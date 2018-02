《爱乐之城》团队新片，看完只想单曲循环！

歌舞片《马戏之王》的剧情有点像动画片《欢乐好声音》,两部影片都是讲一个一贫如洗的人如何白手起家,建起自己的剧院招揽众多人才大获成功,又最终功亏一篑的故事。

做为一部音乐剧,《马戏之王》不受影评人待见,却在观众中大受欢迎,和电影中的情节巧合般如出一辙,可能是电影挖苦了影评人吧~

影片改编自真人真事。金刚狼休·杰克曼饰演的男主,是纽约巴纳姆马戏团的创始人,因为爱上米歇尔·威廉姆斯饰演的富家女,出身贫寒的巴纳姆为了在岳父岳母面前挽回尊严,对名利和上流社会极度渴求。

他招揽来侏儒、巨人、纹身男、毛孩等异形人表演,并夸大其词他们的身世,以此招揽观众。可是在戏剧、歌剧这些高雅艺术的对比下,他的马戏只有底层民众喜闻乐见,而不苟言笑的影评人却对他丝毫不待见,声称他的剧是低俗骗术。

为了争口气,也为了能吸引更多观众,他巧舌如簧,邀请在上层社会名利双收的扎克·埃夫隆饰演的戏剧家加盟挽留名声。又在被英国女王接见时认识了丽贝卡·弗格森饰演的歌剧女王,邀请她加入他们的剧院做巡回演出。

附庸风雅,虚伪无聊的上流社会让巴纳姆忘记了自己卑微的出身,他远离了原来的朋友,离开了妻子儿女,和歌剧女王出门巡演,两人滋生暧昧,最终因为分歧分道扬镳。巴纳姆面临破产,剧院也在一场闹事中失火成为废墟,这时他才发现,自己远离初心太久,其实最该珍惜的人就在身边。

影片舞蹈很惊艳,金刚狼的开场舞抓人眼球,和米歇尔在夜色下天台的白色被单间跳的双人舞浪漫至极,和扎克在酒吧讨价还价的舞蹈幽默搞笑,扎克在剧院追求赞达亚的空中双人舞也设计得很赞。

这部音乐剧为电影原创,音乐制作团队之前的作品是《爱乐之城》,影片获得了金球奖最佳原创歌曲奖,并提名了奥斯卡金像奖最佳原创歌曲奖,每首歌曲都很动听,可以无限单曲循环,获奖应属实至名归。

个人比较喜爱的是《The Greatest Show》《The Other Side》《Never Enough》《Rewrite The Stars》这几首。影片的主打歌是《This is me》,意义还是做真实的自己,无论人种、肤色、出身还是异类,你就是你不一样的烟火~

因为影片音乐都是流行歌曲,属于选秀歌和《欢乐合唱团》曲风,而且没有同期录音,后期修音比较重,所以不太受影评人待见。不过拿此片的“假唱”和电影《悲惨世界》的“真唱”比有点狠,别忘了后者当初也被原歌剧的粉丝瞧不上。拿歌剧的唱功要求电影演员有点强人所难了。

就像巴纳姆说的,能给人带来快乐的才是真正的艺术,一个不享受剧场的剧场评论家,谁才是骗子?他的剧给普通大众带来欢乐,这就够了,而影评人却对此吹毛求疵。这部影片可以不用每秒玩致敬,它可以是政治正确的美国梦,但它只要保证充满活力、音乐感人,故事有趣就好了。

巴纳姆的马戏团就像电影的隐喻,电影本来也不是什么高雅艺术,甚至曾经都不算艺术。

而在美国,早期的电影也只是粗俗大众的民间娱乐。常被媒体冠以低级、庸俗之称,电影院甚至被人视为伤风败俗的娱乐场所,远离芭蕾舞和歌剧、戏剧、交响乐等一系列高雅艺术,是货真价实的影像骗术。

而当时的社会环境是,上流社会已经习惯携家带口去戏院,但基本没人看戏,观众经常属于一场戏晚到,一场戏早退,第二场睡觉,时不时唠嗑的状态。

大部分工作压力大、疲于奔命的主流观众不想在下班后看有思想的严肃作品。就像郭德纲说的,观众来我这听相声是来找快乐的,不是来受教育的。

早期的电影投机商制作一些吸引男性的暴力、色情、犯罪、大尺度影片,镍币影院里只有底层社会的男人和妓女,影院里也没有安静一说。

在宗教和媒体的监督下电影院被视为洪水猛兽,甚至声称在黑暗的电影院看内容下流的影片是在教唆犯罪。

被一顿口诛笔伐后的影院迫于舆论压力开始制作一些更规范的电影,适合良家妇女和孩子观看,这才真正走入大众视野,获得广泛欢迎,被媒体改称为健康的娱乐形式。

而《马戏之王》如果观众喜欢,给人带来欢乐,哪怕再不喜欢该片的影评人也不可否认它的娱乐性,就像影片中说的,是一场人性的狂欢。

过誉的《逃出绝命镇》也是如此。想象一下坐在影院里的黑人观众因为感同身受而不再保持安静,跟着影片情节吐槽鼓掌甚至大声喝彩的画面吧。某种意义上,这些“爽片”让死气沉沉的电影院重新焕发生机,观众不再是被动的受众,而是又回到了早期电影观众积极主动的状态,这种文化差异可能是自己坐在电脑前感觉不到的。

很多人看完《马戏之王》后想重温《如果·爱》,希望未来可以看到国产的更多优秀的音乐剧歌舞片,而不是奥运体操片。





