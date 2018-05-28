咨询σσ: 531.958.50 诚信经营、长期合作。安全无记录、遇到外籍军舰“入侵”，我军舰立即上前警告驱离;遇到外籍渔船“偷盗财富”，则由海警船上前警告驱离，并将其信息记录在“黑名单”里;遇到我国渔船非法捕捞，地方执法船立即出动执法。对于船员们来说，这是一次光辉的荣耀，特别是登上西沙群岛的各个岛屿，触摸主权碑上“中国”两个大字，都感到无比的光荣。 就在不久前，中国出动了一支特殊巡逻编队，而这次的任务目标就是西沙海域，作为首次采用“军舰、海警船、地方综合执法船”模式开展联合巡逻，对于我国海洋权益保护具有十分重要的意义。据了解，此次行动历时5天4夜，期间我舰奉命驱离外籍渔船10余艘，取证调查近40艘各类船只，收获了十分丰硕的“战果”; ，可是没想到，买主没有等来，阴差阳错地却等来了米阳的女友，韦晶。韦晶是一名外卖小妹，看错地方导致意外与米阳相遇。韦晶认出了米阳，同时也惊动了黄飞，导致黄飞成功逃跑，抓捕任务失败。米阳因此被刑警队长批评，韦晶也因屡次出错而被外卖店开除。得知米阳和韦晶在恋爱，米妈和韦妈感到很震惊，分别对他们进行审问，同时十分反对他们继续交往。经过一番激烈的争论，韦妈依然没有松口，米妈也提出了一个十分苛刻的条件，让大专毕业的韦晶在世界五百强企业找一个工作。米阳为了让韦晶满足米妈的要求，托杨队找关系。韦晶来刑警队找米阳，不小心撞坏了廖美的车，二人意外结识了廖美。可米阳没有想到的是，廖美曾派人暗中调查米阳的父亲米红旗！