好，何必执意向西？唐僧所经历的初恋，让人嫉妒羡慕恨，女儿国所传递出来的世界观也是如此纯情、率真与痴情。《西游记女儿国》与前两部西游记作品相比较，故事情节在情感上投入更多，人物的内心随着情感的触发而变得更加丰富有趣。我们看到的不止是四个逗逼巧合走到一起干了一件一起逗逼的事，而是看到四个人在取经途上历经磨炼和成长，坚持寻找真理拯救众生的执着信念。佛系爱情，佛系人生，触碰一下，铭记一生。

标签： 喜剧(4098) 中国电影(652) 魔幻(529)

西游记女儿国 (2018)

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