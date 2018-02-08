《死亡之雪/红色的雪2》：纳粹僵尸VS苏联红军僵尸（多图）

特效比上一部好很多，场面也更为宏大了一些，脑洞开得更大，纳粹僵尸对阵苏联红军僵尸，主题很吸人。剧情延续上一部，马丁逃亡成功，被救入院，医生为他接上了断手，马丁苏醒后发现：这只手是纳粹僵尸上校赫佐格的。而纳粹那边的军医僵尸则为赫佐格装上了马丁的手。马丁要应对那么多僵尸，倒霉的是他被警察认定杀死了上部死掉的所有青年，马丁只能逃跑。和对付僵尸相比，警察的追捕只能算是捣乱了。而马丁的那只僵尸之手有了魔力，力大无比，不小心更杀死了几个人，之后更发现可以通过触摸尸体面部而复活僵尸。





美国那边的三个死宅组成的“僵尸小组”，得到马丁的事情后，赶来一起对付纳粹僵尸。马丁潜入军事博物馆，了解到赫佐格生前是空降兵，执行希特勒命令要去屠杀塔尔维克的八百居民，途中被歼灭。这次苏醒，他仍然要执行生前没完成的任务，由于士兵不足，赫佐格便用手触摸尸体面部而复活更多僵尸，也在博物馆打劫了一辆二战坦克。僵尸小组分为两路，一路随马丁复活被赫佐格屠杀的苏联士兵领导萨瓦林，一路则阻滞赫佐格进军的步伐。

最后所有人马在塔尔维克附近相遇，马丁、僵尸小组和苏联僵尸VS纳粹僵尸以及附庸僵尸。苏联僵尸人数吃亏，逐渐被消灭，僵尸小组发现纳粹僵尸都和赫佐格联系，只要杀死赫佐格，其他僵尸也都会死去。后来赫佐格的脑袋被僵尸小组用坦克炸掉，人类获胜了。影片的最后，马丁挖坟，复活女友汉娜，更和僵尸汉娜进行了猛烈的车震。





结尾是有彩蛋的，就在出演职员表之后的最后15秒，很多影迷朋友没有耐心看到。没有死亡的僵尸军医捧起赫佐格的头，赫佐格的眼睛突然睁开。这样就给第三部留下了引子，如果导演想继续拍的话。