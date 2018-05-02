《战神纪》：为爱而战，铁木真也

文/番茄女王

《战神纪》是一部以草原传说为背景，讲述一代天骄成吉思汗铁木真青年时代的传奇故事的奇幻动作片。影片从爱情的角度为我们讲述了一段铁木真感人肺腑的救妻行动。

铁木真这个人物在伟大之前也是一个非常平凡的少年，童年遭受的灾难并没有将他打败，父亲战死沙场，家族分散，叔叔背叛。十八年后他成为了一条好汉，好不容易娶了心上人为妻，结果洞房花烛夜遭遇意外，为救爱妻，铁木真踏上新的征途……《战神纪》没有按照传统的人物传记来拍铁木真，反而依托草原传说，为大家创立了一个新的铁木真故事。打造了一个为爱而战，因爱而胜的国产“超级英雄”。

影片主要围绕陈伟霆扮演的铁木真与林允扮演的孛尔帖，胡军扮演的部落首领忽出鲁与张歆艺扮演的首领妻子朵歹之间的爱恨情仇展开。忽出鲁因爱成魔，受恶魔控制思想，朵歹因爱魂飞湮灭，为了保住忽出鲁与恶魔交易灵魂。铁木真与孛尔帖一对令人羡慕的新人因此受牵连，但铁木真并未放弃拯救自己的妻子，甚至不顾草原部落家族的反对和质疑，坚持不懈的救妻。铁木真的真诚感动了部落族人，他的善良与果敢征服了部落家族的族人们。草原千年以来战火漫天，但经历这一次后，不光是孛尔帖得救，草原上各部落的族人们都得到了解救。

铁木真小时候因怕狗被其他族人耻笑过，他与孛尔帖的婚姻也是父母之意，没有感情的培养，除了小时候在一起玩耍，两人因家族的变迁而分隔多年。事实证明，片中的铁木真只是怕狗而已，但他不惧怕死亡，他的马匹因他而死时，他比自己死还难过，他受到他人的尊敬。一步一步交到了属于自己的“安达”。他在与族人竞争时不惜放弃比赛名次，也要营救有生命危险的族人，一步一步的为人领各族人敬佩。他与妻子相处时间不多，但因为一句诺言，责任在身，为妻子舍命出征。年少的他因为各种责任在身而比普通同龄人要成熟，战前他的几次喊话，深得人心。不放弃任何一个人，让部落的族人更加的团结。





《战神纪》要表现的不是一个只会出风头，自私自利的大英雄。它用细腻的情感，朴实的情谊，塑造了战神铁木真的成长记。成家立业，懂得先建立家庭，才能打稳业基。铁木真因为懂得如何爱人，而知道如何爱江山。忽出鲁与朵歹的爱情固然令人感动，可惜他们走火入魔。铁木真与孛尔帖的爱才是大爱，一个为马哭泣，一个为族人挺身而出，中国式的超级大英雄更注重情谊，以大爱为爱。陈伟霆演绎了史上最帅铁木真，林允演绎了最美孛尔帖，郎才女貌，《战神纪》以最美颜值集聚大波戏骨，旷阔的绿色草原和宏大的马匹奔腾，带来世外桃源的草原最佳视听。为爱而战，铮铮铁汉，铁木真也！