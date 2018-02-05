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《爱乐之城》团队新片，看完只想单曲循环！

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2018-2-5 20:42:14

歌舞片《马戏之王》的剧情有点像动画片《欢乐好声音》，两部影片都是讲一个一贫如洗的人如何白手起家，建起自己的剧院招揽众多人才大获成功，又最终功亏一篑的故事。

做为一部音乐剧，《马戏之王》不受影评人待见，却在观众中大受欢迎，和电影中的情节巧合般如出一辙，可能是电影挖苦了影评人吧~

影片改编自真人真事。金刚狼休·杰克曼饰演的男主，是纽约巴纳姆马戏团的创始人，因为爱上米歇尔·威廉姆斯饰演的富家女，出身贫寒的巴纳姆为了在岳父岳母面前挽回尊严，对名利和上流社会极度渴求。

他招揽来侏儒、巨人、纹身男、毛孩等异形人表演，并夸大其词他们的身世，以此招揽观众。可是在戏剧、歌剧这些高雅艺术的对比下，他的马戏只有底层民众喜闻乐见，而不苟言笑的影评人却对他丝毫不待见，声称他的剧是低俗骗术。

为了争口气，也为了能吸引更多观众，他巧舌如簧，邀请在上层社会名利双收的扎克·埃夫隆饰演的戏剧家加盟挽留名声。又在被英国女王接见时认识了丽贝卡·弗格森饰演的歌剧女王，邀请她加入他们的剧院做巡回演出。

附庸风雅，虚伪无聊的上流社会让巴纳姆忘记了自己卑微的出身，他远离了原来的朋友，离开了妻子儿女，和歌剧女王出门巡演，两人滋生暧昧，最终因为分歧分道扬镳。巴纳姆面临破产，剧院也在一场闹事中失火成为废墟，这时他才发现，自己远离初心太久，其实最该珍惜的人就在身边。

影片舞蹈很惊艳，金刚狼的开场舞抓人眼球，和米歇尔在夜色下天台的白色被单间跳的双人舞浪漫至极，和扎克在酒吧讨价还价的舞蹈幽默搞笑，扎克在剧院追求赞达亚的空中双人舞也设计得很赞。

这部音乐剧为电影原创，音乐制作团队之前的作品是《爱乐之城》，影片获得了金球奖最佳原创歌曲奖，并提名了奥斯卡金像奖最佳原创歌曲奖，每首歌曲都很动听，可以无限单曲循环，获奖应属实至名归。

个人比较喜爱的是《The Greatest Show》《The Other Side》《Never Enough》《Rewrite The Stars》这几首。影片的主打歌是《This is me》，意义还是做真实的自己，无论人种、肤色、出身还是异类，你就是你不一样的烟火~

因为影片音乐都是流行歌曲，属于选秀歌和《欢乐合唱团》曲风，而且没有同期录音，后期修音比较重，所以不太受影评人待见。不过拿此片的“假唱”和电影《悲惨世界》的“真唱”比有点狠，别忘了后者当初也被原歌剧的粉丝瞧不上。拿歌剧的唱功要求电影演员有点强人所难了。

就像巴纳姆说的，能给人带来快乐的才是真正的艺术，一个不享受剧场的剧场评论家，谁才是骗子他的剧给普通大众带来欢乐，这就够了，而影评人却对此吹毛求疵。这部影片可以不用每秒玩致敬，它可以是政治正确的美国梦，但它只要保证充满活力、音乐感人，故事有趣就好了。

巴纳姆的马戏团就像电影的隐喻，电影本来也不是什么高雅艺术，甚至曾经都不算艺术。

而在美国，早期的电影也只是粗俗大众的民间娱乐。常被媒体冠以低级、庸俗之称，电影院甚至被人视为伤风败俗的娱乐场所，远离芭蕾舞和歌剧、戏剧、交响乐等一系列高雅艺术，是货真价实的影像骗术。

而当时的社会环境是，上流社会已经习惯携家带口去戏院，但基本没人看戏，观众经常属于一场戏晚到，一场戏早退，第二场睡觉，时不时唠嗑的状态。

大部分工作压力大、疲于奔命的主流观众不想在下班后看有思想的严肃作品。就像郭德纲说的，观众来我这听相声是来找快乐的，不是来受教育的。

早期的电影投机商制作一些吸引男性的暴力、色情、犯罪、大尺度影片，镍币影院里只有底层社会的男人和妓女，影院里也没有安静一说。

在宗教和媒体的监督下电影院被视为洪水猛兽，甚至声称在黑暗的电影院看内容下流的影片是在教唆犯罪。

被一顿口诛笔伐后的影院迫于舆论压力开始制作一些更规范的电影，适合良家妇女和孩子观看，这才真正走入大众视野，获得广泛欢迎，被媒体改称为健康的娱乐形式。

而《马戏之王》如果观众喜欢，给人带来欢乐，哪怕再不喜欢该片的影评人也不可否认它的娱乐性，就像影片中说的，是一场人性的狂欢。

过誉的《逃出绝命镇》也是如此。想象一下坐在影院里的黑人观众因为感同身受而不再保持安静，跟着影片情节吐槽鼓掌甚至大声喝彩的画面吧。某种意义上，这些“爽片”让死气沉沉的电影院重新焕发生机，观众不再是被动的受众，而是又回到了早期电影观众积极主动的状态，这种文化差异可能是自己坐在电脑前感觉不到的。

很多人看完《马戏之王》后想重温《如果·爱》，希望未来可以看到国产的更多优秀的音乐剧歌舞片，而不是奥运体操片。

 


 

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马戏之王 (2017)

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马戏之王/The Greatest Showman(2017)
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