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缅甸鑫百利开户刘嘉玲第一部电影作品成龙露脸5秒钟

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2018-5-30 11:24:19

今天鑫百利1539138,8070影讯：电影《一个人的江湖》6月8日全国公映

刘嘉玲第一部电影著作，成龙露脸5秒钟，看过的都是骨灰级影迷

成龙大哥成名后也客串过一些电影，比如《扭计杂牌军》《大佬爱美丽》《喜剧之王》《特警新人类》《私人订制》等。其间时刻最短的一部就是《扭计杂牌军》了，只要短短的5秒钟。

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成龙大哥在里面客串一个监犯，打饭的时分嫌少，被打饭人员说了一通：还不走，你认为你真的是大哥吗？快走！5秒钟的镜头一闪而过，还没有一句台词，大哥真会玩。

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《扭计杂牌军》由成龙大哥监制、导演钱升玮执导，阵型反常强壮，加起来有二三十位之多，其间成家班成员居多。值得一提的是，本片是刘嘉玲第一部电影著作，当年真的芳华无敌。

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本片故事仍是蛮风趣的，环绕一包钻石打开，涉及到偷钻石的人、私家侦探和一群翻戏。马辉（高飞饰）、霍强（罗莽饰）、王彪（太保饰）、和阿胜（火星）四人是偷钻石的一伙人，其间马辉联合狱警朱铁和提早将钻石挖了出来，成果让阿胜当了冤大头，挖出来的钻石变成了石头。

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邦妮（刘嘉玲饰）、阿福（楼南光）两人是私家侦探的，邦妮负责阿胜这条线，而阿福负责马辉、霍强、王彪他们三人，各自进行刺探线索。一起冯淬帆还客串出演他们两个的领导。

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经过查探，终究发现马辉出卖了三人，和狱警预备将钻石卖给翻戏（张冲），翻戏天然想着怎么把钻石骗到手，不过螳螂捕蝉黄雀在后，终究钻石又回到阿胜和邦妮他们手中。惋惜的是，最终他们仍是不能将钻石据为己有。

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差人原本是抓另外两个劫匪的，成果阿胜他们出来投降了，差人歪打正着，白捡了一条大鱼。最终两个劫匪是黎小田和吕方客串出演。

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刘嘉玲第一部电影就这么拼，在影片中大秀体操技术，身段颜值都是现在女星所不能比的。而且还有一段搞笑的装瞎戏份，一会倒水、一会洗澡什么的，最终却被一个甲由破了功力。当年芳华的刘嘉玲现在现已生长为女王范。

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惠英红扮演阿娟，也就是阿胜的表妹，倾慕于阿胜，但是阿胜却对邦妮情有独钟，一点点不管她的感触。惠英红在片中依然是动作担任，和高飞、罗莽都有几场比赛，要知道前期的惠英红是打女身世，现在现已生长为演技派，各种奖项拿的手软，完美转型。

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要点提一下乱入的一个人，他就是霍耀良扮演的阿良，一开始被张冲扮演的翻戏坑，然后不可思议的加入到阿胜团队，全片他一直在挨打，疼爱他三秒钟。现实生活中霍耀良是香港影坛闻名导演，执导过《赋闲生》《龙在边际》《O记三合会档案》等经典影片。

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除了上面说到的演员之外，还有米奇、鱼头云、陈国新扮演的狱友，还有翻戏的几个跟班：卢惠光、冼灏英、曹查理，当然也不能忘记许冠英客串出演的出租车司机，拿了罗莽100块钱就跑，要知道人家还没有上车呢？

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《扭计杂牌军》在动作设计上面和成龙电影有许多类似点，究竟动作辅导由成家班完结的，最精彩的就是最终一场箱子工厂大混战，可谓是奇思妙想，充分利用了空间和道具，打开了一场饶有风趣的大战，不得不服当年香港电影人的构思。

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总体来说，这是一部优异的动作片，文戏武戏刚刚好，整个进程笑点也不断，假设故事再连接一点的话，肯定是一部上乘之作。不过这部影片有点冷门，看过的都是骨灰级影迷，你们看过吗？

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标签： 成龙(572) 刘嘉玲(102) 罗莽(3) 惠英红(47) 霍耀良(2)
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